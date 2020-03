Qu’est-ce que le marketing réactif? Et quelles marques le font bien? – Econsultancy

Dans un article récent, j’ai identifié le marketing réactif comme une tendance croissante du marketing de contenu pour 2020, suite à son adoption accrue par les spécialistes du marketing au cours de la dernière décennie.

Alors que les médias sociaux se renforcent, les marques utilisent le marketing réactif comme un moyen de s’engager avec leur audience sous l’impulsion du moment, souvent avec des résultats réussis. Cependant, ce type de contenu n’est pas toujours garanti pour réussir, et il y a autant de risques impliqués que d’avantages.

Quels sont donc ces avantages et ces risques? Et à quoi ressemblent les meilleures pratiques du marketing réactif? Si vous avez besoin de soulagement comique, vous serez heureux de savoir que j’ai ajouté certains de mes exemples préférés vers la fin de ce post.

Les avantages du marketing réactif

Répondre à des événements, des actualités, des sujets et même des émissions de télévision en temps réel rend une marque plus pertinente et plus pertinente. Il est également probable que le contenu reçoive plus d’impressions que d’habitude, étant donné que de nombreuses personnes seront déjà activement engagées ou conscientes du sujet à ce moment particulier.

Le parking était un cauchemar ce matin pic.twitter.com/f0CABkHniK

– Burger King (@BurgerKingUK) 4 décembre 2019

Plus de la moitié des consommateurs américains disent qu’ils se souviennent et apprécient une publicité si elle est humoristique, et le marketing et la publicité réactifs sont souvent humoristiques. En fait, la plupart des exemples que j’ai énumérés ci-dessous ont des nuances comiques.

S’il est partagé sur la bonne plate-forme au bon moment, l’engagement de ce type de contenu peut être beaucoup plus efficace par rapport au matériel de marketing générique pré-planifié et d’entreprise. Cela peut certainement être dit pour les plateformes sociales (en particulier Twitter), où il y a une opportunité mûre de devenir viral, avec des publications générant parfois des milliers de likes, partages et commentaires. Le contenu peut atteindre à la fois des clients et des publics qui n’ont pas été précédemment exposés à votre marque, qui partagent un intérêt commun pour le sujet, la tendance ou l’événement référencé.

Les risques du marketing réactif

Malgré ses nombreux avantages, le marketing réactif peut également être particulièrement risqué, en partie en raison du temps limité disponible pour créer et publier le contenu avant qu’il ne devienne inutile. Les spécialistes du marketing ont moins d’occasions d’évaluer de manière approfondie le phrasé ou les images utilisés avant qu’une annonce ne soit diffusée, ce qui augmente la probabilité de prendre le mauvais ton et d’entraîner un contrecoup important des relations publiques.

Les retombées d’un contenu mal reçu peuvent nuire tellement à la réputation d’une marque qu’il aurait été préférable de garder le silence. Les entreprises qui surfent sur la vague des hashtags populaires qui ont très peu à voir avec leurs produits semblent spammées et désespérées. D’autres, qui semblent tirer parti de mauvaises nouvelles, comme les catastrophes naturelles ou la mort d’une personne notable, semblent insensibles et, franchement, offensants. De nombreuses marques ont appris leur leçon dès le début du boom des médias sociaux.

Le marketing réactif semble de plus en plus difficile à réaliser. Alors que les plateformes de médias sociaux deviennent saturées de fils de discussion, de hashtags, d’images, de vidéos et de publicités, toutes sortes de marques tentent de se frayer un chemin dans la promotion dans la mesure du possible. Ceux qui ne sont pas des leaders du marché dans leurs industries semblent particulièrement coupables de cela, risquant d’aliéner leur public en sautant trop fréquemment sur un train déjà surchargé. Par conséquent, il est important pour les spécialistes du marketing de planifier les campagnes avec sagesse et de traiter le marketing réactif comme davantage une opportunité occasionnelle dans une stratégie marketing plus large.

