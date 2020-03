Quintana Roo fermera des bars, des restaurants et des centres de loisirs

La peur du coronavirus n’a pas changé la routine de nombreux États du pays. Mais Quintana Roo, l’un des principaux moteurs du tourisme pour le pays, l’a fait. Le gouvernement de l’État a annoncé qu’à partir du 22 mars, les discothèques, bars, clubs et casinos seront fermés à titre préventif pour les résidents et les visiteurs.

L’État est le principal destinataire des touristes dans le pays et ressent déjà les effets du coronavirus. L’aéroport de Cancun a accueilli le plus de touristes étrangers du pays, avec 7,8 millions d’utilisateurs, dépassant celui de Mexico, avec 4,9 millions d’utilisateurs. C’était également la principale destination des touristes en provenance des États-Unis et du Canada, avec 3,8 millions et 1 million de visiteurs en 2019, respectivement.

Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) a reporté l’organisation de son sommet mondial – l’un des plus grands événements au monde pour l’industrie – qui devait avoir lieu à Cancun en avril et qui aurait désormais lieu jusqu’en octobre.

Selon les prévisions du secteur, les réservations d’hôtels pour Pâques devraient chuter d’environ 20%.

À Cancun, en outre, Mara Lezama, présidente municipale de la ville, a indiqué que les cinémas n’ouvriront pas et que les ligues de sports amateurs municipaux, les activités sportives et récréatives dans les parcs et les dômes publics et les événements massifs sont suspendues dans la ville.

Dans le cas des supermarchés, des banques, des pharmacies, des hôpitaux et des agences gouvernementales, des marques d’un mètre et demi seront établies pour servir les citoyens. Les services de transport public ont été chargés de fonctionner avec une capacité limitée avec un processus quotidien de désinfection des véhicules.

]]>.