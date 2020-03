Qu’est-ce que l’énoncé de prodigalité et comment fonctionne-t-il?

Avant de commencer à parler de ce que signifie la déclaration de prodigalité, il est important d’analyser la signification du mot lui-même. La prodigalité est appelée comportement d’une personne qui se caractérise par la dissipation habituelle de ses propres biens, la gaspillant de manière désordonnée.

Notre loi de procédure civile accorde au conjoint, aux descendants ou aux ascendants qui reçoivent de la nourriture du prodigue présumé ou dans une situation qu’ils peuvent revendiquer, le droit de demander une déclaration judiciaire de prodigalité. Le juge en charge du dossier devra déterminer si la personne en question est prodigue ou non.

Quelles conséquences a la déclaration de prodigalité?

La la déclaration de prodigalité amène une personne à suivre un régime curatif. Cela signifie que, selon l’arrêt, certains actes à contenu patrimonial sont établis qui nécessiteront le contrôle de la ratification d’un curateur. S’ils sont réalisés sans en tenir compte, il sera annulable de connaître le curateur ou le prodigue lui-même lorsqu’il cessera de l’être. En outre, la peine doit être déterminée et précisée dans quels dossiers elle doit être enregistrée afin que ses effets soient pris en compte (Civil, Commercial, Registre Immobilier, etc.), qui dépendra de la nature de la déclaration.

D’un autre côté, la déclaration de prodigalité n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que les actes antérieurs à son début ne peuvent pas être jugés.

Que se passera-t-il pour la déclaration de prodigalité?

Étant donné l’incertitude des gens, il est important de garder à l’esprit que il y a certains points que nous devons respecter afin que nous puissions voir clairement que nous pouvons souscrire à une déclaration de prodigalité. Les raisons:

D’une part, que, dans un cadre normal, un comportement désordonné et léger dans la gestion de patrimoine par dérangement des douanes ou d’autres raisons extérieures. Un exemple est que notre partenaire est devenu un oisif ou un oisif du jeu, et notre capital est très différent comme avant.

Deuxième, le comportement doit être habituel dans le domaine pris en comptea.

Finalement, il doit arriver que la conservation du patrimoine soit mise en danger déraisonnable au détriment des autres avec le prodigue et pour lequel il existe un lien qui implique qu’il l’affecte avec ses obligations morales et légales.

Cependant, il est important de clarifier ces points, car il n’est pas respecté dans tous les cas. Une conduite peut comporter des risques économiques mais la cause peut être justifiée, de manière professionnelle, personnelle ou familiale. Il peut s’agir de personnes qui opèrent en bourse et dont le capital augmente et diminue très fréquemment.

Pour cette raison, il est indiqué que la déclaration de prodigalité est de nature plus conservatrice que sanctionnelle, en essayant de prévenir ou de protéger le risque de ruine du capital d’une certaine famille.

Qui peut demander la déclaration de prodigalité?

En bref, la déclaration de prodigalité peut être demandée par les personnes touchées par des actes qui, directement ou indirectement, affectent leur bien-être. Plus précisément, ces personnes sont:

Le conjoint ou la personne qui pourrait être dans une situation similaire

Les personnes qui jouent le rôle de descendant ou d’ascendant et qui reçoivent de la nourriture du prodigue ou qui sont en mesure de le faire

Ceux qui étaient les représentants légaux des précédents ou, à défaut, le ministère des finances

Cela vous a-t-il aidé?

Oui non