Produire du contenu dans une situation de tir rapide comme celui-ci est difficile. Une équipe interne ou une agence intégrée sont nécessaires pour réagir efficacement et pour permettre une signature rapide et harmonieuse.

Tous ces risques peuvent être réduits en mettant en place des précautions à l’avance. En raison de sa nature même, le contenu réactif est difficile à planifier, mais les marques devraient s’efforcer de mettre en place des calendriers d’événements, des modèles et une surveillance des médias sociaux pour aider à rendre les processus beaucoup plus fluides le moment venu.

Qui fait bien le marketing réactif? Quelques exemples de bonnes pratiques

Quelles marques ont réussi à récolter les fruits du marketing réactif tout en évitant les risques? Voici une courte liste d’exemples que j’ai particulièrement appréciés de marques bien connues.

Oreo

La plupart des gens savent que le Superbowl n’est pas quelque chose à manquer en Amérique. L’événement sportif annuel attire environ 100 millions de téléspectateurs en direct, et c’est devenu un triomphe marketing si vous êtes choisi comme l’une des marques présentées dans leurs coupures publicitaires.

Malheureusement pour Oreo, il n’a pas été inclus dans les publicités pendant le match de 2013 – mais cela ne les a pas empêchés de dominer la conversation lorsque le Superdrome a connu une coupure de courant en direct sur les ondes. Les téléspectateurs ont afflué en ligne pour exprimer leur consternation face à la situation, et Oreo était prêt:

Hors tension? Aucun problème. pic.twitter.com/dnQ7pOgC

– OREO Cookie (@Oreo) 4 février 2013

L’image comportait simplement un grand fond noir, une petite image d’un cookie Oreo et le slogan “vous pouvez toujours tremper dans le noir”. De nombreuses publications en ligne ont déclaré qu’il avait «gagné» la guerre commerciale de l’événement, profitant du public captif du Superbowl pendant un moment de concentration.

La meilleure image

En 2017, Faye Dunaway a incorrectement annoncé le vainqueur du très convoité prix du meilleur film aux Oscars. La tempête médiatique qui en a résulté, à la fois en ligne et hors ligne, était difficile à manquer, tout comme cet excellent morceau de contenu réactif de Specsavers:

Vous n’obtenez pas la meilleure image? #shouldve #Oscars pic.twitter.com/G9RTp3IDVh

– Specsavers UK (@Specsavers) 27 février 2017

Bien que l’image soit assez basique et non polie, elle a touché la corde sensible sur Twitter, accumulant près de 25 000 likes et plus de 10 000 retweets avec son ton sarcastique et sa marque de commerce «aurait dû aller au slogan de Specsavers». Accompagné de la légende d’ouverture “Vous n’avez pas obtenu la meilleure image?”, Le résultat global était hilarant.

La marque a franchi une étape supplémentaire en faisant de l’image une annonce Twitter, renforçant ainsi sa portée auprès du public britannique qui s’était réveillé aux nouvelles le lendemain.

Ce n’était pas la première fois que Specsavers réagissait rapidement aux nouvelles virales. Après une autre gaffe spectaculaire aux Jeux olympiques de Londres de 2012, où les drapeaux de la Corée du Nord et du Sud se sont mélangés, il a posté ce bouchonneur sur son compte Twitter:

Aurait dû aller chez Specsavers… #Korea pic.twitter.com/nqDSU8oR

– Specsavers UK (@Specsavers) 26 juillet 2012

De toute évidence (pardonnez le jeu de mots), l’équipe marketing de Specsavers est sur la balle.

Boeuf avec beaucoup de chevaux cachés

Qu’est-ce qu’une Mini Cooper et du boeuf ont en commun? Rien, du moins pas avant le scandale de la viande de cheval de 2013. Lors de la couverture médiatique, la marque automobile a produit une annonce efficace et opportune sur le sujet:

Annonce au bon moment au Royaume-Uni. “Mini: Boeuf. Avec beaucoup de chevaux dedans” pic.twitter.com/cFsLmfRz

– adland ® (@adland) 17 février 2013

L’annonce est pleine de grands jeux de mots, reflétant le scandale et la reliant de manière satirique aux caractéristiques du nouveau JCW Roadster dont elle faisait la promotion.

