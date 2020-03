Quelles sont les astuces du trading de crypto?

Les crypto-monnaies volatiles ont été les actifs qui se sont le plus appréciés au cours de la dernière décennie, principalement le Bitcoin. Pouvons-nous profiter de leurs mouvements? Ici, je vous présente quelques astuces intéressantes de trading de crypto.

Astuce 1: Ne pensez pas à l’argent

Cela ne semble pas avoir beaucoup de sens, mais c’est le cas. Considérez le crypto trading comme une activité illimitée, où la croissance de votre capital est exponentielle si vous faites les choses correctement.

Et c’est de cela que vous devez vous inquiéter. Portez toute votre attention sur le respect des règles préétablies dans un plan.

Respectez les paramètres, l’acceptation du risque et restez ouvert à la possibilité que vos profits soient toujours supérieurs à vos pertes.

Les crypto-monnaies ont montré qu’elles pouvaient augmenter leur prix de plus de 1000%, vous pouvez donc multiplier votre investissement par 10 si vous arrivez à profiter d’une augmentation d’une telle ampleur.

Si nous pensons de cette façon, nous comprenons que les pertes sont minuscules si nous gérons le risque et laissons les profits couler.

Astuce 2: Assurez-vous que votre stratégie de trading cryptographique est efficace

Ne pensez jamais à vous lancer sur le marché avec de l’argent réel, sans avoir d’abord vérifié que la stratégie que vous avez apprise produit des résultats positifs. Ceci après avoir analysé un échantillon de plusieurs opérations avec ladite stratégie.

Utilisez un compte de démonstration pour vérifier votre méthodologie, applique un délai défini, en respectant les règles à la lettre.

Par conséquent, vous n’aurez pas peur de trader, en marchant le long des signaux, en profitant de chacune des opportunités offertes par le marché. Avec cela, vous pouvez éliminer le sentiment d’avoir négligé des opérations qui pourraient donner de grands avantages.

Astuce 3: accepter le risque trading crypto

Le trading en général est une activité avec laquelle votre capital est à haut risque. Si vous n’acceptez pas que les pertes font partie du jeu, ils se chargeront de vous sortir rapidement du jeu.

Acceptez qu’il s’agit de probabilités et vous n’aurez jamais 100% raison.

Profitez des opportunités infinies et gérez les fonds pour vérifier si votre analyse est correcte. Sinon, vous aurez suffisamment de marge pour continuer les tests et mettre fin à une séquence avec une marge bénéficiaire.

Astuce 4: N’achetez pas lorsque le prix est élevé!

Profitez de prix réduits, et non l’inverse! C’est l’une des astuces de trading de crypto les plus simples, mais croyez-moi, c’est l’une des plus efficaces.

C’est une erreur pour laquelle de nombreux débutants tombent souvent. Ils essaient de monter sur la vague alors qu’elle est déjà à son apogée, et c’est précisément là que les grands détenteurs de crypto-monnaie commencent à émerger, profitant de la hausse surprenante que tant de nouvelles ont provoquée.

Et cela se répète encore et encore. Bien sûr, c’est parfois plus visible, comme en 2017 lorsque la BTC a atteint 20000 $.

Tous pensant que c’était l’occasion en or de devenir riche.

Mais pouvez-vous imaginer combien en ont fait en achetant du Bitcoin à 5000 $, 1000 $, 100 $? Beaucoup! Ils ont profité de ces sommets du marché de la cryptographie pour sortir avec des gains tonitruants.

Alors, qu’est-ce qui vous fait penser que vous allez gagner de l’argent en achetant les actualités?

Entrez lorsque le prix est en vente et profitez-en lorsque la nouvelle est venue pour faire du profit.

Astuce 5: Arrêtez si nécessaire

En cas de problème, arrêtez-vous immédiatement. Analysez votre stratégie pour détecter les erreurs et perfectionnez ce qui a fonctionné pour vous.

Il est fortement recommandé de conserver un enregistrement de toutes les décisions que vous prenez lors du trading de crypto.

De cette façon, vous pourrez comprendre si vous avez été la cause des pertes et reprendre vos opérations dès que possible.

N’ayez pas peur de manquer des opportunités. Sur les marchés, ceux-ci sont infinis, alors craignez d’être en meilleure forme pour prendre le prochain.

Où puis-je implémenter ces astuces de trading crypto?

Les conseils ne vous seront d’aucune utilité si vous ne commencez pas à les utiliser. Mettez-vous au travail et profitez de ce merveilleux marché.

Actuellement, des centaines de courtiers proposent des produits basés sur la crypto-monnaie tels que les CFD et les contrats à terme.

Aussi certains courtiers, avec de meilleures qualités que d’autres, qui tentent de s’adapter aux différents besoins de leurs clients.

De là, nous pouvons vous recommander en toute confiance 3 courtiers pour le trading de crypto: Plus500, XTB et Binance.

Chacun d’eux avec d’excellents produits financiers pour faire fonctionner les crypto-monnaies, et avec une grande réputation au sein de l’écosystème.

Nous espérons que cette publication vous a été utile. Toute suggestion ou opinion que vous pouvez laisser dans les commentaires, nous serons heureux de vous lire.

