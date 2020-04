Quelles entreprises publiques ont remboursé leurs prêts PPP SBA? (Mise à jour)

Une flopée d’entreprises de plusieurs millions de dollars ont reçu des fonds de relance du gouvernement, ce qui suscite beaucoup de controverse. Voici ceux qui ont rendu l’argent.

Vous pouvez emprunter, mais vous ne pouvez pas vous cacher. C’est ce que de nombreuses sociétés à capitaux publics de plusieurs millions de dollars découvrent pendant cette chute libre économique à l’échelle nationale. Shake Shack a été la première entreprise internationale de ce type à offrir un mea culpa après avoir bénéficié du Congrès et du programme de protection des chèques de paie de la SBA, en retournant finalement les 10 millions de dollars qu’elle a prélevés sur un premier chat du gouvernement de 349 milliards de dollars pour des prêts aux petites entreprises largement remboursables. (L’allocation de 310 milliards de dollars supplémentaires approuvés à la Chambre des représentants jeudi dernier est en cours au moment où nous parlons.)

Mais de nombreuses autres chaînes de restauration et d’hospitalité, parmi d’autres entreprises relativement solvables et ingénieuses, ont été appelées à tirer parti de leur appareil juridique sophistiqué et de leurs relations avec de grandes banques pour déjouer les tenues vraiment maman-et-pop dans la course aux fonds de survie.

Certains ont succombé à un contrecoup – que ce soit par crise de conscience ou par préservation de l’image – et, comme Shake Shack, ont renvoyé l’argent de la SBA d’où il venait. D’autres tiennent bon, insistant sur le fait qu’ils n’ont pas d’autres sources de capitaux et ont droit à ce à quoi ils ont droit. (Le SBA, pour sa part, a récemment modifié ses directives pour décourager les entreprises relativement avantagées de postuler.)

Ni le gouvernement ni SBA n’ont partagé une liste complète des entreprises qui ont appliqué et / ou reçu des fonds PPP à ce stade, mais comme rapporté par CNBC et d’autres, les analystes de données de FactSquared ont gardé des notes méticuleuses sur les entités cotées en bourse qui se disputent – et souvent accordé – de grosses sommes. Il y en a des dizaines. Selon la comptabilité de FactSquared, voici qui a rendu l’argent, avec quel échange ils sont cotés et le montant de leur prêt au moment de l’approbation.

(Remarque: cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles à partir de FactSquared et de sources supplémentaires. Les entreprises avec des astérisques à côté des montants en dollars ont été approuvées pour les prêts et les demandes annulées avant la réception des fonds.)

Voici ce que ces entreprises ont retourné

Auto Nation, Inc. (NYSE) – 77 millions de dollarsRuth’s Hospitality Group, Inc. (NASDAQ) – 20 millions de dollarsJake Alexander’s Holdings, Inc. (NYSE) – 15,1 millions de dollarsCastlight Health, Inc. (NYSE) – 10 millions de dollarsCalAmp Corp. (NASDAQ) – 10 millions de dollarsShake Shack Inc. (NYSE) – 10 millions de dollarsPotbelly Corporation (NASDAQ) – 10 millions de dollarsIDT Corporation (NYSE) – 10 millions de dollarsHallmark Financial Services (NASDAQ) – 8 311 000 $Wave Life Sciences Ltd. (NASDAQ) – 7,2 millions de dollarsManning & Napier, Inc. (NYSE) – 6 732 818 $ *Legacy Housing Corporation (NASDAQ) – 6 545 700 dollars Escalade, Incorporated (NASDAQ) – 5 627 500 dollars Kura Sushi, Inc. (NASDAQ) – 5,9 millions de dollarsFiesta Restaurant Group, Inc. (NASDAQ) – 5 millions de dollarsAquestive Therapeutics, Inc. (NASDAQ) – 4,8 millions de dollarsOptiNose, Inc. (NASDAQ) – 4,4 millions de dollarsUltralife Corporation (NASDAQ) – 3,45 millions de dollarsBallantyne Strong, Inc. (NYSE MKT) – 3,1 millions de dollarsTransMedics Group, Inc. (NASDAQ) – 2 249 280 $ BK Technologies Corporation (NYSE MKT) – 2,1 millions de dollarsBioLife Solutions, Inc. (NASDAQ) – 2,1 millions de dollarsNathan’s Famous, Inc. (NASDAQ) – 1 224 645 $

