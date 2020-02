Qui est Joe Biden et quel est son programme

Les sondages nationaux le considèrent toujours comme le candidat le plus fort devant Primaires du Parti démocrate, bien que le premier test électoral en Iowa se soit avéré un échec retentissant. Joe Biden, 77 ans, est l’homme qui incarne la vision la plus modérée du parti, tout en étant considéré comme le plus expérimenté des mécanismes de la Maison Blanche, compte tenu de sa vice-présidence à l’époque d’Obama, entre 2009 et 2017.

Si pour Bernie Sanders le Parti démocrate doit tourner son attention vers la classe ouvrière, la campagne Biden s’adresse entièrement à la classe moyenne. La phrase qui domine graphiquement la page du programme électoral est en fait la suivante: «Ce pays n’a pas été construit par les banquiers, les PDG et les gestionnaires de fonds spéculatifs de Wall Street. Il a été construit par la classe moyenne américaine. ” Une déclaration qui se traduit par un programme économique sans bouleversements fiscaux majeurs, même si nous nous permettons d’être ouverts à une plus grande imposition sur les tranches de revenus plus élevées. Les valeurs directrices restent très proches de celles de la présidence Obama: attention à la transition “verte”, lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes, politique étrangère avec un accent modéré sur la composante militaire en faveur d’autres leviers de négociation comme la diplomatie et l’économie. Enfin et surtout, un engagement international des États-Unis en faveur de la démocratie et des droits de l’homme est ouvertement rappelé.

Biden, l’histoire

Né en Pennsylvanie en 1942, Biden est diplômé en sciences politiques avec une spécialisation en droit à Syracuse (New York); de là, le jeune Biden a commencé sa carrière comme avocat. Au début de son entrée en politique: à l’âge de 30 ans, en 1973, il devient sénateur fédéral de l’État du Delaware, poste qu’il occupera jusqu’en 2009. Coïncidant avec sa première élection, Biden subit la perte de sa première épouse Neilla et de sa fille Naomi Christina, impliquée dans un accident de voiture. Au cours de sa longue carrière de sénateur, Biden s’est spécialisé dans les questions d’intérêt international, devenant trois fois président de la Commission des affaires étrangères. Biden a également été président de la Commission de juridiction du Sénat fédéral et président du Comité international sur le trafic de stupéfiants. Biden a demandé l’investiture à deux reprises comme candidat à la présidence du Parti démocrate, sans jamais réussir: en 1988, il a été battu par Michael Dukakis, en 2008, il a pris sa retraite après les premiers votes de l’Iowa en raison du maigre résultat obtenu. C’est en 2008, cependant, que Biden a pu atteindre son résultat politique maximal en flanquant la campagne présidentielle victorieuse de Barack Obama, en tant que vice-président candidat. Une paire, celle d’Obama-Biden, qui a également remporté la campagne 2012 contre Mitt Romney.

Le programme Biden

Conscient de l’esprit de l’époque, le programme économique de Biden est également attentif à répondre aux attentes des classes qui ont le plus souffert dans les années qui ont suivi la Grande Crise. Pour “reconstruire la classe moyenne“, Un véritable leitmotiv de la campagne de l’ancien vice-président, est proposé en détail:

Relever le salaire minimum fédéral à 15 $ de l’heure.

Le “blocus des tentatives républicaines de comprimer les droits syndicaux et la négociation collective”.

Création de 10 millions d’emplois dans la «révolution vers une économie propre» ou dans la transition vers une clé éco-durable.

Une grande partie du Le programme économique de Joe Biden se concentre sur l’investissement dans les infrastructures, qui sont largement traités dans le programme comme une condition préalable à la création d’emplois et à la richesse. “Les infrastructures de notre pays s’effondrent littéralement”, écrit le personnel de Biden sur le site officiel, “il est inacceptable qu’un mile sur cinq de nos autoroutes soit jugé en mauvais état, que des dizaines de millions d’Américains n’aient pas accès au haut débit. et que nos écoles publiques ont obtenu à plusieurs reprises une note D + de l’American Society of Civil Engineers. “

Biden propose “un investissement dans la transformation des infrastructures et dans l’avenir du pays: 1 300 milliards de dollars en dix ans, qui serviront la classe moyenne américaine à rivaliser et à gagner dans l’économie mondiale, pour faire avancer les États-Unis vers zéro émission de gaz à effet de serre et pour faire en sorte que les villes, les villages et les zones rurales de notre pays participent à cette croissance », lit-on dans le programme.

en politique étrangère et migratoire Joe Biden propose d’éliminer le Interdiction de voyager qui avait interdit l’entrée aux citoyens des pays à majorité musulmane tels que la Syrie, pour éliminer les politiques d’asile de Trump, y compris la pratique consistant à séparer les familles de migrants en situation irrégulière à la frontière et à ramener “un engagement vers la science »et dans la lutte contre le changement climatique.

Biden propose également une confiance renouvelée dans né et renforcer la coopération avec les alliés. Quant à l’Iran, la question géopolitique la plus compliquée du point de vue de la sécurité internationale, le candidat promet que si Téhéran revenait pour se conformer au pacte nucléaire, les États-Unis tomberaient sous le coup de l’accord.