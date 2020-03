Quels salons immobiliers de 2020 ont été annulés en raison d’un coronavirus?

Le Royaume-Uni reste dans la phase de «confinement» de sa réponse au coronavirus. Mais certains grands rassemblements publics pourraient encore être annulés ou reportés pour réduire le risque.

Après une réunion d’urgence de Cobra lundi, Downing Street a confirmé que le Royaume-Uni continuerait de «contenir» la propagation du coronavirus. Cela implique de tenter de ralentir la transmission de la maladie en traçant les porteurs de celle-ci et en émettant des conseils d’auto-isolement.

Cela signifie que le conseil actuel du gouvernement est de ne pas interdire les grands rassemblements publics. Cependant, ces mesures pourraient entrer en jeu plus tard, et certains luminaires ont déjà été suspendus.

Voici un aperçu de certains des salons de la propriété qui devraient avoir lieu au cours de l’année à venir au Royaume-Uni et ailleurs. Nous montrons lesquels sont annulés, reportés ou toujours en cours, et nous viserons à les mettre à jour au fur et à mesure que les événements se déroulent.

1. MIPIM

Lieu: Cannes, France

Dates prévues: 10-13 mars

Statut actuel: reporté au 2-5 juin

Cet événement international propose quatre jours de séminaires, conférences et zones d’exposition destinés aux participants impliqués dans les marchés de l’immobilier commercial et résidentiel à travers le monde. Avec plus de 24 000 participants, 3 100 sociétés exposantes et 5 000 investisseurs, il offre aux acteurs de l’industrie l’opportunité d’acquérir des connaissances, de nouer des contacts et de présenter leurs services.

2. Salon national de l’investissement des propriétaires

Lieu: à l’échelle du Royaume-Uni – Londres, Birmingham, Manchester, Cardiff

Dates prévues: Divers – mars, mai, juin, octobre et novembre

État actuel: aller de l’avant

Le National Landlord Investment Show se déroule sur six dates différentes sur quatre sites, donnant à chaque spectacle une dimension régionale. Les événements accueillent environ 25 000 visiteurs chaque année intéressés à investir dans des biens immobiliers au Royaume-Uni, et l’entrée est gratuite une fois que vous vous êtes inscrit sur le site Web.

3. Le Salon des investisseurs immobiliers

Emplacement: ExCel, Londres

Dates prévues: 3-4 avril

État actuel: Annulé – l’édition d’automne du spectacle est toujours prévue pour octobre.

Cet événement de deux jours attire des investisseurs, des acheteurs de maison, des propriétaires et des experts immobiliers, et s’adresse aussi bien aux novices qu’aux experts. Avec d’excellentes opportunités de réseautage pour aider les participants à améliorer et partager leurs connaissances, ainsi que près de 75 séminaires, présentations et débats, les visiteurs auront également la rare occasion de rencontrer directement les promoteurs immobiliers.

4. Salon de l’immobilier et des affaires

Emplacement: Lincoln et Nottingham

Dates prévues: 29 avril et 9 novembre (respectivement)

État actuel: aller de l’avant

Destiné aux professionnels impliqués dans les secteurs de l’immobilier, de la construction, de la finance, de l’investissement ou des affaires, ce salon offre une portée plus large. Il est idéal pour ceux qui cherchent à réseauter et à élargir leurs connaissances de leurs industries, ainsi qu’à potentiellement développer leur clientèle.

5. Le salon de l’immobilier de luxe

Emplacement: Olympia, Londres

Dates prévues: 2-3 octobre

État actuel: aller de l’avant

Des maisons en bord de mer à Dubaï aux appartements de luxe à New York, Londres et Moscou, cette exposition offre aux visiteurs la possibilité de voir ce qui est proposé, ainsi que d’assister à des séminaires pour acquérir une expertise dans l’industrie. Les participants peuvent nouer des contacts avec l’industrie et s’informer sur l’investissement immobilier de luxe à travers le monde.

Si le gouvernement décide de passer au niveau supérieur dans sa tentative de contrôler les coronavirus au Royaume-Uni, les choses pourraient changer rapidement. Il pourrait voir de grands événements publics annulés jusqu’à nouvel ordre, pour essayer de minimiser la propagation de la maladie, y compris des expositions immobilières. D’autres pays, comme l’Allemagne et la France, ont déjà interdit tout rassemblement de 1 000 personnes ou plus.

Dans l’état actuel des choses, il est conseillé au public britannique d’être extrêmement vigilant en matière d’hygiène et d’éviter de se rendre dans les zones touchées. Vous trouverez plus d’informations sur les conseils actuels ici.