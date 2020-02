Quelles sont les tendances clés? – Econsultancy

Comprendre le paysage Internet et marketing de la Chine n’est plus réservé aux «observateurs de la Chine» ou aux entrepreneurs qui souhaitent créer une entreprise en Chine.

À mesure que l’immense pouvoir et l’influence de la Chine dans les affaires et la technologie se développent, il est de plus en plus nécessaire de comprendre ce qui fait vibrer la Chine et les tendances qui captivent ses consommateurs pour comprendre le paysage mondial de la technologie et d’Internet – et peut-être même pour devancer les tendances qui devraient se produire. l’ouest.

Entre l’approche Internet de la Chine axée sur le mobile, la manière transparente d’intégrer le commerce électronique dans des choses comme la vidéo et les médias sociaux d’une manière dont les plateformes occidentales ne peuvent que rêver (et essaient de plus en plus d’imiter), et le fait qui en a donné naissance des plus grandes applications qui prennent actuellement l’Occident d’assaut (TikTok, c’est-à-dire), et la Chine commence à ressembler de plus en plus à l’avenir du numérique dans un sens mondial.

Cependant, même si l’approche chinoise du numérique peut être pertinente à l’échelle mondiale, elle a toujours évolué en grande partie indépendamment des autres régions et est façonnée par des facteurs géographiques et culturels propres à la Chine – lui conférant des traits et des contraintes que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. monde. Comprendre le marketing numérique en Chine, c’est se familiariser avec une liste d’entreprises complètement différente, différentes préoccupations des consommateurs et habitudes d’achat, et différentes tendances et pratiques.

Pour vous y aider, nous avons rassemblé un large aperçu de certaines des plus grandes tendances et évolutions du marketing numérique chinois au cours des dernières années. Bien qu’il ne couvre pas tout ce qu’il y a à savoir sur le marketing numérique en Chine, il aborde certains des sujets les plus chauds qui dominent actuellement la conversation et examine pourquoi ils sont si importants et comment les marques (chinoises et occidentales) profitent de leur.

Cela couvre:

Leaders d’opinion clés de la Chine (KOL): Quoi et où publient-ils et en quoi sont-ils différents des influenceurs occidentaux?

La tendance du commerce en direct: Qu’est-ce que c’est et pourquoi est-il si populaire?

Le boom vidéo court: Quelles sont les plateformes et opportunités clés pour les marketeurs?

Les communautés rurales: Pourquoi ils sont un marché en plein essor et une source de création de contenu en Chine

Abonnez-vous aujourd’hui pour accéder aux briefings, ainsi qu’à tous nos rapports, outils et modèles.

Pour accéder à tous nos contenus premium, y compris les recherches, les informations, les connaissances en ligne, les données et les outils inestimables, vous devez être abonné.

Explorez nos options d’abonnement et obtenez un accès instantané pour vous, votre équipe et votre organisation à une multitude de ressources conçues pour vous aider à atteindre l’excellence en marketing.

Consultez nos options d’abonnement