Quelles sont les obligations en matière de santé et de sécurité d’un propriétaire locataire?

Les propriétaires sont tenus par la loi de prouver que leur bien locatif est un endroit sûr pour vivre. Richard Ritson de JustBoilers.com décrit ce que les propriétaires doivent faire.

Il incombe au propriétaire de s’assurer que sa propriété respecte les normes requises et est correctement certifiée. Si le bien n’est pas correctement documenté, il y a alors un risque de pénalisation et de répercussions financières.

Si un locataire devenait malade ou en danger parce que l’entretien de la propriété n’était pas suffisant, le propriétaire pourrait faire face à de graves conséquences.

Ci-dessous, nous avons décrit les certifications que les propriétaires de logements locatifs doivent fournir à leurs locataires.

Sécurité gaz

Le règlement de 1998 sur la sécurité du gaz (installation et utilisation) stipule que les propriétaires doivent s’assurer que tous les appareils et conduits de gaz pour les locataires sont sûrs.

Pour s’assurer que cela est effectué correctement, un propriétaire doit:

Assurez-vous que tous les travaux au gaz, les appareils électroménagers, les cheminées et les conduits de fumée sont entretenus et installés dans un état sûr. La maintenance doit toujours être effectuée par un ingénieur agréé Gas Safe. Si un locataire a ses propres appareils, ce n’est pas la responsabilité du propriétaire, mais la tuyauterie de raccordement l’est.

Contrôles annuels de sécurité du gaz par un ingénieur agréé en sécurité au gaz. Depuis avril 2018, un propriétaire dispose de 10 à 12 mois à compter de la dernière vérification pour qu’un ingénieur revienne et surveille l’état du système de distribution de gaz.

Fournir une copie du contrôle de sécurité du gaz aux locataires avant d’emménager ou dans les 28 jours suivant le contrôle.

Sécurité électrique

De nouvelles mesures de sécurité ont été introduites en février 2018 pour mieux protéger les locataires contre les risques de choc électrique et les incendies de produits électriques. Pour se conformer à ces mesures de sécurité, un propriétaire doit faire les points ci-dessous.

Les installations électriques telles que les prises de courant et les luminaires sont sécuritaires et maintenues à un niveau sûr tout au long de la location.

Si dans une maison à plusieurs occupants (HMO), une inspection et un test doivent avoir lieu au moins tous les cinq ans.

Tous les appareils fournis doivent avoir au moins le marquage CE.

La sécurité incendie

Les propriétaires doivent se conformer à leur obligation légale de protéger les locataires contre les incendies, conformément à l’ordonnance de réforme de la réglementation (sécurité incendie) de 2005. Ci-dessous, nous décrivons ce qu’ils doivent faire pour se conformer à la loi.

Des règles de sécurité incendie seront stipulées en fonction du type de bâtiment et de la zone dans laquelle se trouve votre propriété, et les propriétaires doivent suivre ces règles de sécurité de manière explicite.

Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage, à côté d’un avertisseur de monoxyde de carbone dans toute pièce dotée d’un appareil à combustible solide, comme un feu ou un poêle à bois.

Si votre propriété locative est une grande maison à occupations multiples, vous devez fournir des avertisseurs d’incendie et des extincteurs.

Des voies d’évacuation claires doivent être accessibles depuis chaque pièce habitable.

Si un propriétaire fournit des meubles et de l’ameublement, ils doivent se conformer et être de qualité coupe-feu.

