Qu’est-ce que Piteco, leader italien des services de trésorerie pour les entreprises

La technologie de l’information en était encore à ses débuts alors que Piteco, en 1980, fait face au monde de la trésorerie informatisée. Le nom de cette entreprise italienne de premier plan dérive, sans surprise, de l’acronyme PIanificazione TEsoreria Computerized.

Cotée à la bourse italienne depuis 2015, Piteco est passée du segment AIM au segment MTA en 2018. Un choix, celui de la cotation, qui a précédé non seulement une croissance de la capitalisation boursière (le stock était venu doubler le prix de l’introduction en bourse avant le gel dû au coronavirus de la Piazza Affari), mais qui découle d’un plan industriel qui prévoyait croissance également par des acquisitions à caractère international.

Les données financières annuelles actuellement les plus à jour pour 2018 indiquent un chiffre d’affaires de 19,3 millions d’euros et bénéfice net à 5,7 millions d’euros. Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires a poursuivi sa croissance avec une hausse de 22,8% à 11,1 millions d’euros.

Pour le moment, Piteco compte environ 700 grands groupes industriels parmi ses clients, distribué dans 50 pays à travers le monde, et un environ 120 employés. Certains des noms les plus importants, parmi les entreprises qui ont utilisé le logiciel Piteco: Assiteca, Canali, Cisalfa Sport, Costa Crociere, Datalogic, Diasorin, Unieuro, Geox, ABB et Wind 3.

Les quatre domaines d’action de Piteco

Piteco divise ses services logiciels pour les entreprises en quatre domaines distincts.

Piteco Evo: qui regroupe les services Cash Management, Trésorerie, Supply Chain, Fonds de roulement, Trade Finance & Financial Planning.

Piteco Cbc: Paiements numériques

Piteco Match.it: Correspondance sémantique et intelligente des données

Myrios FM: Gestion des risques financiers pour les entreprises et les banques.

Gestion de la trésorerie

Le leadership de Piteco en Italie se situe dans l’ensemble des services liés à gestion de trésorerie, ou le domaine qui traite de la gestion du flux de trésorerie et donc les exécutions des paiements et des recouvrements.

Mais pas seulement ça. Piteco met à disposition outils de planification financière pour permettre aux entreprises d’estimer le plus précisément possible la liquidité attendue. Cela permet évidemment de mieux gestion des risques financiers. Les entrées et sorties attendues, provenant de différentes sources, sont intégrées dans un même flux temporel qui peut ainsi être inséré dans un contexte stratégique. Dans ce contexte, tout problème de taux de change et de taux d’intérêt est ensuite géré en vue d’une gestion optimale de la situation financière.

«Le contrôle automatique de chaque transaction et la vérification des conditions bancaires convenues permettent de vérifier chaque frais bancaires, corporate et Groupe “affirme l’entreprise”, garantissant une Situation financière toujours respecter la situation des comptes bancaires, mettre à jour les prévisions de trésorerie en temps réel “.

Ce n’est pas un modèle qui pourrait ignorer la capacité de l’outil de trésorerie à garantir une grande flexibilité. Chaque secteur d’activité, en effet, présente des particularités spécifiques qui nécessitent souvent une grande personnalisation et un ajustement conséquent de la gestion des flux de trésorerie.

La gestion de la situation financière d’un service public dont les revenus sont facturés par factures est certainement une tâche différente de celle d’une entreprise de construction navale qui «tient» quelques commandes, mais substantielles par an. L’objectif ultime d’une gestion vertueuse de la trésorerie, comme l’explique Andrea Guillermaz, Partenaire de Piteco, dans une précédente interview réalisée par Wall Street Italia, gestion précise de la trésorerie, en adoptant un mode opératoire prospectif, une approche tournée vers l’avenir plutôt que basée sur l’analyse des données finales, afin de réduire les risques financiers, de contrepartie, de crédit ou commerciaux. “Sans oublier”, poursuit Guillermaz, “l’importance de continuer à investir dans l’innovation afin de proposer des solutions de trésorerie en phase avec son temps et qui accueillent, en les intégrant, les nouveaux paradigmes qui émergent sur le marché”.