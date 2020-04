Qui censure les réseaux sociaux?

Faits saillants:

YouTube, Twitter, Amazon ont lancé une nouvelle politique de censure sur leurs plateformes.

Une tentative d’uniformiser la pensée commence à être observée.

Corifeo. – T’es tombé ivre au milieu des charbons?

Polyphème. – Personne ne m’a détruit.

Corifeo. – Alors personne ne t’a blessé.

Polyphème. – Personne n’a aveuglé ma paupière.

Corifeo. – Alors tu n’es pas aveugle.

Polyphème. – Alors tu étais!

Corifeo. – Et comment quelqu’un aurait-il pu t’aveugler?

Le Cyclope – Euripide

La semaine dernière, nous avons écrit sur la façon dont la peur alimentée par la déclaration d’une pandémie a été l’excuse parfaite pour légitimer les violations des libertés civiles dans différentes parties du monde. Si notre vie privée est compromise sur Internet, la liberté d’expression n’est pas moins menacée.

Au cours de cette semaine, les réseaux sociaux et les pages Web se sont exercés censure si simultanée qu’elle suggère une coordination. Twitter «travaille pour nous protéger» en éliminant plus de deux mille tweets:

Nous avons élargi nos règles et demanderons la suppression des tweets, notamment les suivants: pic.twitter.com/7oLLmNsexF – Twitter Espagne (@TwitterEspana) 22 avril 2020

Amazon a rejeté la commercialisation du nouveau livre Bitcoin de Knut Svanholm pour avoir omis de se conformer à ses nouveaux statuts anti-désinformation sur Covid19 (apparemment, cette phrase dans son prologue semblait menaçante: «Écrit juste quelques mois avant la crise par Corona, ces idées sont plus importantes que jamais. »)

Et, à haute voix, l’actuel PDG de YouTube a déclaré que “tout ce qui va à l’encontre des recommandations de l’OMS (pour éviter une éventuelle censure, nous ferons référence à l’organisation par son acronyme anglais) sera une violation de ses politiques”.

“Tout ce qui va à l’encontre de W.H.O sera supprimé de YouTube” PDG de YouTube, Susan Wojcicki pic.twitter.com/1TxwdBMq17 – LΞIGH (@LeighStewy) 21 avril 2020

Gestes de silence

Tout cela, apparemment inoffensif – car pour lutter contre la désinformation sur le virus, il serait logique de suivre une agence de santé spécialisée – a la conséquence néfaste de promouvoir une pensée unique. Il rejette la dissidence, la délibération et la pluralité, essentielles non seulement pour qualifier, former la pensée critique et faire avancer la recherche scientifique, mais pour préserver la vie démocratique.

Dans le passé, l’OMS a rejeté l’importance de porter des masques ou des jugulaires comme prévention contre le virus. L’OMS est lourdement accusée d’avoir aidé la Chine à couvrir les premiers cas de Covid19. L’OMS a également rendu Taïwan (territoire séparatiste du communisme chinois depuis 1949) invisible lorsqu’elle a été interrogée sur son développement pendant la pandémie. Par conséquent, le porte-parole de CoinCenter, Neeraj K. Agrawal, ironise sur le fait de devoir archiver des vidéos sur Taiwan maintenant que YouTube utilise l’OMS comme référence pour déterminer ce qui est faux et ce qui ne l’est pas.

OMS: une organisation politique pseudo-scientifique, avec beaucoup de sang sur les mains et des liens étroits avec le régime communiste chinois. https://t.co/119vmHkzHA – Giacomo Zucco (je dois changer mes pronoms) (@giacomozucco) 28 mars 2020

Sans vouloir faire allusion aux accusations portées contre l’actuel président de l’OMS d’avoir dissimulé des épidémies de choléra en Éthiopie pendant son mandat de ministre de la Santé, les mesures de censure actuelles continuent d’apparaître comme des atteintes à la liberté d’expression et de raison.

Rappelons que c’est le secret du gouvernement chinois lors du démarrage du virus qui a empêché une prévention opportune. Peut-être que si elle était apparue dans un contexte de liberté, sans censure, nous n’aurions probablement pas parlé de pandémies. Mais il n’est pas nécessaire de rêver contre les faits pour dénoncer dangers de la censure contre la liberté et la démocratie.

