Quels sont les cas d’utilisation les plus courants de la RA pour les spécialistes du marketing? – Econsultancy

L’intérêt et l’investissement dans la réalité augmentée sont plus importants que jamais.

Grâce aux nouveaux outils des géants de la technologie – tels que l’ARKit d’Apple et l’ARCore de Google – il est désormais également plus facile pour les marques de créer leurs propres applications AR et campagnes axées sur l’AR.

Bien sûr, toute nouvelle technologie présente des défis. Avec l’AR, cela est en grande partie lié à la nouveauté et à la question de savoir si la technologie offre ou non une réelle valeur ajoutée aux spécialistes du marketing (et, en fait, aux consommateurs).

Vous pouvez en savoir plus sur l’AR pour vous dans le Guide du marketing d’Econsultancy sur la réalité augmentée. En attendant, voici plus sur les raisons pour lesquelles les marques se tournent vers la RA, avec quelques exemples.

Un engagement plus profond avec des récompenses

Les consommateurs sont bombardés d’une quantité démesurée de messages marketing chaque jour, ce qui rend difficile pour les commerçants de s’assurer que leur message est entendu.

C’est là que la RA – et la couche supplémentaire de création immersive qu’elle offre – peut être extrêmement efficace. En fait, des études ont prouvé que la RA stimule l’augmentation du niveau d’attention dans le cerveau par rapport à une technologie plus basique.

Les recherches menées par Zappar et Mindshare ont montré que la RA offre un niveau d’attention visuelle 45% plus élevé que la télévision.

7-Eleven est une marque qui a utilisé la RA pour stimuler l’engagement, en particulier l’utilisation de son application de récompenses. Une campagne particulière – qui impliquait un lien avec le film Deadpool 2 – a permis aux utilisateurs d’applications mobiles de déverrouiller des expériences AR en scannant des codes en magasin.

Cela a ajouté une couche supplémentaire d’excitation et d’interaction à l’expérience en magasin, et a réussi à stimuler l’engagement sur l’application. Selon Zappar, la campagne a généré plus de 3,2 millions d’interactions.

Dans une industrie plus discrète, où l’engagement est un problème, British Gas a également utilisé AR pour accroître l’engagement avec son programme de fidélité à travers un jeu en ligne qui a été lancé en avril 2019 et présente Wilbur le pingouin (la mascotte de la marque) et la possibilité de gagner des prix. .

Visualisation du produit

La réalité augmentée peut être frivole et amusante, cependant, dans les bonnes circonstances, elle peut également être beaucoup plus précieuse que cela.

Selon une étude d’Oracle, 61% des entreprises utilisant la réalité virtuelle ou augmentée ont en conséquence augmenté les mesures de satisfaction client. De plus, 84% des entreprises ont convenu que les expériences de réalité virtuelle et augmentée que leurs entreprises offrent au cours des cinq prochaines années auront un impact plus important sur les métriques CX que les expériences dans le monde physique.

La RA se prête particulièrement à cela grâce à la visualisation des produits, qui peut permettre aux consommateurs d’avoir une idée meilleure et plus réaliste de ce à quoi un produit pourrait ressembler dans la vie réelle (ou dans un certain contexte).

L’outil de maquillage virtuel de L’Oréal en est un bon exemple; il permet aux consommateurs d’utiliser leur appareil photo pour essayer le maquillage en temps réel ou de télécharger une photo d’eux-mêmes pour voir le maquillage superposé. Depuis l’acquisition de Modiface, L’Oréal a lancé plusieurs expériences de réalité augmentée, considérant la technologie comme la base de l’expérience client de ses 36 marques.

En raison de l’impact susmentionné sur CX, les marques pourraient voir une augmentation des ventes en combattant les raisons pour lesquelles un client pourrait être retardé de faire un achat et les pousser sur la ligne.

Avec l’outil de maquillage de L’Oréal, par exemple, le fait de ne pas voir à quoi pourrait ressembler le produit est généralement le plus grand obstacle à la conversion. L’outil de RA enlève efficacement cela. C’est également le cas pour d’autres applications axées sur les services publics, généralement dans les magasins de meubles ou de design. L’application Houzz en est un exemple; sa fonction AR permet aux utilisateurs d’imaginer à quoi ressemblera un meuble dans le contexte de leur propre maison.

Houzz a également récemment mis à jour son application pour permettre aux utilisateurs de carreler virtuellement leurs sols. L’application est capable de déterminer l’orientation d’un sol afin que les utilisateurs puissent découvrir la quantité de carreaux dont ils ont besoin. Fait intéressant, Houzz a signalé que les personnes qui utilisent les fonctionnalités AR de l’application sont 11 fois plus susceptibles d’acheter et de passer en moyenne 2,7 fois plus de temps dans l’application que les autres utilisateurs.

l’image de marque

Enfin, la réalité augmentée a également été liée à des avantages à plus long terme pour les marques. Une étude de Magid a révélé que la RA peut affecter positivement la perception de la marque, mais seulement si la technologie améliore l’expérience de manière significative.

Inversement, une mauvaise expérience de RA peut affecter négativement les perceptions. En tant que tel, il est important que les marques n’utilisent pas la RA à des fins de nouveauté et de relations publiques, mais pensent plutôt aux avantages à long terme de l’expérience. Une façon de créer une expérience RA positive est de la rendre aussi transparente que possible. Cela signifie, par exemple, ne pas compter sur les utilisateurs pour télécharger une application nouvelle ou distincte pour y accéder.

Pour en savoir plus sur les cas d’utilisation de la RA dans le marketing, téléchargez le guide Econsultancy sur la RA.