Quels jeux de crypto jouer en quarantaine?

Le monde des crypto-monnaies et de la technologie Blockchain est beaucoup, beaucoup plus grand que beaucoup ne l’imaginent. Certains groupes pensent à tort que cette technologie n’est applicable que dans le domaine de la finance. Pour cette raison, et pour montrer les réalisations que même la blockchain a réalisées dans le domaine du divertissement, nous vous proposons aujourd’hui deux jeux de cryptographie à jouer pendant la quarantaine.

Quelle est la pertinence des jeux de cryptographie?

Depuis le début, la technologie Blockchain a déclenché une véritable révolution dans le monde. Amélioration de la sécurité, de la flexibilité et de la vitesse dans des dizaines de processus dans tous les secteurs. Qu’il s’agisse d’éducation, d’industrie, d’agriculture ou de finance, les blockchains se sont montrées capables d’améliorer la manière dont les choses ont été faites jusqu’à présent.

Et le secteur du jeu vidéo n’a pas échappé à cette tendance. Étant en fait, l’un des secteurs d’application de la Blockchain avec un plus grand potentiel pour les années à venir. Eh bien, les jeux de cryptographie offrent des capacités dont les jeux vidéo traditionnels ne peuvent pas tirer parti.

Ainsi, par exemple, dans les jeux de crypto, il est possible de créer des éléments uniques associés à un jeton sur une Blockchain. Ce qui signifie que cela pourrait être le cas d’une épée dans un jeu RPG, qui peut exister indéfiniment et accumuler de l’expérience. Ainsi, après 2 ans dans le monde du jeu, l’épée aura un parcours unique et irremplaçable, qui se poursuivra même lors d’un changement de mains entre joueurs.

Ou même, cela pourrait arriver au point où les éléments et les capacités d’un jeu sont transférés à d’autres via la Blockchain. Des capacités qui sont actuellement sous-utilisées, en raison du stade précoce de développement des jeux de cryptographie. Mais ce sont les plus prometteurs pour l’avenir.

Un classique pour tout le monde: CryptoKitties

Cependant, et malgré le début, il y a quelques jeux de crypto pour jouer avec des communautés engagées. Et par conséquent, ils peuvent être appréciés par les nouveaux utilisateurs pendant cette période de quarantaine. Représentant une option de distraction décente pour les membres de la communauté crypto.

Ainsi, le premier de ces jeux est celui qui est déjà considéré comme un classique dans le monde entier, CryptoKitties. Et c’est cela, si Bitcoin était la crypto-monnaie qui a popularisé les monnaies virtuelles et les chaînes de blocs dans le monde entier. CryptoKitties a fait de même avec les jeux de crypto.

La dynamique du jeu est simple. Vous serez le propriétaire d’un chat virtuel avec des caractéristiques uniques, lié à un jeton dans la chaîne Ethereum, le rendant irremplaçable. Et vous pouvez l’échanger, le vendre, le jumeler ou tout ce que vous voulez faire. Être un jeu très simple, et donc parfait pour vous de jouer pendant la quarantaine.

Cheeze Wizards, un autre succès de Dapper Labs

Cependant, CryptoKitties ne serait pas le seul jeu de crypto disponible. Eh bien, la même société qui a développé le jeu vidéo le plus réussi sur la Blockchain, a également développé un autre jeu assez intéressant, et qui obtient un succès important, Cheeze Wizards.

Ce jeu de crypto aurait une dynamique plus compliquée que CryptoKitties. Être la première bataille royale basée sur la Blockchain et avec des personnages en fromage. Ils seraient des magiciens convoqués par le joueur pour faire face à des batailles 1 contre 1 avec d’autres utilisateurs du monde entier, dans des tournois organisés à cet effet.

À la fin du tournoi, le dernier sorcier debout sera déclaré champion et aura le droit de réclamer un prix majeur sur Ethereum, accumulé pendant le tournoi. Générant ainsi une plus grande incitation pour vous de jouer pendant la quarantaine, obtenant non seulement du plaisir, mais aussi des gains monétaires.

