Qu’est-ce que le Bitcoin (BTC) vraiment?

Ces derniers jours, nous avons vu comment les détracteurs du Bitcoin (BTC), et de toutes les crypto-monnaies en général, ont profité de l’effet Coronavirus 🦠 pour attaquer le cryptoverse. Principalement en raison de la chute de plus de 40% de la CTB et de son rôle de réserve de valeur. Ces personnages ont-ils raison?

Dans ce contenu, nous ne parlerons pas de sujets techniques, qui ne sont pas 100% compréhensibles par la plupart d’entre nous. À cette occasion, nous discuterons de ce que Bitcoin est vraiment pour nous, les utilisateurs. Et pas ce que disent les tutoriels ou Wikipedia, dans le cas de ceux qui connaissent les détracteurs, sur ce qui est techniquement BTC.

Qu’est-ce que le Bitcoin?

Que pensent les non-croyants?

Ce que pensent les détracteurs de Bitcoin, et la crypto en général, est très varié. La première chose à dire est qu’ils n’ont pas nécessairement tort dans bon nombre de leurs revendications infinies. Mais, c’est qu’ils ne voient pas tous les visages des dés en même temps. Et c’est ce que BTC est vraiment.

Il a échoué en tant que réserve de valeur

Les non-croyants peuvent provenir de n’importe quelle catégorie d’âge, sexe, religion. Beaucoup d’entre eux conviennent que Bitcoin a échoué en tant qu’outil de stockage de valeur. Proposer qu’il s’agit simplement d’un actif dont la valeur est “attendue” de ne pas évoluer dans le temps.

Cela est dû à l’immense volatilité du Bitcoin (BTC), qui lui a fait perdre plus de 40% en quelques heures ces derniers jours.

Pendant ces jours, de nombreux pro-BTC m’ont envoyé lire à ce sujet parce que je ne le comprenais pas.

Il m’est vraiment difficile de comprendre comment un actif financier peut perdre 40% en une journée.

C’est le cas de ce célèbre économiste vénézuélien qui a commenté ce qui suit au sujet de la CTB. Et cela a suscité un débat sur les réseaux sociaux au Venezuela 🇻🇪.

Eh bien, en ne le voyant que de ce côté des dés à la fois, vous avez raison. Mais, rappelons-nous qu’il y a beaucoup d’autres côtés que vous devez voir en même temps pour comprendre ce qu’est vraiment le Bitcoin. Et n’oublions pas que la CTB, même avec cet automne, est toujours l’actif financier le plus performant de l’histoire de l’humanité.

Bitcoin a échoué comme argent

Un autre point que de nombreux détracteurs affirment est que la principale crypto-monnaie au monde n’est pas l’argent. Cela est dû à son temps d’attente élevé pour la confirmation d’une transaction et à son coût élevé lors d’un micro-paiement.

Nous n’avons pas grand-chose à discuter à ce sujet, non? La Bitcoin Core Blockchain n’est pas le plus rapide des réseaux sur le cryptoverse, ni le moins cher. Mais, on pourrait facilement affirmer qu’il existe près de 2 000 altcoins différents, dont beaucoup permettent des micro-paiements.

Un autre argument contre est l’existence de solutions de chaînes latérales, telles que le réseau Lightning, capables d’effectuer des transactions BTC presque sans frais et instantanément.

BTC est utilisé pour des actes illégaux

C’est une autre déclaration que nous ne pouvons pas nier non plus. Bien qu’il y ait des transactions illégales, force est de constater qu’en 2019, elles n’étaient 10 millions selon Chainalysis. Bien que ceux du système bancaire international «hautement réglementé», ce chiffre dépasse 2 milliards de dollars par an.

Nous pourrions continuer toute la journée et nous arriverons toujours à la même conclusion. “Les affirmations des détracteurs sont des demi-vérités”. Ils ne voient qu’un seul visage des dés qu’il s’agit vraiment de Bitcoin, et ce n’est pas tous en même temps que cela devrait être observé.

Qu’est-ce que le Bitcoin vraiment?

Ce qui est important dans cette section ne sont pas les problèmes techniques. C’est plutôt ce que la CTB a fait pour chacun de nous. Et vous devez le voir comme un tout, pas comme chaque caractéristique en particulier.

Bitcoin a été lancé en 2009 par Satoshi Nakamoto, jusqu’alors inconnu, avec l’intention de servir d’alternative au système économique mondial. Depuis lors, il a été l’outil décentralisé de l’humanité. Sans parler de l’impact que la technologie Blockchain a eu par elle-même.

Bitcoin est un compte bancaire mondial

L’une des principales caractéristiques du BTC, et de la crypto en général, est le fait que n’importe qui peut ouvrir un portefeuille. Noir, blanc, nigérian, iranien, la vérité est que cela n’a pas d’importance du tout.

La plupart du monde n’est pas bancarisé, et c’est grâce aux cryptos où ces êtres humains peuvent stocker leur argent sans aucune paperasserie ni exigence. Le BTC sera à vous et à personne d’autre.

Mais, un autre problème que Bitcoin résout est l’accès aux marchés internationaux. Supposons que nous ayons un compte bancaire traditionnel et national. Une grande partie du monde ne peut pas utiliser son argent local pour payer quelque chose à l’autre bout du monde, soit à cause des interdictions du gouvernement local, soit à cause de son coût extrêmement élevé.

En crypto verset, une fois que vous avez un portefeuille de toute sorte, vous aurez un compte bancaire dans tous les pays du monde en même temps.

Le Bitcoin est un actif financier

Bien que cette déclaration puisse bouleverser de nombreux traditionalistes orthodoxes qui aiment le statu quo. C’est très vrai.

Laissant de côté le fait que le Bitcoin est passé de quelques centimes à près de 5200 $ aujourd’hui, c’est pourquoi il s’agit de l’actif financier le plus rentable de l’histoire de l’humanité.

C’est qu’avec seulement quelques dollars, vous êtes déjà entré dans le trading de crypto. Vous n’avez pas besoin d’un compte bancaire, d’un contrat avec une maison de courtage ou un courtier, ni d’une somme d’argent inaccessible pour trader. Vous n’avez besoin que des connaissances pour le faire.

Le Bitcoin est la liberté

La CTB ne peut être censurée par aucun gouvernement, institution ou personne qui se réveille un jour et pense qu’aujourd’hui, ils veulent interdire ou contrôler le Bitcoin.

C’est donc un outil contre les moments, malheureusement plus fréquents, où les dirigeants prennent des pouvoirs qui ne leur correspondent pas. On peut demander aux Vénézuéliens, aux Argentins, à Hong Kong, aux Turcs, aux Iraniens ou à toute personne qui s’est sentie persécutée, pourquoi Bitcoin?.

Le Bitcoin c’est de l’argent

Enfin et surtout, la CTB, c’est de l’argent. Tout d’abord, il a une offre limitée, 21 millions de jetons ni plus ni moins. Au lieu de cela, l’argent Fiat augmente constamment sans que personne ne l’arrête.

C’est ce que nous appelons l’assouplissement quantitatif, et la semaine dernière, la Fed a imprimé, sans aucun soutien, 168 milliards de dollars.

Lorsqu’on lui demande dans quel actif de fonds la valeur de Bitcoin est sauvegardée, il est facile de répondre simplement: quelle est la note dans votre poche sauvegardée?

Nous pourrions continuer pendant des heures avec cette liste. Mais, nous voulons savoir ce qui est vraiment Bitcoin (BTC) pour vous? Complétez cette liste avec un autre point et crier au monde Bitcoin est tout cela en même temps.

