Quelles sont les phases de disponibilité d’un lancement de domaine?

De nos jours, vous devez être intelligent avec votre temps.

L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, autrement connu sous le nom d’ICANN, a adopté le programme des nouveaux gTLD dans le but de permettre aux individus et aux entreprises d’élaborer des stratégies lors de l’enregistrement de leurs noms de domaine alors que le paysage technologique continue d’évoluer.

Vous trouverez ci-dessous les phases de disponibilité d’un lancement de domaine, vous aidant à comprendre ce qui se cache derrière le lancement officiel d’un nom de domaine, et ce qu’il faut pour obtenir celui que vous voulez.

Qu’est-ce qu’un nouveau gTLD?

Publié par l’ICANN en janvier 2014, il s’agit d’un large éventail de nouvelles extensions génériques de domaine de premier niveau (gTLD). Si vous vous posiez la question, une extension TLD est la partie d’un nom de domaine qui suit la période (par exemple, wikipedia.ORG).

Ces TLD sont différents des autres gTLD comme .COM, .NET et .ORG.

L’ICANN a lancé le programme des nouveaux gTLD avec l’idée d’étendre considérablement le système de noms de domaine (DNS). Son initiative est «d’améliorer l’innovation, la concurrence et le choix des consommateurs» (selon leur site Web). Les nouveaux gTLD sont un nouveau territoire pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent se distinguer de la foule.

La liste ne cesse de s’allonger. C’est pourquoi il est important de s’emparer d’un nouveau gTLD pendant que vous le pouvez. Mais avant qu’un nouveau gTLD ne fasse officiellement son entrée, il doit suivre un cycle de phases de lancement différentes.

L’un des nouveaux gTLD récemment mis à disposition par l’ICANN est le domaine .BOND. Si vous avez suivi les nouveaux développements dans l’industrie des noms de domaine, vous savez peut-être que .BOND a eu un cycle de vie inhabituel – d’abord disponible exclusivement à Bond University et presque abandonné par manque d’utilisation, il a été acquis et revitalisé par le registre ShortDot. Heureusement, en raison des systèmes mis en place par l’ICANN, toutes ces turbulences pourraient être supprimées du nom, et maintenant il est ouvert à l’enregistrement général comme tout autre nom de domaine. Vous trouverez ci-dessous quelques explications sur le processus suivi par les nouveaux noms de domaine avant de devenir public et sur la manière dont .BOND a réussi à se remettre d’une quasi-extinction pour devenir l’un des plus récents gTLD.

Période du lever du soleil

La période Sunrise pour un nouveau nom de domaine est une période pendant laquelle le nom est rendu disponible, mais uniquement à certaines organisations qui détiennent des marques. En fait, pour qu’une entreprise enregistre le domaine pendant cette période, toutes les demandes doivent être traitées par le biais du Trademark Clearinghouse (TMCH) que l’ICANN a créé.

Cette période dure généralement entre 30 et 60 jours. Le Sunrise de .BOND, par exemple, a commencé le 17 octobre 2019 et a duré 33 jours, se terminant le 18 novembre, bien qu’il était initialement prévu de le lever pendant 60 jours, à compter du 9 juillet. L’objectif de la Sunrise Period est de permettre aux entreprises qui détiennent déjà des marques d’avoir accès au domaine dès le départ, en encourageant à la fois l’adoption initiale et en minimisant le risque de conflits juridiques impliquant des atteintes aux marques. En veillant à ce qu’au moins quelques organisations puissantes puissent choisir un nouveau domaine sans risque de complications, l’ICANN peut faire bouger les choses en vue d’une adoption plus répandue.

En fin de compte, cependant, le but de Sunrise de .BOND, du moins selon les propriétaires du domaine ShortDot, est de permettre aux entreprises de «sécuriser leur marque».

Et donc, la période Sunrise crée une opportunité en or pour les propriétaires de marques / titulaires de droits d’auteur, leur accordant une période d’accès complet à laquelle ils peuvent sécuriser leur marque sur le nouveau TLD. C’est comme faire la queue pour les billets dont vous avez vraiment besoin – plus vous arrivez tôt, plus vous avez de chances d’obtenir ce que vous voulez.

Landrush ou Early Access Period (EAP)

Après la période Sunrise, la période Landrush ou Early Access fonctionne un peu comme les Hunger Games. Il est ouvert à tous, donc les choses peuvent devenir un peu folles.