Bien qu’il soit considéré comme un moyen de marketing quelque peu décroissant, cet exemple prouve que l’impression peut toujours captiver le public et être produite dans un délai suffisamment court pour être suffisamment réactif. Mini Cooper a eu suffisamment d’impact pour que le contenu soit couvert par les médias en ligne, élargissant ainsi sa portée via l’osmose sur Internet.

Catastrophe du poulet

KFC a fait les gros titres au début de 2018 quand il a manqué de poulet, obligeant la marque à fermer de nombreux restaurants jusqu’à ce que le problème soit résolu avec son contrat de livraison.

Cependant, dans une tournure bizarre et le retournement des relations publiques du siècle, il a utilisé le marketing réactif en réponse aux nouvelles de sa propre fabrication. En effet, cette annonce a remporté de nombreux prix marketing et est celle que beaucoup n’oublieront pas de sitôt.

ICYMI: KFC dit ‘FCK’ dans une annonce imprimée réactive après que les restaurants aient donné le coup d’envoi https://t.co/Kc98DVJx1s pic.twitter.com/pSmVOVC29s

– The Drum (@TheDrum) 26 février 2018

Ici, KFC a laissé les trois lettres réarrangées de son logo, ornées sur un seau vide, tout dire. Après l’indignation continue des clients face à la situation dans laquelle KFC s’est retrouvé, cela a servi de message comique (et pourtant convenablement apologétique) au public britannique.

Fergie time

Parfois, le marketing réactif peut être aussi simple que de faire une annonce inattendue et de l’associer à un hashtag, s’il est suffisamment opportun. Vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit particulièrement bien accueilli lorsqu’il s’agit d’un des restaurants de rue préférés de Grande-Bretagne.

En l’honneur de Sir Alex Ferguson, nous sommes fiers de présenter #NandosFergieTime – tous nos Manchester Nando seront ouverts 5 minutes plus tard ce soir.

– Nando’s (@NandosUK) 8 mai 2013

Pour marquer la retraite surprise de Sir Alex Ferguson du monde du football, un certain nombre de succursales de Nando ont révélé qu’elles resteraient ouvertes encore un peu plus longtemps.

Un jeu intelligent sur le temps supplémentaire de quelques minutes accordé lors des matches, les clients de Manchester, le terrain principal de l’entraîneur, semblaient ravis de la nouvelle.

@NandosUK Des trucs légendaires juste là.

– King G ???????? (@OfficialGavlaar) 8 mai 2013

Le Cybertruck

Elon Musk, connu pour ses inventions brillantes (si parfois bizarres), a même dépassé ses propres normes de mises à jour particulières de Twitter en annonçant le «Cybertruck» en novembre 2019.

Meilleur camion qu’un F-150, plus rapide qu’une Porsche 911. Commandez Cybertruck en ligne sur https://t.co/hltT8dg2NO

– Elon Musk (@elonmusk) 22 novembre 2019

Un ajout futuriste, mais sans doute plutôt laid, à la gamme de véhicules de Tesla, il a attiré autant d’attention et de ridicule en ligne. Ridicule qui ne s’est intensifié que lorsque Musk a été photographié plus tard, montrant le prétendu «blindage» de la voiture en brisant rapidement sa fenêtre avec une petite boule de métal.

La combinaison d’un produit unique avec le soutien de célébrités et un design extravagant s’est avérée une autre formule gagnante pour la viralité, engendrant d’innombrables usurpations et commentaires sur Internet.

Entre autres, Lego s’est tour à tour moqué du véhicule. À l’aide d’une machine à fumée et de la magie des effets spéciaux, la marque a conçu la sienne à partir de quelques briques attachées à des roues Lego. Le résultat était (alarmant) similaire à l’original.

