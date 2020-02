Raffaele Morelli: la peur est plus dangereuse que le coronavirus

«Raffaele qu’en pensez-vous?». Je vous appelle Raffaele Morelli tandis que la confusion grandit autour de nous. Pas besoin de le présenter. Quand vous parlez de psychologie en Italie, vous pensez immédiatement à lui. Son dernier livre s’intitule “Suivez votre destin”. Il semble presque écrit spécifiquement pour ce moment compliqué.

Quel est notre destin?

Il me répond franchement, de manière directe, sans trop faire le tour.

“Leo – me dit-il – le vrai danger n’est pas le coronavirus, mais la peur du coronavirus”.

J’attends quelques secondes. Je m’arrête pour essayer de mieux comprendre, puis je laisse mon silence pousser Morelli à continuer.

«Notre cerveau est connecté aux hormones, affecte, le système immunitaire. Le cycle psychologique négatif dans lequel nous sommes entrés a un impact énorme sur “l’ancien cerveau”, en un mot, il affecte également nos défenses immunitaires “.

Tu veux dire …

«Oui – répond Morelli – si nous continuons avec ce rythme de négativité, nous entrons dans un vortex, dans une spirale, dont il nous sera de plus en plus difficile de sortir. Nous avons maintenant créé un chemin tortueux. Nous nous levons le matin, allumons la télévision et à partir de ce moment nous devenons la cible d’une série infinie de passages qui ne font que nous rendre plus tristes. C’est un tam-tam qui ne nous quitte jamais.

De la télévision, nous allons à l’ordinateur, de l’ordinateur au téléphone, du téléphone aux réseaux sociaux, des réseaux sociaux à la télévision.

Il n’y a plus de limite à la quantité de négativité qui pleut sur nous. Il n’y a même plus de rupture entre une mauvaise nouvelle et la suivante.

Le nombre des infectés, celui des morts, les images des attaques contre les supermarchés. Nous sommes piégés, un piège dont nous ne comprenons plus comment sortir ».

Ont-ils jeté la clé?

“C’est comme si c’était le cas. Nous sommes comme un boxeur au coin. Chaque coup qui nous vient nous affaiblit de plus en plus. Nous nous sentons de plus en plus impuissants, incapables de réagir. Nous avons de plus en plus peur. Et la peur diminue nos défenses immunitaires. Tu veux des conseils? Éteignez la télévision, débranchez les téléphones et faites une belle promenade à la campagne. “

Une promenade à la campagne?

“Cela nous aide à récupérer nos énergies, à ne pas nous sentir conditionnés, à ne pas nous sentir menacés et acculés. Ce n’est qu’en retournant à notre vie normale que nous pourrons nous protéger de tout cela. Pensez aux sacs. Jusqu’à il y a quelques jours, tout le monde parlait de l’opération Intesa-Ubi. On parlait de banques de plus en plus solides et sûres. Et aujourd’hui?

Il semble que tout ce qui a été écrit jusqu’à hier n’est plus valable.

Des milliards d’euros brûlés? Non, les sacs monteront. Brûler sont notre sécurité, nos points forts. Je répète qu’il est urgent que nous retournions à nos vies ».

Y a-t-il quelque chose à sauver dans cette situation?

«En ce sens, il faut dire que tout cela, d’une certaine manière, nous le cherchions, nous le cherchons. Certains épisodes nous ramènent au concept de “TANA”, au désir de penser aux choses importantes de nos vies. Certains épisodes nous font réfléchir sur nos vies qui sont parcourues et vécues dans des rythmes infernaux.

Ici, si nous voulons vraiment tirer quelque chose de bon de tout ce qui se passe autour de nous, arrêtons-nous pour réfléchir à la façon dont nous menons nos vies et à la valeur que nous donnons à des aspects que, cependant, dans des moments comme ceux-ci, nous ne prenons même pas en considération “.

Illuminant. Comme toujours

Je remercie Raffaele Morelli de lui souhaiter la bienvenue.

Je ferme la communication.

J’écris quelques lignes en quelques minutes.

Partager avec ceux qui lisent leurs idées et leurs directions est la meilleure façon de se sentir plus léger et de faire en sorte que quelqu’un se sente plus léger.