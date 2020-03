Qu’est-ce qu’une plaque d’extrémité?

Le terme “plaque d’extrémité” peut être littéralement traduit par “plaque d’extrémité” et cela nous donne une indication précise de ce que nous voulons dire lorsque nous le mentionnons par rapport à une voiture.

La “plaque d’extrémité” est la plaque ou le profil vertical situé aux extrémités du becquet avant et arrière et il a une application très importante pour le bon fonctionnement des deux éléments. Mais avant d’entrer pleinement dans la fonction de cet élément, passons en revue quelques fondements de base qui nous aideront à mieux le comprendre.

Le flux aérodynamique, ou air, circule autour du spoiler, mais il le fait à différentes vitesses. Du haut, il le fait plus lentement que du bas, donc un différentiel de pression est créé qui génère des appuis ou des appuis. En raison de la conception et de l’inclinaison des ailes, dans un avion, l’effet est le contraire et est appelé “lift” ou lift. Alors que dans une voiture, il génère de l’adhérence en l’écrasant contre le sol, dans un avion, il crée l’effet inverse et le fait voler.

En contrepartie de cet effet apparaît la “traînée” ou résistance à l’avancement, qui n’est rien de plus que la force résultant du frottement de l’air contre des objets en mouvement, une force qui s’y oppose et ralentit. Mais, selon la forme dudit objet, la “traînée” peut être augmentée par l’action des tourbillons, ainsi que gâcher le flux et réduire la génération de “force d’appui”.

Dans un becquet sans plaques d’extrémité, l’air – qui se déplace à des vitesses différentes sur chaque surface – à une pression plus élevée a tendance à se déplacer vers les zones de pression inférieure. C’est-à-dire, l’air du haut du spoiler (rouge) tentera de s’échapper vers le bas (vert), créant des tourbillons ou des tourbillons.

Schéma de couleurs dans lequel nous observons le chemin de l’écoulement aérodynamique dans une aile avant.

C’est là qu’interviennent les “plaques d’extrémité”, qui ont pour fonction d’empêcher cet exode de la couche supérieure vers la couche inférieure, permettant au spoiler de se maintenir un état plus ordonné et mieux utiliser l’air pour générer une force d’appui sans augmenter la traînée. En bref, la “plaque d’extrémité” permet au spoiler d’être plus efficace.

Il convient de noter que dans les ailes arrière, ce principe peut être contre-productif s’il est surchargé, pour lequel les concepteurs incluent des rainures dans la “plaque d’extrémité” qui permettent une échappement d’air contrôlé, régulant ainsi la taille des tourbillons de bord de fuite afin qu’ils ne soient pas trop grands et gênent le fonctionnement de l’ensemble.

Les ailes arrière ont des rainures qui contrôlent l’intensité des tourbillons générés dans les plaques d’extrémité.

Avec la réglementation actuelle, la “plaque d’extrémité” a également une autre fonction très importante. Après avoir considérablement simplifié la configuration des ailes avant, le soi-disant “effet de délavage” est devenu beaucoup plus difficile à créer, de sorte que la conception des “plaques d’extrémité”, en combinaison avec les volets secondaires, cherche à créer partiellement cet effet .

Pour qu’ils puissent flux d’air direct hors du pneu (jaune) afin de réduire autant que possible les turbulences et la «traînée» générées par celui-ci, ce qui endommage non seulement les performances aérodynamiques du becquet, mais le reste de la voiture.

L’actualité technique F1 – Qu’est-ce qu’une plaque d’extrémité? a été initialement publié dans @motorpuntoes par David Plaza.