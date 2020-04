Qu’est-ce que PenguinX Crypto Mixer?

L’écosystème de crypto-monnaie est chargé de termes «compliqués», cette fois, nous allons vous expliquer en détail ce qu’est le mélangeur de crypto, de la main de PenguinX.

Les droits à la vie privée et à l’anonymat de la communauté en ligne et dans les normes de nos routines quotidiennes en tant qu’êtres humains est une vertu inévitable depuis des décennies, mais que la plupart des pays / gouvernements du monde entier ont ignoré en substance.

Le concept de blockchain et de crypto-monnaies a émergé dans les manèges de l’anonymat transactionnel en ligne et le défi financier à l’autorité qui est devenu populaire parce que ses programmeurs les ont promus comme privés et sécurisés. Cependant, il est apparu que ce n’est pas le cas et que les transactions effectuées à l’aide de la cryptographie peuvent être suivies et surveillées par des intrus traqueurs.

Au fil du temps, avec un examen accru du gouvernement et une invasion indésirable par des hameçonneurs, les utilisateurs réalisent maintenant que le monde des cryptomonnaies n’est pas aussi anonyme que la plupart d’entre eux ont été amenés à le croire.

Les laissant dans la paranoïa et la peur des transactions cryptographiques étant donné la notion qu’un intrus (pirate / gouvernement) peut accéder au tableau de bord de la blockchain et être en mesure d’analyser et de surveiller les origines, les destinations et diverses variables de toute transaction si ils veulent … qui contamine les droits exclusifs de confidentialité en tant que tels.

PenguinX Mixer

PenguinX Mixer change tout cela et redonne aux amateurs de crypto-monnaie leur sécurité et leur confidentialité en tant que premier mélangeur de crypto-monnaie avec une caméra AI (Intelligence Artificielle) intégrée conçue par des experts expérimentés en cryptographie pour garantir que la modulation de mixage déconnecte les liens. Terminaux d’origine et de destination de transaction qui ne laissent aucune empreinte ou empreinte sur la chaîne de blocs, rendant l’origine et la destination des cryptos complètement anonymes (invisibles) pour les espions.

L’ensemble du processus de mixage sur www.penguinxmixer.io se fait sur un réseau privé à toute épreuve avec un cryptage de bout en bout qui vous immunise contre les attaques et les fuites de données.

Pourquoi PenguinX Mixer?

Système de 2 piscines

Nos opérations résident dans MP2C, c’est-à-dire en utilisant 2 groupes où la réception et l’envoi sont toujours différents. Un groupe ne reçoit que des fonds, l’autre n’en envoie que.

Prise en charge du cryptage multiple

Penguinxmixer.io permet aux utilisateurs de mélanger instantanément Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash et Ethereum.

Interface automatisée

Équipé d’une interface A.I entièrement automatisée qui vous assure de nettoyer vos pièces immédiatement après le mélange, sans délai.

Transactions sans registres

Nous ne stockons PAS les données / enregistrements de transaction et les devises peuvent être utilisées en toute sécurité après avoir terminé la session de mixage.

Connexions au serveur pare-balles

Nos serveurs off-shore sont impénétrables et situés dans des centres de données uniques, rendant vos systèmes et opérations à l’abri de tous types d’attaques.

Mélange introuvable

Les cryptos mélangés via notre site Web ne peuvent pas être répertoriés à l’aide d’une analyse de la chaîne de blocs ou d’autres formes de recherche. Par conséquent, toutes les devises mixtes sont protégées et ne peuvent pas être suivies.

PenguinX Crypto Mixer

Comment fonctionne le mélangeur cryptographique?

Sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez mélanger Entrez l’adresse du portefeuille du destinataire Envoyez des pièces à mélanger Recevez des pièces propres et introuvables

Nous ne sommes pas associés ou impliqués dans la promotion d’activités criminelles, mais nous proposons simplement une solution qui protège la confidentialité et l’identité des transactions cryptographiques.

De plus, nous apportons une nouvelle phase où les détenteurs / utilisateurs de crypto-monnaie peuvent facilement effectuer des transactions. Sans vous soucier que quelqu’un surveille chacun de vos mouvements et activités sur la blockchain.

Coordonnées

Courrier électronique: penguinmix@protonmail.comTélégramme: @penguinxmixer

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le