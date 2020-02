QUI: Coronavirus, nous pouvons l’arrêter. Les guéris en Chine augmentent

5 février 2020, par Alessandra Caparello

99% des cas de coronavirus se trouve en Chine, alors que dans le reste du monde nous n’avons que 176 cas. C’est ce qu’a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

QUI: “Nous avons une fenêtre pour agir”

Selon les chiffres actualisés de l’Organisation mondiale de la santé, il y a aujourd’hui 20 630 cas confirmés, dont 3241 nouveaux et seulement 20 471 en Chine avec 3235 nouveaux. Le monde a une “fenêtre d’opportunité” pour arrêter la propagation du nouveau virus mortel, selon l’OMS, louant la Chine pour les mesures drastiques adoptées jusqu’à présent qui ont offert la possibilité d’arrêter la transmission du virus.

Cela ne veut pas dire que cela ne va pas empirer, dit Ghebreyesu mais, “c’est sûr que nous avons une fenêtre d’opportunité pour agir”.

En Chine, l’augmentation guérie

Pendant ce temps, selon les dernières données mises à jour de la Commission nationale chinoise de la santé (NHC), les patients atteints de coronavirus qui se sont rétablis et ont réussi à sortir des hôpitaux en Chine ont atteint 898 (+268), tandis que les décès sont passés à 492 (+67 depuis hier). La province chinoise du Hubei reste le première et principale éclosion de l’épidémie, enregistrant à ce jour 479 décès et 520 guérisons sur plus de 16 000 infections.

La Chine remercie 21 pays, dont l’Italie “pour la compréhension, le soutien et l’aide sincères et amicaux de la communauté internationale”, a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying.

“L’Unicef ​​a fait don de fournitures pour la prévention et le contrôle. D’autres gouvernements ont exprimé leur volonté de donner des fournitures. Aussi, amis de nombreux pays ils nous ont offert leur soutien de différentes manières. “

Dans l’intervalle, les conditions des conjoints chinois hospitalisés pendant une semaine à l’hôpital Spallanzani de Rome qui ont isolé le virus sont restées inchangées. Le couple est toujours en soins intensifs.

