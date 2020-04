Les débats sur les crypto-monnaies sont éternels, que si Bitcoin est le meilleur, que si Ethereum, que si XRP ou stablecoins. Mais vraiment, quels sont les 10 jetons les plus précieux?

Mais comment mesurer la valeur des crypto-monnaies? Ne nous concentrons-nous que sur le prix, ou la capitalisation boursière ou la quantité de jeton et son utilisation? Ce sont, sans aucun doute, des questions très intéressantes, que nous essaierons de résoudre ensuite.

Quels sont les 10 jetons les plus précieux?

Pour le prix?

Nous allons commencer par supprimer les variables de cette équation. Nous concentrons-nous sur le niveau des prix?

En fait, ce n’est qu’un nombre, bien que déterminé par l’offre et la demande, ce n’est encore qu’un nombre. Par exemple, nous pourrions acheter 1 BTC à 6 700 $ ou 49 ETH avec le même montant d’argent, mais seule la variation de ce niveau de prix peut créer ou détruire la valeur monétaire.

Pourtant, ce sont les 10 cryptes avec la valeur de jeton la plus élevée.

Bitcoin (BTC) 6700 $ Fabricant (MKR) 302 $ Bitcoin Cash (BCH) 228 $ Bitcoin SV (BSV) 171 $ Ethereum (ETH) 138 $ Tiret 66 $ Monon (XMR) 49 $ Litecoin (LTC) 39 $ Zcash (ZEC) 31,87 $ DigigDADA (DGD) 26 $ , 49

Par capitalisation boursière?

Dans cette section, nous trouvons un problème similaire au précédent. Ce nombre provient de la multiplication entre le prix et la quantité de jetons existants. Nous avons déjà discuté de la zone de prix, mais qu’en est-il du nombre de jetons?

Le nombre de jetons est totalement discrétionnaire, il peut dépendre de l’exploitation minière comme Bitcoin, ou il peut s’agir d’un nombre sous la galerie, comme dans le cas de Ripple. La capitalisation boursière est donc aussi, dans une certaine mesure, discrétionnaire.

Quoi qu’il en soit, voici la liste des 10 jetons les plus précieux par capitalisation boursière.

BitcoinEthereumRippleTetherBitcoin CashBitcoin SVLitecoinEOSBinance CoinTezos

Notant que c’est la hiérarchie que nous connaissons le mieux, car c’est l’ordre dans lequel nous voyons normalement les 10 jetons les plus précieux sur le marché de la cryptographie.

Cependant, ne désespérez pas, il nous manque encore une variable à prendre en compte.

Par volume d’échange quotidien de jetons?

En continuant, cette valeur est calculée uniquement par la quantité d’argent qui se déplace chaque jour avec ladite crypto, peu importe qu’il s’agisse d’un commerçant ou d’une transaction pour acheter un bien ou un service, dans cet indicateur, tout est pris.

TetherBitcoinEthereumLitecoin Bitcoin CashEOSRippleBitcoin SVEthereum ClassicPaxos

Néanmoins, cet indicateur ne montre pas pleinement la valeur réelle de chaque crypto-monnaie. Eh bien, un poids important pour la construction de ce nombre est porté par les commerçants, qui, grâce à la grande inconstance des cryptos, effectuent des opérations quotidiennes infinies en essayant de ne gagner que de l’argent.

Quelle est dernier mesure de valeur de jeton?

Commencer par définir la valeur est l’une des choses les plus difficiles à faire. Nous pouvons prendre le volume quotidien des transactions quotidiennes, ou la valeur totale de la capitalisation boursière, ou la technologie sous-jacente à la cryptographie. Mais la valeur est vraiment que ces 10 jetons différents existent dans l’écosystème de la cryptographie, et bien plus encore.

Cependant, nous ne pouvons pas dire que les crypto-monnaies et la technologie Blockchain vont se battre. Parmi l’une de ses nombreuses choses, au centralisme si nous nous attendons à ce que le Bitcoin (BTC) soit la seule crypto-monnaie au monde, ou Ethereum, ou Ripple.

Les 10 vrais jetons les plus précieux varieront entre chaque habitant du cryptoverse. Soit à cause de la technologie innovante qu’ils défendent, soit elle peut résoudre un problème d’humanité à l’avenir, par exemple comme le cas de l’IOTA.

Enfin, quels sont vos 10 jetons les plus précieux pour vous parmi toutes les crypto-monnaies, correspondent-ils à l’une de ces listes?

