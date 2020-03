Ralentissez! Pourquoi démarrer lentement est la bonne vitesse pour réussir en affaires

Même si vous êtes dans la seconde moitié de votre vie et que vous vous inquiétez de démarrer rapidement votre entreprise, nous vous expliquerons pourquoi le ralentir est votre meilleur choix.

La création d’une nouvelle entreprise ne signifie-t-elle pas que tout se passera rapidement et avec beaucoup de difficultés? Les nouvelles entreprises ne reposent-elles pas sur des choix difficiles, un travail acharné et des heures interminables? Ce sont des mythes, et vous n’avez pas à y adhérer si vous voulez réussir.

Considérez le mot dur. Le mot implique souvent quelque chose de lourd et de difficile. Quelque chose que nous pensons difficile est quelque chose que nous ne voulons généralement pas faire. Si quelque chose est nouveau pour nous, c’est généralement quelque chose que nous ne savons pas faire.

Maintenant, mettons cela en contexte. Une nouvelle entreprise devrait être quelque chose que vous voulez faire. Vous avez fait de nouvelles choses la plupart de votre vie, vous pouvez donc mettre vos compétences à contribution pour surmonter les défis difficiles / nouveaux. Si votre nouvelle entreprise est quelque chose que vous voulez faire, la dureté diminuera à mesure que vous en apprendrez plus.

Cela dit, comment rectifiez-vous le besoin d’apprendre avec la ruée typique de la mise à l’échelle d’une startup? Ces histoires de jeunes entrepreneurs maniaques sprintant pour rester en avance sur leurs propres prévisions, les investisseurs et les effondrements de trésorerie sont parfaits pour la télévision. Ceci est souvent appelé «construction de l’avion en vol». Mais il existe des voies de démarrage beaucoup plus intelligentes, particulièrement adaptées aux lancements d’entrepreneurs sans âge – la lenteur du démarrage en est une.

Les startups lentes sont de nouvelles organisations généralement autofinancées qui n’ont pas besoin d’atteindre des objectifs financiers rapides. Ce sont des entreprises qui ont conçu les objectifs personnels de leurs fondateurs et leurs aspirations au succès. Certes, il est nécessaire de générer des revenus cohérents afin que les startups durables, mais lentes, de l’entité puissent être créées, planifiées et exécutées de manière à se développer lentement au fil du temps pour correspondre aux ressources d’un fondateur et au temps disponible.

Comment les startups lentes affectent-elles leurs marchés cibles? Ces organisations profitent des objectifs plus vastes des communautés qu’elles desservent ainsi que des objectifs de l’entrepreneur de plusieurs manières. En démarrant des entrepreneurs lents et sans âge, vous pouvez:

Servir à la fois leurs fondateurs et leurs marchés cibles sans précipitation pour atteindre des objectifs de revenus rapides Revitaliser leurs communautés et leurs industries en offrant de nouvelles façons de penser comment le changement se produit et en provoquant ce changement au rythme qui sert le mieux l’entrepreneur. réseaux communautaires pour résoudre les problèmes Montrez à leurs pairs et à leurs communautés à quoi ressemble la résolution de problèmes inspirée et dynamique et le type de résultats de qualité qui découlent de nouvelles approches Informer et éduquer les communautés sur les questions qui les passionnent

Ces types de contributions nécessitent le contraire de se précipiter. Ils exigent que l’entrepreneur soit préparé avec des solutions durables et, plus important encore, ait pris le temps de comprendre les problèmes traités et l’impact que sa nouvelle entreprise peut avoir sur ceux qui sont déjà dans la mêlée.

Si vous abordez votre nouvelle startup comme un marathon et non comme un sprint, vous pouvez mettre en place les idées et les attitudes qui vous aideront à réussir à long terme. Ignorez le battage publicitaire sur le marché. Vous pouvez donner naissance à votre entreprise à votre rythme. Vous pouvez l’agrandir selon votre emploi du temps avec le temps dont vous disposez. Si vous respectez l’horloge de quelqu’un d’autre, vous accepterez les définitions des autres de ce que vous devez faire, et non ce que votre propre planification et votre travail vous ont inspiré à lancer.

Affinez votre idée initiale

Alors que vous commencez lentement, prenez le temps de rechercher ce que vous aimez comme première étape. Laissez la recherche vous emmener dans de nouvelles directions difficiles, pas le même vieux même vieux vieux. Qu’est-ce qui émerge? Qu’est-ce qui est excitant? Posez-vous des questions comme celles-ci:

Où dans votre propre vie voyez-vous un besoin d’amélioration dans le monde? Qu’est-ce qui vous rend fou de la façon dont certaines choses sont faites? Qu’est-ce qui vous fait peur? Cela doit effrayer les autres. Comment pourriez-vous résoudre ou atténuer ce problème? Dans votre propre vie professionnelle, quelles parties de ce travail ne sont plus effectuées selon les normes que vous souhaitez voir? Où les pénuries de main-d’œuvre dans votre vie professionnelle sont-elles les plus aiguës? Où dans votre propre vie avez-vous voir les entreprises et les organisations réduire les coins qui affectent négativement leurs opérations? Quelles opportunités entendez-vous parler d’autres endroits qui ne sont pas encore représentés dans votre communauté? Quels problèmes ou questions vous passionnent et que vous pensez que d’autres pourraient bénéficier en ayant accès à Y a-t-il eu un événement dans votre vie au cours duquel vous vous êtes porté volontaire pour quelque chose qui vous a éclairé? Pouvez-vous apporter une perspective différente pour améliorer ces problèmes?

Vous pouvez être un leader d’opinion, peu importe votre âge, en fournissant des services efficaces à ces marchés. Apprenez de tout ce que bon nombre des membres de la cohorte des retraités pourraient être enclins à fuir: la technologie, les outils numériques et les réseaux sociaux. Profitez-en pour ralentir et apporter des changements qui utilisent les nouveaux outils numériques et culturels qui apparaissent. Alors dépêchez-vous et essayez-les.

Allez-vous devenir riche avec votre lancement? Cela arrive, mais la plus forte probabilité est que si vous le planifiez correctement, vous aurez un travail durable pour vous-même à l’avenir.

Il ne faut pas beaucoup d’argent pour démarrer la plupart des nouvelles entreprises. Il faut le type de compétences et de connaissances que la plupart des gens ont mais n’apprécient souvent pas: le temps, la patience, une compréhension approfondie d’un sujet spécifique et la capacité d’adopter une vision plus longue. Bien faite, votre propre petite entreprise peut être la meilleure sécurité que vous puissiez vous créer dans cette économie. Plus important encore, vous pouvez contribuer à créer une économie nouvelle, meilleure et plus sûre qui profite à tous dans la société.

Ce n’est pas difficile; c’est juste nouveau. Alors commencez lentement.

