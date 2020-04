Qu’est-ce qu’un rétroviseur électrochromique et comment il fonctionne

Avez-vous vu des rétroviseurs qui s’assombrissent d’eux-mêmes? Ils sont de plus en plus fréquents, ils sont appelés miroirs électrochromes et ils sont une technologie simple, mais vraiment efficace contre les reflets. Et aussi, une grande avancée pour la sécurité dans la conduite de nos voitures.

Dans votre voiture il y a trois rétroviseurs. Les deux extérieurs, sur les côtés du corps; et l’intérieur, qui est dans la zone centrale. Et sûrement, à une occasion, vous avez constaté que réfléchir la lumière, en excès, et ils vous éblouissent. C’est quelque chose qui peut arriver au lever ou au coucher du soleil, mais aussi de nuit lorsque les phares des voitures venant de l’arrière sont pointés vers vous.

Dans le cas de miroir intérieur, la solution est aussi simple que d’utiliser le deuxième position; c’est-à-dire l’anti-éblouissement, qui est “activé” à l’aide de la languette inférieure pour que, simplement, son angle soit modifié et la lumière réfléchie ne nous dérange pas. Mais il y a une option encore meilleure, et ce n’est pas manuel, qui sont les miroirs électrochromes.

Il s’assombrit automatiquement pour empêcher les lumières des autres voitures de vous éblouir.

Qu’est-ce qu’un miroir électrochromique?

Le plus courant est que, dans le meilleur des cas, nous avons le rétroviseur intérieur électrochromique, mais les extérieurs sont normaux. Cependant, il existe déjà de nombreux modèles qui ont cette technologie pour tous les rétroviseurs, bien que l’équipement ne soit pas inclus en standard. Mais qu’est-ce qu’un miroir électrochromique, et pourquoi est-ce si important et pratique pour la sécurité?

C’est un miroir de assombrissement automatique. Ils sont fabriqués avec plusieurs couches; l’un de verre qui est l’extérieur, et qui est placé sur une couche conductrice et plusieurs autres couches inférieures. Une fois appliqué courant électrique, le verre s’assombrit et cela permet que, bien que la lumière soit toujours réfléchie pour que nous puissions voir ce qui se trouve derrière notre véhicule, il n’y a pas d’éblouissement.

Mais comment cela se fait-il? Grâce à deux capteurs de lumière ambiante, une placée à l’avant du rétroviseur et une placée à l’arrière. Selon la lumière qu’ils reçoivent, les informations sont traitées par un microprocesseur et le courant électrique est envoyé, ou non, pour la assombrissement du verre. Et ainsi l’éblouissement est évité.

Ils sont constitués de plusieurs couches, dont l’une est conductrice d’électricité.

Comment fonctionne un rétroviseur électrochromique pour empêcher la lumière de vous éblouir

En faisant ce travail, l’ensemble du système prend juste six secondes. Autrement dit, à partir du moment où la lumière est détectée jusqu’à ce qu’elle atteigne l’obscurité maximale, ce temps peut s’écouler. Cependant, il faudra un peu plus de temps pour s’éclaircir à nouveau, environ 10 secondes.

Et en tout cas, c’est un système qui peut être désactiver. Dans ce type de rétroviseurs, nous voyons généralement un interrupteur, un petit bouton qui se trouve généralement en bas et à côté d’un petite led il s’allume en vert pour indiquer que le système électrochromique fonctionne. Ainsi, si à tout moment nous voulons que le miroir reste totalement clair, nous pouvons forcer le système à être ainsi.

Cela empêche l’éblouissement, ce qui est important pour maintenir la sécurité pendant la conduite, mais empêche également distractions et gardez vos mains sur le volant. C’est pourquoi il est si pratique pour la sécurité et, en fait, bien que comme équipement optionnel il ne soit généralement pas bon marché, c’est un système qui n’a pas un grand coût de fabrication et d’assemblage.