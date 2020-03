Qu’est-ce que le grain et pourquoi est-ce important lors de l’embauche pour votre démarrage?

Recherchez les personnes dont la volonté de réussir est l’une de leurs caractéristiques déterminantes.

Mars

11, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Beaucoup de choses sont nécessaires pour réussir une startup, y compris trouver les bonnes personnes. Lors de l’embauche, il est important de s’assurer que vos employés ont non seulement les connaissances et les compétences nécessaires pour faire le travail, mais aussi qu’ils ont le courage de faire passer l’entreprise au niveau supérieur.

L’une des meilleures qualités qu’un employé potentiel peut avoir est le grain. Que signifie le grain exactement? Quelqu’un avec du grain a la force mentale de continuer à essayer face aux défis et aux échecs tout en gardant la passion pour le travail qu’ils font. C’est le type de startups en évolution rapide dont les employés ont besoin.

Connexes: Comment braconner les talents poliment

Avoir une petite entreprise implique que les gens fassent plusieurs choses et s’accompagnent de divers essais et obstacles. Chaque personne aura probablement plus d’un rôle dans les premiers stades, et il est nécessaire d’embaucher des personnes capables de gérer cela. Par exemple, un professionnel du marketing peut être chargé non seulement de la sensibilisation par e-mail, mais également de la gestion des médias sociaux et même des ventes ou du développement des affaires, selon les antécédents et les compétences de la personne.

Bien que les compétences techniques pour le travail soient importantes, elles ne doivent pas être les seules choses pour lesquelles vous embauchez une personne. Des qualités comme la patience, l’organisation, la persévérance, l’autodiscipline et la passion peuvent se traduire directement par le succès d’une personne et le succès de votre entreprise. Voici comment repérer les qualités qui composent le «grain» presque dès que le candidat vous serre la main.

Connexes: Ce qu’il faut considérer lors de l’embauche d’employés

Les gens difficiles vont au-delà pour obtenir l’interview

Un énorme signe que vous avez affaire à quelqu’un qui a du cran, c’est qu’ils mettent beaucoup d’efforts pour obtenir une entrevue. Il est important de remplir la demande, tout comme le suivi. Si une personne interrogée affiche la conscience de passer des appels ou des courriels en appuyant sur sa candidature pour une entrevue réelle, cela pourrait être un bon signe qu’elle apportera de la vigueur, de la passion et une attitude positive à l’entreprise.

Quelqu’un avec du grain s’assurera que les bonnes personnes voient leur candidature et reprendront également. Cela signifie qu’ils ne reculeront pas devant la recherche du courrier électronique du PDG ou du chef du département dans lequel ils souhaitent travailler.

De plus, ces personnes vont au-delà de tout en tendant la main. Par exemple, ils peuvent créer des idées spécifiques pour l’entreprise ou l’une de ses initiatives sur la base des recherches qu’ils ont effectuées. C’est la définition même du grain.

Les personnes qui réussissent feront souvent preuve de courage lorsqu’elles vous emmènent dans une pièce

Voici comment voir le grain une fois que vous êtes en tête-à-tête avec un candidat à un emploi. Posez des questions sur les défis auxquels ils ont été confrontés professionnellement ainsi que sur les victoires et les échecs professionnels. Poser des questions sur les défis personnels – sans devenir trop personnel – est également important pour déterminer le grain.

Connexes: 6 façons d’adapter les pratiques d’embauche à l’amélioration du marché du travail

Renseignez-vous sur leurs passe-temps. S’ils aiment passer leur temps libre à des activités difficiles comme des voyages à vélo intenses ou la course de marathon, cela peut montrer s’ils ont le travail acharné, la maîtrise de soi et le dévouement que vous voulez dans votre équipe.

Vous ne voulez probablement pas embaucher une personne ayant une longue histoire d’échecs professionnels, mais faites attention aux signes de cran de la personne interrogée. Un candidat qui a échoué et qui est revenu tout de suite déterminé à réussir est un employé qui en vaut la peine car il a démontré son engagement envers des objectifs à long terme. Un employé prometteur peut discuter des échecs passés, notant qu’ils auraient pu être abandonnés, mais plutôt tirer des leçons de l’expérience et s’en servir pour réussir la prochaine fois.

Donner un projet ou une tâche à des employés potentiels après ou même pendant un entretien est une méthode populaire pour évaluer la compétence technique d’un candidat. C’est aussi un bon moyen de déterminer le grain. Ici, vous pouvez vraiment voir s’ils fournissent des soins et des efforts exceptionnels pour faire le travail.

Vous ne pouvez pas enseigner le grincheux – c’est quelque chose que le candidat apprend lui-même

Le grain, la persévérance et la passion pour le travail sont des qualités importantes que vous ne pouvez pas enseigner à un employé potentiel, il est donc important de vous assurer que vous interviewez pour ces traits de personnalité.

Cependant, gardez à l’esprit que la granularité n’est évidemment pas la seule chose nécessaire pour réussir dans un poste. Un employé potentiel doit avoir les bonnes compétences techniques et une expérience spécifique à l’emploi pour exceller dans son rôle. Bien que certaines compétences peuvent être enseignées sur le tas, une startup peut ne pas avoir les ressources nécessaires pour permettre à un employé de repartir complètement de zéro. Le grain peut être attrayant, mais sans expérience et talent, il ne suffit généralement pas de décrocher un emploi.

Connexes: Voici comment vous vous préparez à clouer l’entrevue pour votre travail de rêve

.