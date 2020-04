Quels sont les 5 échanges cryptographiques avec le plus grand volume de marché?

Les échanges cryptographiques sont sans aucun doute l’une des pièces fondamentales de notre écosystème. Ils sont nombreux, mais ce qui nous intéresse dans cette opportunité, c’est de savoir quels sont les 5 échanges avec le plus de volume de marché.

Sans eux, de nombreux habitants du cryptoverse qui n’ont pas les compétences techniques seraient orphelins, voire existeraient. Aussi pour ceux qui peuvent vivre sans eux, mais utilisez-les car cela rend la vie beaucoup plus facile.

Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux ont étendu leurs activités au-delà du simple échange d’argent. Ils offrent des cartes de débit, des prêts, paient des intérêts sur vos achats, ont tâté dans le domaine des futures et des options.

En outre, ils ont développé des universités et des recherches approfondies, à l’intérieur et à l’extérieur du cryptoverse. Nous ne pouvons pas oublier que les échanges de crypto, comme le cas de Binance, ont aidé à différents dons via la Blockchain avec les différentes catastrophes qui se sont produites cette année, comme le Coronavirus et les incendies en Australie.

Comme nous l’avons dit, il y en a aujourd’hui un grand nombre, dans différentes régions du monde, avec des réglementations différentes, des cryptos répertoriés et des services différents qu’ils offrent à leurs clients. Mais quels sont les plus grands?

Quels sont les 5 échanges avec le plus de volume de marché?

L’une des différentes façons de mesurer le volume du marché des différents échanges cryptographiques consiste à déterminer la quantité d’argent qui y circule quotidiennement, que ce soit dans le même échange ou dans des transactions sortantes.

Beaucoup de ces chiffres représentent les mouvements que les commerçants font, dans le but de gagner le plus d’argent grâce à la volatilité des crypto-monnaies.

Donc, avec cet indicateur, nous avons les 5 échanges cryptographiques suivants avec 5 échanges avec le plus grand volume de marché.

Binance 5,26 billions de dollars par jour BitForex 3,24 billions de dollars par jour MXC 2,98 billions de dollars par jour EtherFlyer 2,96 billions de dollars par jour BitMex 2,85 billions de dollars par jour

Comme nous le voyons, Binance est le plus grand échange de crypto au monde en volume de transactions quotidiennes, la prochaine maison d’échange est BitForex. La différence entre ces deux est bestiale, car 2 billions de dollars de plus sont échangés quotidiennement sur Binance.

Liquidité du marché?

Il existe une autre façon de voir qui sont les échanges cryptographiques avec le plus de volume de marché, et c’est grâce à la liquidité qu’ils possèdent. Ou la quantité de jetons qu’ils ont “vraiment” dans leurs coffres.

Dans cette section, la liste varie un peu.

HitBTC 72,44 millions de dollars Bitfinex 70,04 millions de dollars Binance 68,44 millions de dollars Huobi 64,38 millions de dollars Kraken 37,07 millions de dollars

La chose intéressante est que des 5 qui composent cette liste, Binance est le plus récent échange cryptographique de tous. Créé en 2017, alors que HitBTC en 2013 et Bitfinex en 2012. À cette époque, Bitcoin valait seulement quelques sous sur le dollar, alors peut-être que l’argent qu’ils montrent provient de quelques utilisateurs avec de grosses sommes d’argent.

Pour vous, quel est le meilleur échange cryptographique de tous? Est-ce une de ces listes?

