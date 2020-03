Qui inculpe en premier dans une procédure de mise en faillite?

Avant d’entrer dans la question de l’article, il convient que les lecteurs sachent ce que signifie être en faillite pour connaître le contexte.

Quand tu es concours des créanciers, c’est parce qu’il existe une procédure judiciaire par voie de recours lorsqu’une personne physique (un particulier) ou une personne morale (une entreprise) ne satisfait pas à sa situation d’insolvabilité et ne peut pas faire face au paiement des dettes dues.

Lorsque cela se produit, l’entreprise ou la personne concernée doit être responsable des dépenses de la dette qui vont naître et, dans la mesure du possible, rembourser ladite dette. Maintenant, qui est le premier à charger dans cette situation? Qu’est-ce que cet ordre? Nous dissiperons ces doutes ci-dessous.

Quel est l’ordre de recouvrement dans une procédure de mise en faillite?

Lorsqu’une entreprise a fait faillite, L’administrateur de la faillite prend les rênes et est celui qui décide avec qui l’entreprise en question va s’installer avant. Habituellement, l’ordre est le suivant (plus loin, nous expliquerons chacun d’eux): prêts contre les masses, créanciers garantis ou hypothèques, travailleurs, administrations publiques et fournisseurs et / ou partenaires.

Crédits contre la masse

Ce seront les premiers à charger. Normalement, il existe deux types de crédit: les dettes nées pendant la procédure de faillite (appelées crédits contre la masse) et ceux d’avant le concours.

Ces crédits Il couvre à la fois les 30 derniers jours de salaire des employés de l’entreprise en faillite ainsi que les paiements à effectuer après la déclaration du concours. (y compris les indemnités de licenciement pour des raisons objectives ou irrégulières, l’indemnisation de l’administrateur de faillite, etc …).

Crédits de faillite

Les créances suivantes seront des crédits de mise en faillite, qui se composent de: prêts privilégiés, prêts ordinaires et prêts subordonnés.

Les crédits privilégiés

C’est la dette qui est payée juste après que les prêts ont été payés contre la masse, et elle est divisée en deux:

Crédits avec privilège spécial (crédits pièces détachées). Ce sont des dettes assorties d’une garantie hypothécaire ou d’un gage.

Crédits avec privilège général. Ils comprennent, par exemple, le salaire qui n’a pas été payé aux travailleurs pour retard, compensation, etc. Bien sûr, il y a certaines limites quant au montant à payer.

Crédits ordinaires et crédits subordonnés

Ils sont les derniers à recouvrer leur dette pour le concours. Les crédits ordinaires C’est l’autre dette qui n’est classée dans aucune des catégories décrites ci-dessus. Les fournisseurs de l’entreprise sont généralement inclus (car ils ne nécessitent pas de garantie hypothécaire ou de gage).

Les prêts subordonnés, en revanche, sont les dernières créances et sont des recouvrements tels que des amendes, des pénalités, des dettes avec des partenaires, des intérêts de crédit, etc. Honnêtement, il est l’un des derniers et, en même temps, l’un de ceux qui parlent à peine parce qu’ils ne sont presque jamais payés.

Et les banques et les travailleurs?

Ce qui est certain, c’est que, engager un concours implique de nombreuses décisions et n’aime pas tout le monde. Dans la mesure du possible, l’entreprise en question essaie de l’éviter: certains créanciers et fournisseurs font pression sur l’entreprise pour que cela ne se produise pas, tout comme les institutions financières tentent d’aider l’entreprise (si elle le souhaite).

Les travailleurs, quant à eux, verront leur salaire limité, allant même jusqu’à recourir au Fonds de garantie des salaires pour pouvoir percevoir au moins 120 jours maximum et indemnités. Bien sûr, ils doivent assumer un type de rente, et en suivant les directives que la base du calcul ne dépasse pas le double du SMI journalier (comme cela arrive dans leur salaire journalier).

Maintenant que vous connaissez l’ordre de paiement des dettes, il est temps de savoir combien de temps dure un concours de créanciers, pour connaître la durée approximative de cette situation.

Cela vous a-t-il aidé?

Oui non