L’évolution du camion est là. Incassable garanti ???? pic.twitter.com/RocTEkzzwI

– LEGO (@LEGO_Group) 27 novembre 2019

Les meilleures histoires et campagnes sur les réseaux sociaux de février 2020

Petit déjeuner dur? Petit déjeuner doux?

Dans les jours précédant la première «échéance» officielle du Brexit, il semblait de plus en plus improbable que le Royaume-Uni soit prêt à quitter l’UE le 29 mars 2019.

Entrez dans l’équipe marketing de Marmite. Ils ont décidé qu’il était temps d’intervenir avec leurs commentaires sur la débâcle, faisant la lumière sur l’incertitude politique et la confusion en échangeant le mot désormais bien galvaudé «Brexit» avec «petit déjeuner».

Aimez-le ou détestez-le. pic.twitter.com/09YDVfK6F2

– Marmite (@marmite) 28 mars 2019

La marque a intelligemment associé la division entourant le Brexit à une division encore plus ancienne sur la question de savoir si les gens aiment ou détestent Marmite. En injectant l’humour qui était si nécessaire à ce stade des négociations, ils ont sagement évité de prendre des partis politiques – ce qui pourrait bien avoir endommagé la marque – en ajoutant simplement des points d’interrogation à la copie.

De toute évidence, cela a touché le public britannique fatigué, le tweet accumulant à lui seul 8,4k likes sur la plate-forme.

#SainsBey

Le lancement de la dernière collection de Beyonce pour Ivy Park a fait tourner la tête en janvier, notamment parce qu’elle utilisait une palette de couleurs presque identique à celle portée par les employés de Sainsbury de haut en bas au Royaume-Uni.

Peu de temps après la publication des premières images, la ressemblance étrange avec l’uniforme du supermarché est devenue en quelque sorte une blague courante dans la communauté en ligne du pays, devenant inévitablement virale sur les réseaux sociaux.

Cela a dû être difficile pour Sainsbury’s de ne pas avoir remarqué le pic soudain des balises et des mentions sur leurs chaînes de marque officielles alors que le hashtag #SainsBey prenait de l’ampleur. En conséquence – le même jour – ils ont commencé à créer ce grand morceau de contenu réactif en réponse, en profitant de l’occasion pour souligner la longévité de leur marque tout en se moquant de la situation:

Repping depuis 1869 ???? #sainsburys pic.twitter.com/a5VwkKnu5A

– Sainsbury’s (@sainsburys) 17 janvier 2020

… La seule chose plus juteuse que Coleen contre Rebekah

Qui pourrait oublier le naissain entre Coleen Rooney et Rebekah Vardy? L’accusation très publique de l’épouse de Wayne Rooney selon laquelle la compagne du WAG Rebekah Vardy avait divulgué à la presse ses articles privés sur les réseaux sociaux était quelque chose que la Twittersphere a regardé avec grand intérêt. Ainsi, #WAGathaChristie est née (… c’est toujours mon hashtag préféré).

Pendant plusieurs jours après les retombées, la spéculation médiatique a sévi; tout comme la discussion en ligne sur le drame qui s’est déroulé.

Alors, qu’est-ce qu’une marque de boissons a à voir avec ça? À plusieurs reprises, nous nous sommes émerveillés de la brillance du marketing des médias sociaux d’Innocent et de sa capacité à relier en quelque sorte leurs produits à des sujets et des nouvelles apparemment sans rapport. La réponse de la marque au drame #WAGathaChristie n’a pas fait exception.

Utilisant son humour familier familier – qui est tellement ancré dans son image de marque qu’il peut être trouvé même parmi la copie sur l’emballage de ses produits – Innocent a saisi cette occasion pour brancher sa boisson «bleue» lancée récemment. Les publications ont recueilli près de 4 000 likes sur Instagram, 2,8 k sur Twitter et 2,5 k sur Facebook.

Y a-t-il d’autres grandes campagnes de marketing réactif que nous avons manquées? Assurez-vous de les lier dans les commentaires ci-dessous!

