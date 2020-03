Qu’est-ce qui fait une bonne plateforme de données clients (CDP) et comment en tirer le meilleur parti? – Econsultancy

Les plateformes de données clients (CDP) deviennent rapidement la technologie de choix pour les spécialistes du marketing qui cherchent à rationaliser et à consolider leurs données clients pour alimenter des campagnes plus personnalisées.

Selon le CDP Institute, de décembre 2016 à juin 2019, le nombre de vendeurs de CDP est passé de 23 à 96 – une poussée de croissance qui a conduit Gartner à placer les CDP au sommet des «attentes gonflées». En effet, «CDP» est devenu un tel mot à la mode que la recherche de la ressource CDP montre que plus de 25% des entreprises qui prétendent vendre des CDP ne vendent pas du tout de plateformes de données clients.

Mais les CDP sont demandés pour une raison. Les points de contact client montent en flèche, rendant la collecte de données plus fragmentée et augmentant le risque d’une vue client tronquée. Sans une solution de données jointes, les entreprises ne sont pas en mesure de fournir les interactions personnalisées que les consommateurs attendent désormais, et encore moins de respecter leur confidentialité et leurs préférences.

La bonne plateforme de données client, déployée efficacement, peut être la solution à tous ces défis. Alors, qu’est-ce qui fait un bon CDP et comment en tirer le meilleur parti?

Qu’est-ce qui fait un bon CDP?

À sa base, une plate-forme de données client est un outil qui vous aide à fournir des données clients fiables et cohérentes à chaque équipe qui en a besoin au sein de votre entreprise. Un bon CDP devrait vous aider à:

Collecte de données – prendre des données de première main de chaque point de contact client.

Traitement et consolidation des données – combiner ces données pour créer des profils clients unifiés. Les meilleurs CDP nettoient également vos données à ce stade, supprimant les doublons, les entrées erronées et autres anomalies qui pourraient autrement miner la campagne de marketing la mieux planifiée.

Segmentation des données – transformer vos données en un public significatif.

Activation et exécution des données – déployer ces informations sur d’autres outils, où elles peuvent être utilisées pour améliorer l’expérience client, alimenter les décisions commerciales et éclairer les décisions sur les produits.

Dites que votre entreprise essaie de mieux comprendre ses clients. Votre CDP serait utilisé pour collecter des données à partir de points de contact tels que Facebook, e-mail, votre site Web et tout autre endroit où un client pourrait interagir avec votre entreprise. Il consoliderait ensuite ces informations dans des profils clients facilement compréhensibles, puis les rendrait utilisables pour d’autres systèmes. En fin de compte, un bon CDP devrait être comme un système nerveux central pour vos données clientes auxquelles tous vos différents outils peuvent se connecter.

Les CDP ne sont pas la seule solution de gestion des données sur le marché, mais leurs capacités dépassent de loin celles des plates-formes de gestion des données (DMP) et des systèmes de gestion de la relation client (CRM).

Les DMP sont principalement utilisés dans la publicité pour collecter et gérer de grands ensembles de données anonymes d’audience (généralement de tiers), tandis que les CRM sont optimisés pour que les équipes commerciales capturent les informations client lors des conversations de vente. Aucune de ces solutions n’offre la gamme d’un CDP entièrement intégré, qui peut connecter des données de première main à l’un des milliers d’outils martech disponibles sur le marché, ainsi qu’à des unités commerciales au-delà des ventes et du marketing.

Cinq conseils pour tirer le meilleur parti de votre CDP

Alors, comment pouvez-vous maximiser le potentiel de votre CDP? Voici cinq conseils pour vous aider à démarrer:

1. Essayez avant d’acheter

Comme pour toute décision martech majeure, commencez par faire vos devoirs. Renseignez-vous auprès d’autres spécialistes du marketing sur leurs CDP et ce qu’ils en pensent, utilisez la recherche pour vous concentrer sur vos options, puis testez votre solution préférée avant de vous y engager. De nombreux fournisseurs de CDP offrent une période d’essai gratuite, alors profitez-en si vous le pouvez.

2. Concentrez-vous sur l’ensemble du parcours client

Aujourd’hui, les clients ne se contentent pas de cliquer sur votre site Web ou votre application. Ils discutent avec le service client via le chat en direct, discutent avec votre équipe commerciale par e-mail, cliquent sur les publicités Facebook, et bien plus encore. Pour obtenir une image complète de votre parcours client, consultez les données de partout, y compris votre site Web, mobile, serveur et cloud.

3.… mais n’exagérez pas sur les métriques

En même temps, c’est une erreur de penser que le suivi de plus de statistiques vous aidera à mieux comprendre vos clients. Plus souvent qu’autrement, vous vous retrouvez riche en données mais pauvre en perspicacité. Concentrez-vous uniquement sur les mesures à partir desquelles vous pouvez obtenir un aperçu réel de ce qui se passe à chaque étape du parcours client.

4. Prenez note des données comportementales, pas des données de vanité

Notre recherche montre que «produit ajouté», «paiement commencé» et «commande terminée» sont parmi les événements les plus populaires suivis par le biais des CDP. Cela reflète un changement par rapport aux mesures dites de vanité telles que les nouvelles inscriptions, les téléchargements ou les pages vues – toutes inutiles lorsque vous avez besoin d’utilisateurs payants et engagés pour faire de votre entreprise un succès.

5. Assurez-vous d’avoir un bon protocole de gouvernance des données

Votre CDP est seulement aussi bon que les données que vous y alimentez. Toutes les mesures ci-dessus doivent être associées à un protocole de gouvernance des données solide qui garantit que les données sont propres et exemptes d’erreurs en premier lieu. Le choix d’un CDP capable d’automatiser le processus de gouvernance des données est un bon point de départ.

Une fois que vous avez verrouillé ce qui précède, laissez votre CDP déployer ses ailes! La beauté du CDP est qu’il peut être connecté à des outils et à des analyses pertinents pour d’autres équipes de votre entreprise, qu’il s’agisse de la réussite client, de la gestion des produits ou des ventes.

CDP en 2020 et au-delà

À en juger par l’état actuel du marché, les CDP continueront de devenir l’outil central des piles technologiques des entreprises, qui concernent bien plus que les cas d’utilisation marketing.

La croissance et l’évolution de la plate-forme de données client est une reconnaissance que la qualité des données, la gouvernance, la confidentialité et l’intégration sont essentielles à l’expérience client d’aujourd’hui. À mesure que le marché progresse, nous continuerons de voir des entreprises de toutes tailles se tourner vers les CDP comme fondement de leurs relations avec la clientèle.