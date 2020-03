Qu’est-ce que le carnet d’entretien de la voiture et pourquoi est-il si important

Savez-vous quel est le carnet d’entretien de votre voiture? C’est une documentation importante et, en plus, elle peut conditionner le prix de votre véhicule s’il est mis sur le marché de l’occasion. Nous vous en donnons donc toutes les clés, son utilisation et son importance.

Votre voiture, quelle qu’elle soit, est livrée avec un carnet d’entretien. Une documentation importante et de nombreux pilotes ignorent les informations importantes. On y trouve cependant toutes les informations importantes sur la entretien et les soins dont notre véhicule a besoin, mais c’est aussi là que certificats du correspondant révisions.

Bref, avant d’aborder plus en détail quel est le carnet d’entretien de la voiture, vous avez sûrement déjà précisé que ce document est important, et pas seulement pour votre utilisation particulière du véhicule mais aussi si vous souhaitez le vendre d’occasion. Et bien sûr, si vous envisagez d’acheter un véhicule d’occasion, c’est également un must.

Quel est le carnet d’entretien de la voiture

C’est, au fur et à mesure que nous avançons, une vaste documentation de tout véhicule qui comprend les instructions précises sur le entretien et les soins requis par un modèle de véhicule spécifique. En plus d’inclure ces informations, avec tous les détails des procédures et délais à prendre en compte, nous avons également ici les certificats avec les révisions qu’ils sont effectués sur le véhicule et qu’ils doivent être scellés par l’atelier correspondant qui fait la révision.

Le magasin où vous effectuez les vérifications doit sceller le carnet d’entretien pour maintenir la garantie.

C’est essentiellement ce qui définit carnet d’entretien de la voiture. Et son importance réside dans plusieurs aspects, que nous allons commencer à détailler ci-dessous. Mais il est essentiel de l’utiliser correctement car il sert de histoire entretien mécanique et véhicule, au-delà de contenir les lignes directrices et des informations précises sur son bon entretien.

Comment utiliser le carnet d’entretien de la voiture

Son utilisation est vraiment simple. Dans des circonstances normales, cela revient à l’avoir toujours à portée de main. Il est recommandé de le prendre dans la boîte à gants de la voiture, par exemple, ou dans l’une des ouvertures de porte, ou par exemple dans le coffre. Parce que? Parce qu’à tout moment cela peut nous aider à connaître pression des pneus, ou savoir comment changer une ampoule de notre véhicule s’il fond pendant la circulation.

Les hypothèses ci-dessus sont vraiment courantes et, si nous avons le carnet de maintenance à portée de main, c’est l’une des utilisations dans lesquelles nous aurons besoin d’une telle documentation. Et lorsque nous devons aller à l’atelier, il devra également être à portée de main car l’atelier correspondant devra livre d’entretien du joint de la voiture lors des interventions périodiques; c’est-à-dire, le révisions.

Pourquoi le carnet d’entretien de votre voiture est-il si important et son utilisation correcte

Il est si important, tout d’abord, de ce que nous venons de discuter: vous aurez besoin de leurs instructions pour résoudre rapidement certains problèmes typiques d’éclairage, d’entretien et de maintenance des véhicules, etc. Pour savoir où se trouvent les fusibles et lesquels, par exemple, vous allez avoir besoin des informations que vous avez dans votre carnet d’entretien automobile.

Sur le marché de l’occasion, le carnet d’entretien automobile est très important.

Mais il est également essentiel de maintenir garantie du véhicule. Car, comme vous le savez, depuis quelques années maintenant, pour maintenir la garantie officielle de la marque, il n’est pas nécessaire que révisions sont effectuées dans les services officiels; Cependant, il est essentiel que lors de la maintenance et des révisions, sceller le livre l’entretien.

Tout cela ci-dessus rend le livre de maintenance si important, mais aussi le vente de véhicules. Sur le marché de l’occasion, le carnet d’entretien C’est l’une des rares documentations qui certifier certains soins, mécaniquement, d’une voiture. En tant qu’acheteur, vous devriez toujours l’examiner, et en tant que vendeur, il est fortement recommandé de l’avoir.

En plus d’avoir le carnet d’entretien avec les révisions scellées favorisera le prix de vente sur le marché, servira à ce que l’autre partie dispose, au moins, d’informations fiables sur l’entretien essentiel du véhicule. Et aussi, il y a des cas où le assureur nécessite cette documentation pour modifier le prix du contrat d’assurance.