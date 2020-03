Qui a besoin d’une camionnette? voici la nouvelle Koenigsegg Gemera

Il y a quelques années, Ferrari a dit non aux SUV et a lancé le FF, un quatre places, avec un meilleur coffre que le reste de ses voitures de sport et une plate-forme plus longue.

Maintenant Koenigsegg a suivi un peu ces étapes et a surpris le monde avec la Gemera, une belle hypercar à quatre places de 4,97 mètres, propulsée par un moteur hybride de 1700 chevaux et 2581 pieds-livres de couple, qui sont extraits d’un Hélice trois cylindres turbocompressée de 2,0 litres appelée Tiny Friendly Giant et trois moteurs électriques.

En mode purement électrique, la Gemera peut circuler jusqu’à 50 kilomètres et la marque assure qu’elle peut avoir une autonomie totale de plus de 950 kilomètres.

Évidemment, si vous voulez pousser vos capacités à la limite, ces chiffres iront très bas, étant donné que votre accélération de 0 à 100 km / h est de 1,9 seconde et une vitesse maximale de 400 km / h.

À l’intérieur, les concepteurs ont non seulement créé une cabine impressionnante, ils ont également veillé à ce qu’ils aient le bon espace pour quatre adultes et un coffre avec un très bon espace.

Cette Mega-GT suédoise sera limitée à 300 unités.

