Quels sont les conseils utiles pour l’entrevue de développeur UI

Les entrevues pour un poste de développeur UI / UX peuvent être un peu délicates, surtout si vous êtes plus frais ou si vous n’avez aucune expérience pertinente dans l’industrie. Avoir des compétences est un must, et se vendre est la clé. Votre façon de communiquer et de vous présenter peut rendre les chances de votre sélection très brillantes.

Le processus réel de l’entretien peut varier d’une entreprise à l’autre, mais il existe quelques conseils qui sont presque les mêmes pour chaque entretien. Vous pouvez être plus préparé et dans une position confortable si vous connaissez une partie de l’entretien au préalable. Ce blog vous aidera à vous préparer et à savoir à quoi vous attendre dans une interview de développeur d’interface utilisateur pour vous aider à réussir cette interview.

En savoir plus sur le Questions d’entretiens chez HTML5 pour avoir une idée des questions techniques posées dans une interview de développeur d’interface utilisateur.

Trouver le bon entretien d’embauche

Concentrez-vous toujours sur vos objectifs, à la fois en termes d’argent et d’augmentation des compétences lors de la recherche d’un nouvel emploi. En tant que développeur UI, vous devez vous poser des questions telles que “La devise et la culture de l’entreprise correspondent-elles à mes objectifs?” ou peut-être quelque chose de plus émouvant comme “Pourrai-je obtenir plus de projets de conception d’applications qui m’intéressent?”

La première étape consiste à obtenir des e-mails / appels d’entrevue. Accédez à des sites Web populaires comme Naukri, Glassdoor, LinkedIn et bien d’autres. Lorsque vous cherchez un emploi, ne cherchez pas seulement un ou deux facteurs. Prends ton temps. Parfois, nous sommes si étroits d’esprit lorsque nous recherchons un emploi et nous nous concentrons uniquement sur un ou deux aspects de celui-ci.

Cela pourrait avoir des effets négatifs sur votre profession. Bien que les développeurs UI / UX soient généralement considérés comme des plaisirs de l’industrie, ne vous oubliez pas et exprimez vos souhaits et vos exigences en toute confiance et posez toute question qui pourrait être un obstacle pour vous plus tard.

L’interview

Le processus d’entretien pour les entreprises peut différer (tournées téléphoniques, tournées techniques et tournées RH), mais la clé de leur réussite est la même. Vous devriez pouvoir vous présenter comme un résolveur de problèmes. En tant que développeur d’interface utilisateur, vous devez être polyvalent et rapide pour proposer des idées créatives dotées de fonctionnalités solides.

Selon les organisations, le candidat idéal est celui qui possède des compétences pertinentes et sait comment les appliquer de manière intelligente pour gagner du temps et augmenter l’efficacité. Il y a des candidats qui peuvent concevoir des écrans d’application et des applications Web, vous devez montrer comment vos compétences peuvent augmenter l’efficacité de l’organisation.

Types de questions auxquelles vous serez confronté

En tant que développeur d’interface utilisateur, il vous sera demandé des questions, à la fois basiques et avancées, de HTML, CSS, DOM, JavaScript, HTTP / URL et d’autres compétences de navigateur. En dehors de cela, vos compétences en conception seront mesurées dans la façon dont vos performances sur des outils tels que Adobe XD, Photoshop, Sketch et d’autres outils Adobe Creative Cloud.

Outre les compétences et les fonctions concrètes, la plupart des organisations se demandent comment vous pourriez vous intégrer à l’équipe sans effort. Par conséquent, ils posent des questions qui mesurent vos compétences comme la capacité d’adaptation et des questions plus démonstratives qui nécessiteraient de s’asseoir parmi l’équipe pour les aider à analyser votre efficacité.

En savoir plus sur le Questions d’entretiens chez CSS3 pour bien saisir les questions de codage posées à un développeur d’interface utilisateur.

Exemples de questions et réponses

En tant que développeur UI / UX, ce sont des questions de base qui pourraient être posées par votre prochain employeur lors de votre entretien. Ces questions sont un mélange des meilleures questions CSS et HTML qui vous aideront à améliorer vos chances de sélection.

Qu’est-ce qu’un site Web réactif? HTML a-t-il besoin d’un compilateur? Quelle est la différence entre reset.css et normaliser CSS? Comment le jeu de couleurs est utilisé pour manipuler la psychologie du consommateur? Quelle est la différence entre la fenêtre et le document?

Emballer

Le choix d’un emploi est un processus très important. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps et trouvez de bonnes entreprises qui correspondent à vos besoins. N’ayez pas peur de postuler pour des postes qui pourraient ne pas être qualifiés ou ressembler à une idée très farfelue.

De nombreuses entreprises donnent une longue liste de qualifications et d’exigences juste pour affiner le processus d’entrevue. Ne vous laissez pas intimider. Au maximum, vous obtenez une lettre de rejet, mais ce n’est pas la fin du monde. Peut-être pourriez-vous apprendre quelque chose de l’entretien et essayer de vous améliorer. Nous avons une collection de Meilleures questions d’entrevue comme PHP, Python, Node.js, Angular, React, les langages de programmation, etc. Ces questions d’entrevue vous aideront à déchiffrer vos futures entrevues.