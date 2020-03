Quick News: Blockchain façonne le nouveau monde

États-Unis: si la blockchain façonne un nouveau monde, il faut des normes vertes

Comme nous avons pu l’observer, depuis la naissance des crypto-monnaies, un nouveau monde a émergé, un monde moulé avec la Blockchain. Pour cette raison, les pays doivent s’adapter aux nouvelles normes que les gens exigent. Soulignant que les États-Unis ne font pas exception, et c’est ainsi que nous avons commencé cette édition de Quick News.

Le conseil des commissaires du comté de Missoula, dans le Montana, aux États-Unis, a étendu sa réglementation verte pour les mineurs de crypto-monnaie, conçue pour contrôler la consommation d’énergie de l’industrie dans le comté. En ce sens, ils recherchent la Blockchain d’un nouveau monde plus vert.

La réglementation oblige les crypto-mineurs à établir des opérations uniquement dans les districts industriels légers et lourds. Notant qu’ils ne peuvent l’être qu’après avoir été examinés et approuvés comme utilisation conditionnelle. Par conséquent, ils ont un mandat jusqu’au 3 avril 2021 pour suivre le nouveau régime énergétique.

Les responsables du comté ont initialement adopté les règles il y a un an, dans le but de “protéger la santé publique, la sécurité, la moralité et le bien-être général des résidents du comté”. Prouvant qu’ils cherchent à répondre au nouveau monde qui est moulé avec Blockchain.

Cependant, en janvier, des chercheurs de l’Institut irlandais de recherche économique et sociale (ESRI) ont proposé que l’utilisation d’un “système de négociation avancé” basé sur la blockchain puisse fournir une incitation plus efficace à une gestion intelligente de la consommation d’énergie renouvelable. .

Le mécanisme proposé comprend l’utilisation de contrats intelligents pour automatiser le contrôle, le commerce et la gestion de l’énergie dans un cadre distribué.

De cette façon, une alternative à la réglementation est proposée, exposant un modèle qui permet aux Blockchains de façonner le nouveau monde de manière décentralisée. Autrement dit, les sociétés d’énergie avec Blockchain peuvent s’autogérer, offrant leurs services au nouveau monde de manière intelligente.

La deuxième plus grande société d’énergie au Japon, Kansai Electric Power Co Inc (KEPCO), a prolongé son test d’une plate-forme de commerce d’énergie renouvelable basée sur la Blockchain développée par la firme technologique australienne Power Ledger.

La société d’analyse Blockchain Coin Metrics lève 6 millions de dollars

La société d’analyse de crypto-monnaie Coin Metrics a clôturé un cycle de financement de série A de 6 millions de dollars.

Dans un article de blog publié le 26 mars, Coin Metrics a déclaré que la tournée était dirigée par Highland Capital Partners. Ils expliquent que l’investissement de 6 millions de dollars serait utilisé pour développer l’équipe de la société, étendre ses offres de produits et “offrir une meilleure couverture des actifs numériques”.

D’autres sociétés, dont Castle Island Ventures, Communitas Capital, Coinbase Ventures et Digital Currency Group, ont également participé au tour de table. Notant que dans le nouveau monde, le financement est géré entre les entreprises traditionnelles et les sociétés de cryptographie.

Coin Metrics a été créé en 2017 par Nic Carter et Aleksei Nokhrin en tant que projet d’analyse et de données de réseau Blockchain open source. Depuis lors, il est devenu une ressource populaire de l’industrie pour comprendre l’activité opérationnelle et économique qui se produit dans les chaînes de blocs publiques.

La blockchain façonne un nouveau monde de jeux: les Sandbox s’allient avec Atari

Plateforme de jeu décentralisée Blockchain The Sandbox s’associe à Atari, l’une des marques de consommation les plus populaires au monde et producteur de divertissement interactif, développeur de jeux vidéo classiques comme Tetris et Pac Man.

L’alliance permettra désormais la création de versions de voxels 3D des propriétés de jeu populaires d’Atari, notamment Asteroids, Centipede, Pong et RollerCoaster Tycoon. Cela a été rapporté par Animoca lui-même selon un communiqué de presse. Prouvant que dans le nouveau monde moulé avec Blockchain, même les jeux vidéo sont affectés.

Avec 40 millions de téléchargements et plus d’un million d’utilisateurs actifs par mois, la franchise de jeux Sandbox est une plate-forme de contenu et de jeux générés par des utilisateurs indépendants. Il introduit également de nouvelles possibilités créatives et commerciales en permettant aux utilisateurs de créer des éléments de voxel et des mondes de jeu à partir de Blockchain.

Bitbay se réactive après la suspension

BitBay s’est déconnecté pendant plus de 18 heures en raison de problèmes causés par un fournisseur de services externe. Soulignant que la construction du nouveau monde est influencée par les fondements de la technologie traditionnelle.

Le 26 mars, BitBay a tweeté qu’il se débattait avec un «problème de réseau» en raison de son «fournisseur de services externe». L’échange a déclaré qu’ils avaient contacté le fournisseur et travaillaient pour résoudre le problème.

Chers utilisateurs, un problème de réseau de notre fournisseur de services externe s’est produit. 🙁 🙁 Soyez patient. Nous sommes en contact avec le fournisseur et travaillons pour résoudre le problème. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

– BitBay (@BitBay) 26 mars 2020

BitBay prétend être le troisième plus grand échange de crypto-monnaie en Europe, avec plus de 800 000 utilisateurs. BitBay a annoncé qu’il reviendrait en ligne et reprendrait ses opérations à 9 heures.

