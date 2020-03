R-Motorsport est la première structure qui ne concourra pas avant 2021

La crise causée par la pandémie mondiale de COVID-19 cause de graves dommages dans la plupart des championnats. Des séries comme le GT World Challenge Europe cumulent trois annulations, ce qui a obligé SRO Motorsports à activer un protocole pour concevoir une «nouvelle» saison 2020. Cependant, cette situation exceptionnelle affecte également notablement les équipes et les marques, bien qu’aucune structure n’ait encore été prononcée. Cependant, R-Motorsport a été la première équipe à se lever, reportant toute son activité sportive jusqu’en 2021. L’équipe suisse utilisera 2020 pour rassembler des ressources face à la crise des coronavirus.

R-Motorsport devait jouer certains rendez-vous dans l’Intercontinental GT Challenge avec deux unités de l’Aston Martin Vantage GT3, tandis que son programme dans le GT World Challenge Europe Il a été conçu pour concurrencer trois Aston Martin, à la fois dans les dates de sprint et dans la Coupe d’Endurance.Cependant, tout ce projet a été abandonné par la décision de l’équipe suisse de concentrer ses efforts en 2021, ce qui laisse à son tour à une grande liste de pilotes sans programme sportif pour cette année. Parmi eux, Dani Juncadella, qui allait participer à l’Aston Martin # 76 de l’équipe en Endurance Cup.

Florian Kamelger, directeur de R-Motorsport, a expliqué cette décision: “La crise des coronavirus a un grand impact. Il est regrettable que les fans, les équipes et les pilotes ne sachent pas quand la compétition reviendra. La santé et le bien-être des membres de notre équipe, de nos rivaux et du monde entier travaillant dans le sport automobile sont de la plus haute importance pour nous tous. Pour cette raison, nous avons pris la décision stratégique de concentrer nos ressources sur la planification de nos engagements 2021. Pendant le temps où il n’y a pas de courses, nous tiendrons tous nos fans au courant des mouvements que nous ferons. “