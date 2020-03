Quick News: Bitcoin pourrait avoir une année décisive

Mike Novogratz voit cette année comme décisive pour Bitcoin

Mike Novogratz, l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, a déclaré via son compte Twitter qu’il considère cette année comme décisive pour Bitcoin.

Apparemment, le même jour où le Congrès américain n’est pas parvenu à un accord sur un plan de soutien économique, Mike Novogratz a écrit:

«$ BTC continuera d’être volatile dans les prochains mois, mais le contexte macro est POURQUOI il a été créé. Ce sera et devrait être l’année de la CTB ».

– Michael Novogratz (@novogratz) 22 mars 2020

Rappelant que, plus tôt ce mois-ci, les marchés avaient subi leurs pires coups depuis 1987, notamment Bitcoin. Une baisse de 60% du Bitcoin pourrait être considérée comme un creux d’environ 3600 $ sur certains échanges.

Tim Draper prévoit d’investir en Inde

Le milliardaire capital-risqueur Tim Draper prévoit d’investir en Inde maintenant que l’interdiction de la banque centrale sur les services financiers pour les sociétés de crypto-monnaie a été levée.

Soulignant que Draper a tweeté que la récente décision de la Cour suprême du pays en faveur des sociétés de cryptographie représentait “une renaissance pour l’Inde, Soulignant un changement dans le sentiment des investisseurs qu’ils peuvent désormais commencer à investir dans l’industrie locale de la Blockchain.

Dans une interview avec Inc42 le 21 mars, Draper a déclaré qu’il y avait “connu de diverses startups Bitcoin et crypto-monnaie»Lors d’un voyage en Inde à la mi-mars, ajoutant qu’il espérait en financer certains.

“La Cour suprême de l’Inde et le gouvernement indien ont montré que les meilleures idées finissent par prévaloir, et juste à temps parce que les avantages du Bitcoin et de la crypto sur les systèmes actuels deviendront apparents pendant cette crise”, a déclaré Draper.

BitMEX à travers une publication défend le fonds d’assurance Bitcoin

La bourse des dérivés de Bitcoin (BTC), BitMEX, continue d’être critiquée après avoir tenté d’expliquer un événement de vente massive, au cours duquel la BTC / USD a chuté de 60%.

Dans un article de blog, BitMEX a expliqué ce qu’il dit être “une série de questions»Des commerçants depuis que l’événement s’est produit il y a onze jours.

A cette époque, BitMEX semblait souffrir de ce que diverses sources

ont appelé un appel de marge en cascade, forçant les commerçants et

garder le prix du crash de bitcoin dans le processus. Ensuite, le

l’échange a été déconnecté pendant environ une demi-heure, après quoi

quel prix a récupéré.

Expliquant son rôle, le blog indique que l’objectif principal du fonds a toujours été le même. Évitez l’auto-endettement (ADL) des positions des traders qui réussissent, pour éviter la faillite des positions qui sont liquidées, même si elles proviennent de crypto-monnaies comme Bitcoin.

“Il est important que le Fonds soit suffisamment grand pour absorber les chocs intrajournaliers, pour éviter ADL sur la plateforme”, résume-t-il.

HashCash va lancer «Coronavirus Crypto Relief Fund»

Le 23 mars, HashCash Consultants a annoncé le «Coronavirus Crypto Relief Fund» et le CFIX. Ce qui promet aux opérateurs la possibilité de “faire des bénéfices même pendant le marché baissier induit par la crise des coronavirus” Lancer ainsi un fonds pour soutenir la cause, et une crypto-monnaie pour faciliter le processus.

En outre, le communiqué de presse explique que la crypto-monnaie est inversement corrélée avec le S&P 500, grâce à “le soutien d’un fonds coté en bourse (ETF)”.

CFIX s’associera à Tether (USDT) et sera lancé le 2 avril. De cette façon, les personnes qui ne possèdent pas Bitcoin et qui souhaitent prendre en charge peuvent le faire.

La firme propose que 90% des frais commerciaux dérivés de CFIX soient détournés vers son Coronavirus Crypto Relief Fund. Qui a l’intention de faire un don à “diverses organisations qui luttent activement contre la pandémie“

Enfin, le site Web de Hashcash indique que la mission globale du projet est “éviter l’épuisement des ressources nécessaires au développement de traitements, vaccins et médicaments avancés” Offrant ainsi plus d’alternatives que les fonds Bitcoin.