Les seuls domaines qui ne sont pas offerts à tout le monde pendant cette période sont les domaines Premium, qui sont des domaines réservés à des valeurs plus élevées, de sorte qu’ils doivent être vendus ou mis aux enchères à des prix beaucoup plus élevés. Les domaines Premium ont un prix nettement plus élevé en raison de ce qu’ils apportent à un site Web, ce qui offre de fortes opportunités de marque.

Dans le cas de .BOND, car il a été conçu pour être un nom général sans réelle restriction d’utilisation (par opposition à un domaine comme .BANK qui a une liste de prérequis pour l’enregistrement), la phase EAP était plus proche du général Phase de disponibilité, plus des frais variables. Alors que Landrush pour certains domaines peut durer environ un mois avant d’entrer dans la disponibilité générale, .BONDs Landrush n’a duré que 7 jours. Cette phase a commencé le 19 novembre et pendant cette période, n’importe qui, des grandes sociétés aux utilisateurs comme vous, a pu enregistrer un domaine .BOND pour son prix de détail normal, plus des frais. Ces frais ont diminué au fil des 7 jours.

Cependant, certains inscrits choisissent d’attendre la phase de disponibilité générale avant de s’inscrire afin d’obtenir un prix inférieur. Cependant, ce faisant, ils prennent sciemment le risque que le nom ne soit pas disponible à ce stade. En faisant cela, les inscrits font la distinction entre dépenser tôt une tonne d’argent pour sécuriser leur domaine ou économiser de l’argent au risque que quelqu’un prenne leur nom de domaine potentiel (il est important de noter si quelqu’un commande dans une phase antérieure, la phase antérieure est toujours prioritaire).

Période de disponibilité générale

La dernière étape, la période de disponibilité générale, suit toutes les périodes Sunrise, Landrush et EAP lorsqu’elles sont terminées et terminées. Cette étape signifie que le nouveau gTLD est maintenant entièrement publié et qu’il est ouvert à tous selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les prix élevés pour un accès antérieur à des noms de domaine spécifiques sont considérablement réduits. Les prix de détail et de gros standard sont distribués aux clients et aux bureaux d’enregistrement. Et donc, lors de l’achat d’un nom de domaine pendant cette période, un nouveau gTLD n’est pas différent de l’achat d’un gTLD comme .COM ou .NET.

.BOND est entré dans sa phase de disponibilité générale le 26 novembre, après une semaine de PAE, comme promis; cependant, le domaine n’est toujours pas ouvert à 100% à tous. Il existe une petite liste de ce que l’on appelle les noms réservés, qui sont des noms qui sont mis sur liste noire par le registre et qui ne sont pas disponibles via l’enregistrement standard. ShortDot n’a pas publié une liste de ces noms, ni leur raisonnement derrière les réserver, mais ce n’est pas une raison de s’alarmer. Réserver une petite sélection de noms de domaine lors du dévoilement d’un nouveau gTLD est une pratique courante, et les raisons de le faire peuvent aller de «collisions de noms» à ne pas vouloir publier un ou deux noms de caractères à la préservation de noms qui, selon le registre, pourraient être particulièrement précieux .

Tous les nouveaux gTLD n’auront pas le même prix… même au sein de la même entreprise. Cependant, il faut dire que les prix les plus bas pour les nouveaux gTLD seront toujours disponibles pendant la phase de disponibilité générale.

La patience n’est pas toujours une vertu…

Maintenant, vous vous demandez peut-être: que se passe-t-il lorsque les entreprises évaluent la probabilité d’obtenir leur domaine, de prendre le risque et d’attendre la période de disponibilité générale… et qu’elles n’obtiennent pas leur nom de domaine? Que se passe-t-il ensuite?

Eh bien, certains nouveaux gTLD proposent des précommandes avant leur lancement dans la phase de disponibilité générale. La précommande donne aux entreprises la possibilité d’essayer d’enregistrer le nom de domaine qui leur tient à cœur dès le lancement officiel du nouveau gTLD.

En pré-commandant via un titulaire de domaine, à la date de lancement de la disponibilité générale, il tentera d’enregistrer le nom de domaine pour vous, améliorant ainsi vos chances d’obtenir le nom de domaine que vous souhaitez. Cependant, rien n’est garanti ici non plus, et il n’est pas toujours possible que vous puissiez enregistrer le nom de domaine que vous avez commandé.

Cela étant dit, il n’y a pas de pénurie de bons noms de domaine disponibles en ce moment en attendant d’être ramassés. Si vous pensez qu’un domaine .BOND pourrait être le bon choix pour votre nouveau site Web financier, le blog des fans de James Bond ou toute autre chose, vous pouvez vous diriger vers l’un des bureaux d’enregistrement accrédités de ShortDot, tel que 101domain, pour en obtenir un par vous-même.