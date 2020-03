Qu’est-ce qui a changé pour les détaillants une semaine après? – Econsultancy

Depuis lors, le gouvernement britannique a imposé la fermeture de tous les magasins de détail «non essentiels», se référant à tous les magasins qui ne vendent pas de nourriture ou de médicaments. Aux États-Unis, le New Jersey a appliqué les mêmes règles, car le reste des États-Unis voit la majorité des détaillants fermer temporairement de leur plein gré ou réduire les heures d’ouverture.

Comment ce changement affecte-t-il les détaillants?

Confusion sur les fermetures

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a opposé une certaine résistance à l’annonce de la fermeture de tous les magasins de détail non essentiels. Un petit nombre de détaillants, dont WHSmith et Sports Direct, ont tenté de contourner les règles gouvernementales en insistant sur le fait qu’elles sont en effet «essentielles». Le directeur financier de Sports Direct, Chris Wootton, a affirmé dans un e-mail au personnel que le détaillant offrait un service essentiel de vente d’équipements de fitness et de sport, s’exclamant que «le fitness à domicile est le sujet de tendance numéro un sur les réseaux sociaux après le coronavirus lui-même».

Sans surprise, Sports Direct a fait l’objet de critiques intenses de la part du public et des politiciens au sujet de sa réponse, ce qui a conduit le groupe Fraser (qui possède également Evans Cycles) à finalement concéder et fermer tous ses magasins.

Depuis, WHSmith a également fermé 60% de ses magasins, laissant 40% jugés essentiels (en raison de la présence de succursales des bureaux de poste et de magasins hospitaliers pour les travailleurs du NHS).

Ailleurs, les règles ont semé la confusion. Un des principaux exemples est Halfords, qui est classé comme un détaillant de pièces automobiles et de vélos – et fait donc partie de la liste des magasins essentiels. Vraisemblablement, cela est lié au besoin de réparations afin d’empêcher les gens de revenir aux transports publics ou de voyager avec d’autres personnes. Cependant, le fait que le détaillant reste ouvert a suscité des critiques, en particulier de la part d’employés qui pensent qu’ils sont inutilement menacés.

#halfords la plupart des magasins rouvriront jeudi, mais aucun client ne pourra y entrer et seuls les paiements sans contact seront traités. Pourquoi ne fermons-nous pas semble inutile et me met en danger!

– hannah (@ hannahmayz199) 24 mars 2020

Malgré cela, Halfords envisage de rouvrir certains de ses magasins cette semaine, déclarant qu’il “ cherche à trouver un équilibre entre la fourniture de services automobiles et cyclistes essentiels au public britannique tout en garantissant la sécurité personnelle de nos clients et collègues ”.

Accélérer les offres en ligne

Ainsi, alors que les détaillants multicanaux sont maintenant obligés de fermer leurs magasins physiques, nous commençons à voir davantage de tentatives pour attirer les acheteurs en ligne. Beaucoup le font en augmentant les offres et les remises en ligne. Bien que ce soit généralement le cas à cette période de l’année – les ventes de mi-saison s’étalant généralement de la mi-mars à avril -, de nombreux détaillants proposent des offres supplémentaires ou les promeuvent dans le contexte du coronavirus.

Un exemple en est Nike, qui propose actuellement une remise de 25% sur tout le site. L’analyste Jessica Ramirez a déclaré à . qu’il s’agissait d’une activité inhabituelle, car la marque de vêtements de sport ne propose généralement de promotions que sur des catégories spécifiques.

Dans son e-mail aux clients, Nike a positionné la remise comme un geste de bonne volonté, en déclarant: «Pour le moment, il est plus important que jamais de s’assurer que les athlètes comme vous sont en bonne santé et positifs…. C’est pourquoi nous vous offrons 25% de réduction sur tout. ” Bien sûr, les cyniques pourraient suggérer qu’il s’agit davantage d’un cas où la marque s’efforce de lutter contre la perte de revenus des magasins.

Économisez 25% sur l’équipement pour vous aider à bouger et à vous sentir mieux avec le code NIKE25

Fin 3.24, certaines exclusions s’appliquent.

Magasin ???????? https://t.co/QR3AHU3LJW pic.twitter.com/FMZcVtU4Mq

– Nike.com (@nikestore) 20 mars 2020

C’est une énigme qui se posera pour la plupart des détaillants. En substance: les consommateurs vont sans aucun doute être rebutés par toute marque qui semble capitaliser sur le coronavirus. Mais en même temps, il est compréhensible que les entreprises fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour rester à flot (et réduire l’impact sur les employés). Il est difficile de trouver un terrain d’entente authentique.

Demander du soutien

Pour de nombreux détaillants, l’impact du coronavirus ne sera pas résolu uniquement par les ventes en ligne. Il est probable que les secteurs les plus durement touchés – comme la mode, les chaussures et les produits de luxe – verront leurs entreprises céder.

En effet, de nouvelles prévisions suggèrent que les marques de détail ont raison de s’inquiéter, les ventes devant plonger en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Selon GlobalData, l’ensemble du secteur britannique de la vente au détail verra un succès de 12,6 milliards de livres sterling cette année. Les marques de vêtements et de chaussures devraient souffrir le plus, avec une baisse des ventes de 11,1 milliards de livres sterling. Cela contraste avec le marché britannique de l’alimentation et de l’épicerie, qui devrait croître de 7,1% en 2020.

Aux États-Unis, les ventes au détail ont déjà baissé de 0,5% en février, car les perturbations précoces dues au coronavirus ont eu un impact négatif sur les ventes. Sans surprise, les prévisions sont que «la croissance du deuxième trimestre pourrait être fortement négative», selon Joel Naroff via ..

À mesure que l’inquiétude grandit, les groupes de détaillants commencent à chercher du soutien. Le CFDA (Council of Fashion Designers of America) et 90 groupes de commerce de détail aux États-Unis ont récemment écrit à la Maison Blanche pour demander des efforts de stabilisation économique pour aider les entreprises à rester viables. La lettre déclare: “Le plus gros problème auquel l’industrie est confrontée en ce moment est la liquidité, et les efforts de relance du gouvernement fédéral doivent être suffisamment rapides et flexibles pour répondre au besoin urgent d’accès au crédit pour maintenir ces entreprises à flot.”

CFDA fournit des moyens d’aider nos designers dans leurs activités en ces temps difficiles. #coronavirushttps: //t.co/KxkrqH2XxH

– CFDA (@CFDA) 12 mars 2020

Au Royaume-Uni, les détaillants ont lancé un appel aux fournisseurs de soutien. Selon le Guardian, Primark a demandé l’arrêt de toute production actuelle et future, tandis que Debenhams a averti les fournisseurs de retards de paiement et a demandé à ses propriétaires une location de cinq mois. Pour les grands magasins comme Debenhams, qui avaient déjà du mal à rester à flot, la route sera tumultueuse.

Cela dit, si nous suivons la trajectoire de la Chine – qui a récemment commencé à rouvrir des magasins – une résurgence pour le commerce de détail est certainement possible. Greg Petro, écrivant pour Forbes, suggère que certains secteurs comme le luxe pourraient rebondir assez rapidement une fois que l’inquiétude immédiate au sujet du coronavirus aura disparu. De même, la fourniture de technologies telles que les paiements sans numéraire pourrait encourager les consommateurs à visiter les magasins physiques le plus tôt possible, leur permettant de payer rapidement et sans contact.