Le pouvoir et la vérité

La censure, en plus de diriger la pensée, l’infantilise. Il suppose l’incapacité du discernement social, érige les autorités logiques centrales pour filtrer le vrai du faux et le régurgiter – comme les oiseaux – à ses jeunes. La rationalité et l’égalité de la parole des citoyens, hypothèses de base de la démocratie, sont niées. La voix plurielle est censurée en étant accusée de manque de raison, et une vérité unique s’installe.

La parole des responsables scientifiques institutionnels est souvent considérée comme une vérité objective. En devenant incontestable, on oublie non seulement que la méthode scientifique nécessite une falsifiabilité ou une réfutabilité parmi ses piliers (c’est-à-dire que toutes ses théories peuvent toujours être contestées après de nouvelles découvertes), mais l’OMS est une institution politique avec l’influence des puissances mondiales (peut suivre l’argent pour soupçonner l’influence de l’OMS).

La connaissance, la connaissance, impose une double répression: celle qui condamne au silence les discours dissidents et celle qui détermine et ordonne les discours «acceptables». Le pouvoir établit quel discours est accepté comme vrai, quels critères, procédures, institutions et personnes peuvent distinguer un «vrai» discours d’un «faux», faisant taire ce dernier.

Derrière la façade de toute vérité se cache une volonté de puissance; Cette vérité n’est rien d’autre qu’une justification pour dominer, exiger la conformité et la soumission. L’OMS est un exemple à partir duquel les vérités scientifiques sont irriguées verticalement sur le reste des instances médicales. La censure actuelle montre la relation presque martiale de commandement et d’obéissance avec laquelle ces discours sont imposés.

Comme toute science, la médecine, lorsqu’elle est véritablement et non un instrument narratif du pouvoir, nécessite le contraste des idées et de la recherche pour faire avancer ses objectifs et pouvoir s’approcher de découvertes plus précises. En standardisant la pensée dans ces domaines, non seulement le germe de l’autocratie est planté, mais une véritable avancée des connaissances est stérilisée et, par conséquent, des remèdes potentiels aux maladies jusque-là inconnues.

QUI censure les réseaux sociaux?

Avant Internet, l’imposition de discours uniques était plus facile: il était installé depuis une direction gouvernementale jusqu’aux stations de télévision, radios et autres médias centraux (bien que nous connaissions des pays qui ont réussi à centraliser la communication sur Internet).

Dans ce cas, pour la rendre plus inédite en Occident, la censure vient des réseaux sociaux qui, en théorie, sont des entreprises d’influence mondiale qui alignent leur travail en fonction d’incitations économiques et non d’affiliations politiques. De plus, c’est une censure basée sur des algorithmes et non sur la critique humaine, qui discrimine avec des critères aussi vagues que l’apparition d’un mot dans un texte, comme le cas précité dans le livre de Svanholm.

Avec le coronavirus, les réseaux sociaux démontrent leur capacité à servir de appareil de censure dominant à l’échelle mondiale en temps de crise. Cela réfute également la croyance en la difficulté de mener une censure coordonnée sur Internet car, quelle que soit la redondance du contenu sur différentes plates-formes, s’il est censuré sur celles qui sont plus utilisées, le pouvoir atteint son rôle d’invisibilité. Il est inutile qu’un contenu existe là où personne ne le voit; personne n’entend un cri dans le désert.

Au-delà des conjectures de complot, il n’y a aucune preuve incriminante pour soutenir un programme de censure orchestré par l’OMS. Ce qui peut être certain, c’est qu’il existe des pouvoirs intéressés à faire taire la dissidence et à normaliser le discours sur le coronavirus, ainsi qu’à prouver avec des statistiques que le contrôle social et l’hypervigilance sont les moyens les plus efficaces pour arrêter la propagation de la maladie ( nous avons le paradigme du contrôle en Asie). Il vaut la peine de demander alors Qui censure les réseaux sociaux?

Avertissement: les vues et opinions exprimées dans cet article appartiennent à son auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CryptoNews