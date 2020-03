Quick News: Les crypto-monnaies augmentent – TREND CRYPT

Le Bitcoin et les crypto-monnaies augmentent

De nombreuses cryptes ont fait de solides gains lundi, tout comme les principaux indices boursiers, tandis que le coronavirus continue de faire des ravages sur l’économie mondiale. Nous pouvons alors voir comment les crypto-monnaies montent comme de la mousse.

Cette semaine a commencé à être très fructueuse pour le prix du Bitcoin (BTC), alors que l’actif numérique a récupéré 12,73% à 6599 $, avant de reculer à 6480 $ quelques heures plus tard.

Malgré de sombres nouvelles selon lesquelles les États-Unis ont fait 3000 morts, les marchés traditionnels ont également augmenté lundi. Le S&P 500 a récupéré 3,35%, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné 3,19% et 3,62% respectivement. Ce ne sont donc pas seulement les crypto-monnaies qui augmentent, mais aussi les traditionnelles.

La plupart des altcoins ont également enregistré des gains modérés alors que le prix du Bitcoin a rebondi. Ainsi, les crypto-monnaies augmentent comme une mousse unie, du Bitcoin au sommet, au plus petit.

Soulignant qu’il suit la tendance du Bitcoin en tant que guide et visage du marché de la cryptographie, définissant la tendance du moment où les crypto-monnaies augmentent ou diminuent.

Afin de voir comment les crypto-monnaies augmentent, nous recommandons notre outil Crypto Online. Au moment de la rédaction de l’article, les crypto-monnaies se comportent comme suit:

Le Bitcoin se négocie à 6474 $, avec une croissance de 2,43%. Ethereum (ETH) a affiché un gain de 0,41%, tandis que Bitcoin SV (BSV) et Binance Coin (BNB) ont augmenté respectivement de 5,83% et 4,15% au cours des dernières 24 heures.

Coinbase publie un rapport avec un record d’achat de bitcoins pendant l’effondrement

Coinbase, la principale bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis, a publié un rapport contenant des informations détaillées sur la façon dont ses utilisateurs ont réagi au crash violent du marché des crypto-monnaies subi le 12 mars. Soulignant que les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, augmentent de façon inattendue.

Alors que beaucoup sur les principaux marchés paniquaient parce que l’interdiction de voyager du président Trump a envoyé des ondes de choc dans l’économie mondiale, les commerçants de crypto-monnaie de Coinbase mobilisaient des fonds pour acheter l’automne, a précisé le rapport fourni par Coinbase. .

La plate-forme de détail Coinbase a connu une activité de négociation “record” sur 48 heures pendant et après la récession agressive, par rapport à ses moyennes sur 12 mois. Ainsi, dans le chaos généré par le Coronavirus et ses mesures préventives, les crypto-monnaies montent comme de la mousse dans les décombres.

Binance a annoncé le lancement d’un échange en Corée

Binance crypto exchange se prépare à pénétrer le marché coréen pour la première fois. Selon un blog de l’entreprise, la bourse de Malte ouvrira bientôt Binance KR pour le commerce.

Binance KR se lancera sur Binance Cloud et offrira le “la liquidité de négociation la plus profonde du marché, le moteur de comparaison le plus robuste et les contrôles de sécurité, de garde et de risque les plus avancés”

Le lancement de Binance KR intervient juste après l’annonce de l’achat de la société de technologie financière BxB, qui est derrière KRWb, la première devise stable soutenue par KRW au monde. Binance faisait allusion à une éventuelle expansion en Corée depuis un certain temps, mais rien n’avait été confirmé jusqu’à présent.

Vous pouvez voir les actions de Binance augmenter pour avoir un impact sur presque tout le monde, avec des projets de crypto-monnaie presque sur tous les continents.

Les activités de crypto-monnaie en hausse au Japon: OkCoin Japan

OKCoin, l’une des plus anciennes bourses de Chine, poursuit son expansion dans le domaine des échanges cryptographiques. Il a récemment annoncé qu’il avait obtenu des licences officielles au Japon. Nous pouvons voir les concurrents de Binance augmenter dans le commerce des crypto-monnaies.

Selon son annonce, OKCoin Japan a terminé son enregistrement auprès du bureau des finances locales de Kanto. Selon la firme, cela fait d’OKCoin le premier échange international à obtenir une licence d’échange de crypto-monnaie via la procédure de demande officielle au Japon. Battre Binance cette fois.

OKCoin

Le Japon a déclaré que depuis sa création en septembre 2017, il avait été

se préparer à être en mesure de réaliser un cadre commercial qui peut

se conformer à la loi japonaise. Le directeur marketing d’OKCoin a ajouté que:

“OKCoin veut obtenir la reconnaissance de l’autorité japonaise en termes de ses propres technologies, produits, équipements, systèmes de conformité et de réglementation et système de gestion interne, etc., de cette manière, ils sont finalement approuvés par la licence.”

