Qu’est-ce qui se cache derrière les recherches du mot “bitcoin” dans Google

Faits saillants:

Selon Google Trends, l’intérêt pour les recherches sur le terme bitcoin a décliné.

Il existe une corrélation de 80% entre le prix du bitcoin et les recherches Google pour le terme.

Depuis plusieurs années, le terme “bitcoin” a réussi à établir une relation étroite avec des tendances et des mots clés spécifiques en ligne. News.Bitcoin.com a décidé d’enquêter sur les mots-clés, les questions, les comparaisons et les prépositions spécifiques qui sont généralement associés à la crypto-monnaie lorsque les gens recherchent des réponses en ligne.

Le bitcoin est un sujet intéressant pour beaucoup d’entre nous qui vivent et respirent dans cette industrie. D’un autre côté, les nouveaux venus écoutent parfois en passant la technologie par quelqu’un de passionné par l’invention. Si leur intérêt augmente, ils rechercheront le terme en ligne pour plus d’informations.

Cependant, les nouveaux ne sont pas les seuls à rechercher des informations sur le net sur les monnaies numériques, alors que les analystes de crypto-monnaie, les chercheurs et les vétérans se tournent également vers le réseau pour rechercher des statistiques et des comparaisons.

Bitcoin: clés, tendances et recherches

Le site Web Google Trends (GT) est très utile pour trouver des informations spécifiques sur les recherches liées au bitcoin et aux termes qui lui sont associés, qui sont généralement ajoutés au mot «bitcoin».

Les pics de recherche du terme “bitcoin” coïncident généralement avec des tendances haussières. Source: Google Trends

En recherchant le terme bitcoin sur le site Web, vous pouvez voir que l’intérêt pour la crypto-monnaie a diminué, mais il y a eu une augmentation de l’intérêt entre le 15 et le 21 mars 2020. Au cours de cette semaine, le score «bitcoin» en GT Il a atteint un sommet de 77, mais a depuis baissé de 19% pour atteindre un score de 62.

Pays avec l’indice de recherche le plus élevé pour le mot «bitcoin» et les recherches associées à ce terme. Source: Google Trends

Les mots-clés les plus populaires liés au terme “bitcoin” dans les recherches incluent: “prix du bitcoin”, “extraction de bitcoin”, “qu’est-ce que le bitcoin”, “valeur du bitcoin”, “bitcoins”, “acheter des bitcoins”, ” bitcoin usd »,« échange bitcoin »et« portefeuille bitcoin ». Les statistiques mondiales montrent que les cinq premiers pays avec le plus grand intérêt pour le bitcoin, selon les scores GT, sont le Nigeria, l’Autriche, l’Afrique du Sud, la Suisse et le Ghana.

Le site Web de Google nous donne un bon aperçu de l’esprit des personnes à la recherche de matériel lié au sujet du bitcoin. Cependant, le site Web d’analyse answererthepublic.com va plus loin dans les données de Google Trends, en traçant des organigrammes montrant une représentation visuelle de 180 questions liées au bitcoin, 140 prépositions, 60 comparaisons, 519 alphabets et 20 termes apparentés.

Le site AnswerthePublic va au-delà de la popularité des recherches et analyse plusieurs variables associées. Source: responderthepublic.com

La section des questions est divisée en 10 phrases associées, telles que «sont», «peut», «comment» et «quoi», pour n’en nommer que quelques-unes. Par exemple, les questions avec “sont” incluent des questions comme “les courtiers Bitcoin sont-ils en sécurité?” et “les transactions bitcoin sont-elles anonymes?” Les 60 comparaisons connectent le bitcoin à tout type de chose comme les autres crypto-monnaies, l’or, le dollar américain et le marché boursier. La section alphabétique est une liste alphabétique de la terminologie liée au bitcoin que les gens recherchent régulièrement sur Google. La liste des propositions pertinentes a des attributs comme “le bitcoin est une devise”, “le bitcoin est en train de mourir” et “le bitcoin est un faux”.

Les statistiques sur les mots clés d’Answerthepublic.com proviennent des données auto-complétées de Google, et elles sont filtrées dans l’outil de référencement de la plateforme.

Des questions comme «Le bitcoin va-t-il augmenter? ou quel portefeuille bitcoin? Ils permettent de définir des catégories liées à l’intérêt pour le «bitcoin». Source: responderthepublic.com

Prix ​​et recherches corrélés

Les mots clés sur les informations relatives au bitcoin et à Google Trends peuvent être très utiles pour les particuliers et les organisations, et il est possible de tirer parti de ces informations pour aider aux estimations. Deux des plus grands indices que les gens recherchent en ligne en ce qui concerne le terme “bitcoin” sont le prix et le trafic sur le site Web. Le prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies a toujours été lié aux médias, aux nouvelles et aux rumeurs.

Les prépositions étudient également la diversité d’intérêt pour le bitcoin. «Bitcoin pour», «Bitcoin près de» ou «Bitcoin avec», entre autres, offrent des perspectives différentes des utilisateurs sur la crypto-monnaie. Source: responderthepublic.com

Au cours des dernières années, il y a eu quelques rapports montrant que le prix du bitcoin est étroitement associé aux scores de Google Trends et à d’autres tendances en ligne. Olga Andrienko, directrice du marketing mondial chez Semrush, a rapporté en juin dernier qu’il existe une corrélation de 80,8% entre le prix du bitcoin et les recherches sur Internet pour le terme «bitcoin».

Ce type de corrélation signifie que les données de Google Trends et le prix des maisons de change de crypto-monnaie montrent que les deux variables évoluent ensemble.

La classification alphabétique du mot «bitcoin» et des termes associés donne 519 instances, un échantillon de la diversité d’intérêt public. Source: Google Trends

Deux mois plus tard, un autre rapport a été publié en septembre montrant que le prix et les données de GT pouvaient être manipulés. Le 5 septembre 209, le terme «bitcoin» a considérablement augmenté sur le site Web de Google Trends, et les chercheurs ont supposé que la tendance avait commencé en Roumanie. Propriétaire du site Web de crypto-monnaie Bendik Norheim Schei Il a déclaré que les utilisateurs de réseaux privés virtuels (VPN) ont probablement stimulé artificiellement les alertes de recherche Google Trends.

La corrélation entre le prix du bitcoin et les recherches en ligne pour le terme «bitcoin est notable. Source: Semrush.

Il s’agit d’une stratégie courante utilisée par les escrocs, et un bon exemple de ce fait est la façon dont la plupart des “requêtes associées” sont liées à des escroqueries comme “Bitcoin superstar”, “bitcoin era” et “bitcoin moon”. Ces requêtes associées sont les principaux mots clés de “démarrage” au quotidien et sont susceptibles d’être artificielles. “Il est raisonnable de supposer que quelqu’un est derrière ces changements radicaux”, a écrit le cryptographe Bendik Norheim Schei en septembre.

“Le fait que le même schéma puisse être observé dans le monde pourrait indiquer que les services VPN ont été utilisés pour distribuer la recherche dans le monde, atteignant ainsi une tendance mondiale”, a conclu Schei. “Google Trends note que les changements ont été relativement importants en Roumanie. Est-ce la source? Ou est-ce simplement parce qu’il y avait auparavant moins de recherches liées à la CTB? Quelle que soit la réponse, quelque chose d’assez étrange s’est produit au cours des dernières semaines dans l’intérêt du mot-clé BTC. “

Version traduite de l’article de Jamie Redman, publiée sur Bitcoin.com