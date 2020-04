Quels soutiens les entreprises ont-elles obtenues face à la crise?

Au cours des deux dernières semaines, la pandémie a brutalement freiné la consommation de dizaines de produits et services dans le monde: les compagnies aériennes et les hôtels sont confrontés à des annulations de réservation; les constructeurs automobiles ont fermé leurs usines en l’absence de composants et d’employés; les cinémas et les théâtres ont des sièges vides; tandis que les restaurants tentent de survivre en remplissant les commandes à emporter.

Parmi les soutiens urgents que les employeurs ont demandés au gouvernement fédéral pour disposer de liquidités pour faire face à la crise économique, figurent l’élimination en 2020 des déclarations de versements provisoires ISR, la déduction de 100% des dépenses de salaires et traitements pour petite et moyenne industrie, remboursement de la TVA, déduction immédiate des investissements dans le fonds de roulement et un crédit de 90 jours pour le paiement de l’électricité.

Les propositions transmises au bureau de la présidence au cours des deux dernières semaines comprennent également des mesures qui, selon les employeurs, devraient être mises en œuvre à moyen terme afin de relancer la consommation, l’emploi et l’économie, une fois la crise sanitaire a été surmontée.

Certaines de ces mesures visant à cet effet sont

Renforcer l’accord d’investissement dans les infrastructures entre le secteur privé et le gouvernement et annoncer immédiatement le plan d’investissement du secteur privé dans le secteur de l’énergie.

Accélérez les paiements en attente aux fournisseurs CFE et Pemex. Il est urgent de payer des dettes aux fournisseurs pour les produits et services déjà fournis à l’un des trois niveaux de gouvernement, fédéral, étatique ou municipal.

Activer des programmes de garantie spéciaux pour renforcer certains des secteurs les plus touchés. Le rôle contracyclique historique de la banque de développement dans les situations de crise a été essentiel pour préserver l’usine productive.

Stratégies pour assurer les chaînes de production par la substitution des importations et l’augmentation du contenu national.

Abandonner l’objectif de réaliser 1% du PIB en excédent primaire. Les ressources libérées doivent être utilisées pour soutenir la relance de l’économie. Si nécessaire, contractez une dette de manière responsable.

Le CCE, présidé par Carlos Salazar, a déclaré qu’après Pâques, il chercherait une nouvelle approche avec le président.

