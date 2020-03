Quelles sont les implications de PSD2 pour l’utilisateur?

La PSD2 (Directive sur les services de paiement 2) a apporté toute une tempête de craintes et de doutes sur ce qu’elle est, comment elle affectera les utilisateurs, quels avantages elle comporte (et pour qui), quels risques elle présente, etc. Nous expliquons progressivement ce qu’est cette nouvelle directive et pourquoi elle comporte des risques.

Comment cela affecte-t-il l’utilisateur? N’était-ce pas une affaire de banque?

Eh bien, c’est vrai qu’en substance, Ce sont les entités bancaires qui doivent s’adapter à la nouvelle directive, laissant la gestion des paiements sur Internet à de nouveaux agents: les TPP (Fournisseurs de services de paiement tiers). Ce seront ceux qui, avec la permission de l’utilisateur (et c’est là que vous intervenez), accéderont aux opérations financières et les géreront. De plus, ils peuvent accéder à des informations financières, connaître les achats effectués, le comportement des consommateurs, etc. C’est-à-dire, traiter de gros volumes d’informations utilisateur pour proposer des packages de produits et services ad hoc.

L’une des raisons pour lesquelles le secteur financier n’est pas satisfait est qu’il ne peut pas refuser le transfert de données financières aux TPP. D’autre part, ils doivent modifier leurs processus pour les adapter à la nouvelle directive, ce qui implique un déboursement d’argent et de moyens.

Quant aux entreprises, il n’est pas nécessaire de changer quoi que ce soit; beaucoup se confient à des startups qui proposent des services dans bien des cas inutiles. Les sites de commerce électronique qui ne disposent pas de services de paiement peuvent choisir d’utiliser une banque. Nous vous proposons une publication sur l’impact de cette directive sur les entreprises.

En tant qu’utilisateur, que dois-je considérer?

Votre préoccupation est probablement liée à l’information: si avant nous étions inquiets d’acheter en ligne, le transfert de mes informations bancaires à des tiers …

N’aie pas peur Ces API ne sont que des intermédiaires, mais elles ne touchent pas à votre argent. Ils facilitent le processus à partir du moment où l’ordre de paiement quitte le commerce en ligne jusqu’à ce qu’il atteigne la banque. Cependant, en fournissant des informations financières, nous avons la porte ouverte pour que nos achats soient publics, nos transferts … En bref: si vous savez interpréter les données, vous savez vendre ce que je peux souhaiter à l’avenir. C’est là que les banques profitent de l’occasion pour améliorer leur offre.

Conséquences de l’Open Banking

Elle peut se résumer dans les conséquences suivantes:

La fidélité Les banques peuvent personnaliser l’offre de service, personnaliser le service client et le portefeuille de produits qui répondent le mieux aux besoins du client. Fidélisation des clients en connaissant mieux leurs besoins. L’inconvénient est que nous perdrons cette confidentialité et que l’accord sera plus numérique (même impersonnel) en raison des nouvelles parallèles à celles-ci telles que l’IA, les chatbots, etc.

Centralisation: Les banques peuvent s’offrir bien d’autres choses qu’elles devaient auparavant faire par le biais de tiers. De cette façon, les utilisateurs peuvent centraliser tous leurs besoins financiers et économiques en un seul interlocuteur. L’inconvénient que nous obtenons est que si nous incluions déjà des services supplémentaires dans certains services (assurance habitation avec l’hypothèque, par exemple), nous aurons désormais encore plus de services qui s’y rattachent, amplifiant et centralisant notre vie financière.

Que dit la loi sur le traitement de mes données?

Si ce qui vous concerne, ce sont vos données financières, sachez que la loi protège ces données dans la mesure où elle a établi qu’il s’agit d’informations sensibles ou vulnérables. En plus de protéger l’utilisateur de ces services afin que les agents impliqués dans le traitement de leurs données ne les utilisent pas à des fins non convenues. Pour une approche juridique plus large, nous recommandons la publication de assistantlegal.org

De plus, s’il est vrai que nous transférons les données, Un processus d’authentification renforcé est obligatoire lors de l’achat: Biométrique (empreinte digitale, reconnaissance faciale …), numérique (une broche) et appareil (doit être un appareil personnel de l’utilisateur; bien qu’il puisse prendre plus de mesures.

C’est aussi vrai, cela permet la connaissance de vos données par l’AISP, qui vous montrera même si elles sont dans des banques différentes, toutes vos actions financières et les montants que vous possédez. Cependant, comme nous l’avons déjà commenté, Même s’ils suivent votre argent en temps réel, ils n’y ont pas accès.

Cela vous a-t-il aidé?

Oui non