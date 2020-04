Quelle voiture? classe le potentiel distrayant des systèmes d’infodivertissement

Une étude très intéressante nous vient du Royaume-Uni, car elle compare différents systèmes d’infodivertissement et le temps nécessaire pour effectuer les tâches habituelles à bord a été évalué. À l’exception d’un modèle, les résultats peuvent être extrapolés à notre marché.

La plateforme “Quelle voiture?” Il a produit une étude qui met le doigt sur la plaie de certains fabricants. Parmi les meilleurs systèmes d’infodivertissement et le pire, vous pouvez multiplier le temps de la même action jusqu’à quatre, ce qui se traduit par risque accru d’accident dû à la distraction.

Idéalement, le conducteur devrait avoir les mains sur le volant et ses yeux – et son esprit – sur la route. Nous faisons parfois attention à des choses qui ne sont pas la routecomme une instrumentation numérique LCD sophistiquée avec menus ou affichages centraux.

Les systèmes homme-machine (IHM) Ils utilisent généralement des boutons sur le volant ou la console, des commandes rotatives ou autres (joystick, trackpad ou souris), la reconnaissance vocale, des écrans tactiles ou des détecteurs de gestes des mains. Plus le temps de distraction est court, meilleur est le système d’infodivertissement.

Les testeurs de What Car? Ils ont testé une vingtaine de systèmes d’infodivertissement, dont 19 sont disponibles sur notre marché. Six tâches de base ont été chronométrées comme changer la température de la climatisation, effectuer un zoom arrière sur un itinéraire de navigateur ou passer d’une station de radio à une autre.

Au Royaume-Uni, 15% des accidents en 2019 s’expliquent par des distractions au volant

Les meilleurs systèmes ont été ceux qui ont le moins distrait le conducteur, c’est-à-dire le plus simple à utiliser. Il est généralement vérifié que l’installation augmente lorsqu’il y a boutons physiques, qui répondent généralement mieux que les écrans tactiles, et lorsqu’il existe plusieurs façons de se rendre au même endroit, et que le conducteur choisit la plus pratique. Les concepteurs ont supprimé ces boutons des consoles.

Il existe plusieurs systèmes de pointe parmi les marques Premium, avec une mention spéciale de Mazda, qui a été parmi les meilleurs, bien que cela soit cohérent avec le positionnement que la marque japonaise veut, pour avoir des aspirations Premium. Non, les systèmes avec des écrans plus grands ne sont pas meilleurs, il n’y a pas non plus de rapport distraction / prix parfait.

Voici les résultats:

Position Modèle Système d’infodivertissement Score 1ºBMW 3Live Cockpit Series Professional28 / 302ºMercedes-Benz CLAMBUX 10.25 “27 / 303ºPorsche Panamera e-HybridConnect Plus et Porsche Communication Management27 / 304ºAudi Q3 SportbackVirtual Cockpit Plus26 / 305ºMazda3Mazda3Mazda3Mazda3Mazda3” / 307ºFord FiestaSync 3 et FordPass Connect23 / 308ºHyundai IONIQBluelink 10.25 “22 / 309ºOpel CorsaMultimedia Navi Pro 10” 22 / 3010ºSkoda KamiqAmundsen 9.2 “avec commande vocale21 / 3011ºJaguar XETouch Pro Duo 10” 21 / 3012ºVol avec Apple CarPlay et Android Auto20 / 3014ºNissan JukeNissan Connect19 / 3015ºHonda CR-VHonda Connect + Garmin 7 “18 / 3016ºLexus RX 12,3” écran 18 / 3017ºPeugeot 508Connecté Navigation 3D avec voix 10 “17 / 3018ºSkoda Citigo-e iVscreen16 et support de téléphone portable16 / 3019ºFiat 500XUconnect Live 7 “14 / 3020ºMG ZScreen 8” 12/30

Opel Corsa avec Multimedia Navi Pro et écran 10 “, en moyenne

Comme nous l’avons vu, plus que la taille de l’écran, d’autres aspects influencent, tels que facilité pour vous déplacer entre les menus, lisibilité des éléments graphiques, le temps il faut que le système réponde à un stimulus. Tout cela s’additionne pour réduire le temps

Oui, il est vrai que les systèmes haut de gamme d’Audi, BMW et Mercedes-Benz ont un avantage évident avec le reconnaissance vocale avec langage naturel. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’apprendre des commandes spécifiques comme un perroquet pour que le système nous écoute, et vous pouvez même les invoquer avec une commande comme “Hey, Mercedes”. Le même peut être commandé de plusieurs façons.

Par contre, des systèmes comme Lexus, qui se vante d’avoir l’un des plus grands écrans du marché (12,3 pouces de diagonale), a un fonctionnement fastidieux et inconfortable, selon “What Car?”. Sans quitter le groupe japonais, le Touch 2 utilisé dans la marque Toyota obtient plus de notes.

Le système le moins bien noté est celui de la MG ZS (non commercialisé en Espagne)

Il y a des années, la stabilité des voitures, qu’elles aient ou non des freins ABS, qu’il y ait des barres de protection latérales, était d’une grande importance … Tout cela a été homogénéisé et la sécurité active est meilleure que jamais. Ça oui, le facteur humain se poursuit et continuera d’être présent dans 9 accidents de la route sur 10, surtout si vous cessez de faire attention à ce qui est important.

En règle générale, le consommateur ne considère pas la manipulation des systèmes d’infodivertissement comme une mauvaise chose, et encore moins dangereuse. Pire encore, on manipule un téléphone portable d’une seule main et il y a encore trop de gens qui le font. Ces systèmes sont censés réduire la distraction de l’utilisation du mobile, en particulier avec Apple CarPlay et Android Auto.

Vous pouvez lire ceci après avoir acheté la voiture et il n’y a plus de “solution”. En fait, il y en a. Maintenant que nous avons le temps jetez un oeil au manuel d’instructions pour savoir ce que nous pouvons faire, quoi faire et comment le faire plus rapidement. L’apprentissage de ces choses sur le pouce accumule souvent des bulletins de vote pour le tirage au sort quotidien des accidents de la route et des sorties de route.