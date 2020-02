Qui est Michael Bloomberg et quel est son programme

Après avoir longuement caressé l’idée de prendre le terrain pour la présidence des États-Unis, Michael Bloomberg, 78 ans, est prêt à faire ses débuts primaires démocrates le 3 mars, dans le soi-disant Super mardi. Homme d’affaires prospère, milliardaire (selon Forbes, le 12e homme le plus riche du monde) et ancien maire de New York, Bloomberg est entré dans le jeu bondé des primaires occupant le même espace politique que Joe Biden et Pete Buttigieg, ou celui du modérée. Déjà en 2016, l’hypothèse de sa candidature était loin d’être lointaine; puis, cependant, Bloomberg a décidé de se retirer pour ne pas gêner la course de Hillary Clinton. Hier comme aujourd’hui, Bernie Sanders semble être le principal adversaire “de gauche”. Les batailles du sénateur du Vermont du point de vue de l’équité sociale semblent s’inscrire fortement dans une Amérique marquée par de grandes inégalités. Pour cette raison aussi, Bloomberg (“Mike”, pour les enquêteurs) n’a pas échappé en donnant des réponses à ce problème: comme Biden et Buttigieg, par exemple, sa promesse est de augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure.

Bloomberg, l’histoire

Né à Boston en 1942, Michael Bloomberg a étudié l’ingénierie électronique à l’Université Johns Hopkins et est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de Harvard. Les débuts de l’homme d’affaires dans le monde de la finance datent de 1973, à la banque d’affaires Frères Salomon, dont Bloomberg devient associé commandité; un rôle qui se poursuivra jusqu’en 1981, lorsque la société est rachetée et que l’homme de 39 ans y perd tous ses rôles. Avec les 10 millions de dollars d’actions de Salomon, dont Bloomberg était propriétaire, l’entrepreneur lance l’embryon de ce qui deviendra un géant de l’information financière, le Bloomberg LP. Le premier nom de l’entreprise était Innovative Market Systems: un terminal électronique qui permettait, moyennant paiement d’une redevance, de partager rapidement des informations commerciales et graphiques. Un service qui, pour la communauté financière, aurait pu devenir un outil de travail essentiel – et pour lequel il aurait été justifié de payer même un abonnement assez cher. En 1987, Ims a pris le nom de Bloomberg LP, un service auquel de plus en plus de produits seront ajoutés au fil des ans – notamment le canal d’information financière populaire. À ce jour, Bloomberg emploie 20 000 personnes. L’histoire de ce succès entrepreneurial est largement citée sur le site officiel de la campagne “Mike”, y compris le fait que tout a commencé avec “quatre personnes dans une pièce avec une cruche de café”.

La carrière politique de Michael Bloomberg, après une première adhésion au Parti démocrate, voit son premier grand succès sous l’égide des républicains. Au terme d’une campagne électorale victorieuse, Bloomberg est devenu maire de New York en 2002. Un titre qu’il conservera pendant onze ans et qui accompagnera la ville dans la reprise post-11 septembre et pendant la crise financière. À partir de 2007, le maire de New York de l’époque a quitté le parti républicain et a assumé un positionnement indépendant. Parmi les points controversés de l’administration Bloomberg à New York, la pratique de arrêter et fouiller (“Arrêtez et cherchez”). Prolongée dans les années où Bloomberg était maire, cette directive permet aux policiers d’arrêter et de “mettre contre le mur” (citation du maire de l’époque) les sujets suspects, avec de larges pouvoirs discrétionnaires. Une mesure qui a fini par viser les membres des minorités ethniques dont Bloomberg voudrait maintenant parler. Des années plus tard, l’ancien maire s’est excusé pour les excès d’arrêt et de fouille.

Le programme Bloomberg

L’aspect le plus distinctif de la communication de Michael Bloomberg ne consiste pas tant dans la substance des promesses, mais dans la tentative de montrer un passé de succès (politique et entrepreneurial) capable de créditer l’ancien maire de New York de 78 ans comme un homme concret, qui vise les résultats . Deuxièmement, “Mike” se présente comme le candidat capable de faire parler les différentes parties de l’Amérique d’aujourd’hui, rurales, ouvrières et celle de la haute bourgeoisie et des élites – ce que Bloomberg connaît évidemment très bien. En fait, l’ancien maire de New York rejoint également Biden et Buttigieg pour faire de la lutte contre les inégalités une priorité. Le plan, en ce sens, se révèle très détaillé, notamment en termes de fiscalité.

Bloomberg promet de porter la baisse de l’impôt sur les sociétés de Donald Trump de 21 à 28% (mais sept points de moins qu’en 2016).

Même pour le revenu personnel, le taux plus élevé sera ramené à l’ère pré-Trump de 37 à 39,6%.

Il existe également un impôt supplémentaire de 5% sur les revenus du capital ou du travail dépassant 5 millions par an.

Au total, selon le programme Bloomberg, les revenus supplémentaires de ces mesures seront de 5 000 milliards de dollars dont la destination serait de nouveaux investissements dans les infrastructures, l’éducation et les soins de santé.

Et en parlant d’investissements, Bloomberg promet construction de 30 nouveaux pôles de recherche et développement sur les technologies vertes et la santé publique “Dans les régions qui ont le plus besoin de bons emplois.”

Sur le plan de la santé, Bloomberg suit le même modèle proposé par Buttigieg: un programme de santé publique abordable, auquel il adhérerait par choix. Le défi consiste à accroître la concurrence sur les assurances maladie privées pour maintenir les prix bas.

Le programme de politique étrangère est décidément vague. Il n’y a aucune référence précise aux nombreux défis qui se posent sur le front commercial avec la Chine ou sur les relations avec l’Iran.