Qu’est-ce que le salaire interprofessionnel minimum?

Le salaire interprofessionnel minimum (SMI) définir le montant minimum payé que le travailleur recevra référé à la journée légale de travail, sans distinction de sexe ou d’âge, et qu’il soit fixe, temporaire ou temporaire.

La valeur de salaire minimum interprofessionnel Le gouvernement le fixe chaque année, par la publication d’un arrêté royal. Pour cela, plusieurs facteurs sont pris en compte tels que: l’IPC, la production nationale moyenne atteinte ou l’augmentation de la part du travail dans le revenu national.

Comment est fixé le salaire interprofessionnel minimum?

Le montant du salaire minimum interprofessionnel est fixé à salaire / jour et salaire / mois et, dans le cas des employés de maison, il est également salaire / heure.

Il est généralement exprimé en unités monétaires par jour ouvrable, et chaque pays établit les normes juridiques qui régissent le salaire minimum et son mécanismes pour le mettre à jour périodiquement, une mise à jour qui est généralement effectuée chaque année.

Par conséquent, la valeur de Salaire interprofessionnel minimum, que les travailleurs sont payés par la masse salariale, elle est sensible à la valeur des devises et à l’inflation, donc s’il y a une dévaluation monétaire, le travailleur perdra son pouvoir d’achat, également pendant les périodes où l’inflation augmente. Le plus souvent, lorsqu’une de ces situations se produit, le gouvernement décide de l’augmenter.

Quel est le salaire minimum en 2020?

Actuellement, le Le salaire minimum interprofessionnel en Espagne est de 950 € brut par mois pour des heures de travail complètes de 40 heures par semaine et 14 paiements. Au total, le salaire minimum est de 13 300 € par an. Pour les personnes qui facturent des paiements supplémentaires au prorata, le salaire mensuel minimum est de 1 108,33 euros.

Ceci est un Augmentation du salaire minimum de 5,5% en 2020 sur l’année 2019, où la rémunération minimale était de 900 € par mois.

Cependant, tout le monde ne travaille pas à plein temps. Par conséquent, le salaire minimum pour le travail à temps partiel et à temps partiel est également réglementé. Dans ce cas, le minimum requis est:

Salaire minimum à temps partiel: 475 € par mois

Salaire minimum pour les travailleurs temporaires et journaliers: 42,62 € par jour.

Salaire horaire minimum: 7,04 € par heure.

Avantages et inconvénients du salaire minimum interprofessionnel

Selon les analystes économiques, le fait que les gouvernements aient décidé d’établir un salaire minimum interprofessionnel pour les travailleurs a des effets positifs et négatifs pour les deux caisses publiques.

Avantages du salaire minimum

Parmi les différents points positifs du salaire minimum dans un territoire, nous pouvons trouver:

Il vise à mettre fin à la exploitation du travail.

Réduire la dépendance de ceux qui reçoivent des aides d’État pour avoir un faible salaire.

Augmentation de la productivité, car il encourage l’investissement dans les capitaux et la formation.

Inconvénients du salaire minimum

Cependant, tous ne sont pas des avantages. Il existe certains risques:

Hausse du chômage, car des salaires plus élevés découragent l’embauche.

Augmentation du sous-emploi dans les pays où il n’y a pas d’assurance chômage.

Augmentation de prix des biens et services en raison de l’augmentation du coût du travail.

Si vous le souhaitez, vous pouvez développer plus d’informations sur les conséquences de l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel, pour savoir comment cela affecte réellement les travailleurs, les entreprises et l’économie du pays.

Vous savez maintenant en quoi consiste le salaire minimum interprofessionnel et les limites qu’il a pour chaque jour ouvrable. Il requiert les minimums légaux dans chaque contrat de travail que vous signez.

