Qui est Pete Buttigieg et quel est son programme

Dans un défi entre Joe Biden (77 ans) et Bernie Sanders (78), le candidat à la primaire démocratique des 38 ans Pete Buttigieg Tout d’abord, cela semble la seule possibilité concrète de mettre en contraste un jeune visage dans le défi présidentiel contre Donald Trump (73). Ce n’est certainement pas seulement une question d’âge: Buttigieg propose un programme plus modéré que Sanders, alors que par rapport à Biden, qui est plus proche de lui politiquement, il peut incarner l’idéal de renouvellement avec plus de facilité. De plus, Biden en est à sa troisième tentative dans une bataille lors des primaires et a déjà été vice-président dans l’administration Obama. Dans l’Iowa, l’attrait de la «sécurité utilisée» n’a pas été suffisant pour Biden: avec 26,2% des approbations, Buttigieg a remporté le meilleur résultat au premier tour de la primaire. Sanders, avec 26,1%, est entré immédiatement derrière (avec le même nombre de délégués conquis que Buttigieg, 11). Jusqu’à il y a quelques semaines, les sondages nationaux ont vu Buttigieg comme candidat de deuxième rangée, loin derrière Biden, Sanders et Elizabeth Warren. La victoire dans l’Iowa a cependant suscité une grande attention autour de sa silhouette, animant l’espoir de pouvoir aller loin. Selon les sondages de Morning Consult publiés le 6 février, le consensus autour de Biden a rapporté 5 points après la défaite de l’Iowa, les 5 mêmes points que Buttigieg a gagnés. (Dans le graphique ci-dessous les résultats actuels).

Buttigieg, l’histoire

Pete Buttigieg se définit fièrement «religieux, homosexuel et jeune“: Trois aspects étroitement liés à sa personne plutôt qu’aux idées politiques. La revendication de ses tendances sexuelles n’est pas anodine si l’on considère que c’est la première fois qu’un candidat à la présidence affirme ouvertement son homosexualité. La biographie de Buttigieg révèle donc une certaine ingéniosité au début de la carrière institutionnelle. En 2011, alors qu’il avait 29 ans, Buttigieg est devenu maire de sa ville natale, South Bend (Indiana), remportant le titre de maire américain plus jeune pour une municipalité de plus de 100 000 habitants. Il restera en fonction pour deux mandats, jusqu’en 2018. Auparavant, Buttigieg avait un diplôme en histoire et littérature à Harvard et Oxford University, pour ensuite commencer à travailler dans le prestigieux cabinet de conseil McKinsey. De 2009 à 2017, il a par ailleurs été officier de marine au Réserve de la marine des États-Unis, avec une expérience de sept mois sur le terrain de l’Afghanistan en 2014 (ce qui l’a temporairement démis de ses fonctions politiques à South Bend).

Le programme Buttigieg

En termes de lutte contre les inégalités, le programme de Buttigieg ne diffère pas beaucoup de celui proposé par Joe Biden. Comme ce dernier, la promesse est celle d’un porter le salaire horaire minimum à 15 $ et un renforcement du rôle des syndicats. Comparé aux autres candidats, Buttigieg’s est un programme qui offre un degré de détail plus élevé: il est spécifié, par exemple, que plus de garanties seront accordées aux travailleurs de concert (travailleurs souvent oubliés par les protections traditionnelles du travail); ou que des sanctions “fortes” seront imposées aux entreprises qui tentent d’influencer les élections syndicales. Par rapport au programme “socialiste” de Sanders, il existe des différences substantielles dans l’hypothèse d’imposer plus sévèrement les revenus plus élevés (des individus) (élément manquant dans le programme de Buttigieg).

Sur le plan économique, la proposition la plus perturbatrice de Buttigieg est de créer un système de santé qui n’est pas déjà universel comme celui proposé par Sanders, mais médicaments publics bon marché pour ceux qui ont l’intention de rejoindrei. «Le plan Medicare pour tous ceux qui le veulent coûtera environ 1 500 milliards de dollars en 10 ans. Il sera payé en annulant les réductions d’impôt sur le revenu des sociétés de Trump, qui généreront 1 400 milliards de revenus, et le reste des économies de coûts qui découlent de l’habilitation du gouvernement fédéral à négocier les prix des médicaments avec les sociétés pharmaceutiques. ” Buttigieg estime que la création d’une alternative publique à faible coût contribuera à faire baisser les prix de l’assurance maladie privée. Il est facile de prédire que Wall Street n’apprécierait pas le retour à un impôt sur le revenu des sociétés de 35% contre 21% actuellement.

Sur la politique étrangère les différences avec les autres candidats démocrates sont subtiles. Même Buttigieg est favorable au retour à l’accord nucléaire conclu avec l’Iran (dont l’administration Trump s’est retirée) dans le but de décourager la prolifération des armes nucléaires. La vision vers la Russie, définie comme “adversaire” ainsi que “un exemple clair de ce qui se passe quand un pays essaie de fonder le capitalisme sans démocratie”, perdure également. Autrement dit, une nation imprégnée de “nationalisme, de xénophobie, d’homophobie et de répression de la presse”, a déclaré Buttigieg. L’attitude à l’égard de la Chine et de ses pratiques antidémocratiques n’est pas moins résolue même si la voie de la guerre commerciale n’est pas considérée comme absolument la voie à suivre: “Il ne suffira pas de réduire les relations de la Chine avec une lutte commerciale, comme s’il s’agissait de l’équilibre entre les exportations et les importations de lave-vaisselle ce qui compte le plus … Relever le défi de la Chine, c’est maintenir les investissements dans une armée capable de décourager l’agression et l’aventurisme “.