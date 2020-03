RAM ProMaster 2021 possède de nouvelles qualités pour faciliter la manipulation au travail

La division Ram Commercial a dévoilé le nouveau ProMaster 2021 lors du «Work Truck Show» de la National Truck Equipment Association à Indianapolis, qui, en tant que nouvel ajout à un véhicule FCA, dispose du rétroviseur numérique avec un grand écran LCD de 9,2 pouces, il est intégré en option pour remplacer le miroir conventionnel.

Le miroir numérique projette des informations en temps réel sur ce qui se passe derrière le véhicule sur l’écran vidéo à l’aide d’une caméra arrière qui peut être déconnectée pour inverser l’image et la refléter à nouveau comme dans un rétroviseur conventionnel. Le miroir numérique est disponible dans toutes les versions ProMaster et offre une vue arrière dégagée, renforçant la sécurité et empêchant les accidents lors des travaux quotidiens.

Le système Crosswind Assist fait désormais partie de l’équipement standard et aide à maintenir la stabilité du véhicule même dans des situations de rafales où il y a un risque de sortir de la route.

Le nouveau ProMaster 2021 offre, en option, d’autres éléments et systèmes de sécurité tels que la surveillance des angles morts avec fonction Cross Path, l’avertissement de collision frontale avec assistance au freinage d’urgence (EBA) et les lumières d’ambiance / de courtoisie .

La surveillance des angles morts avec la fonction Cross Path alerte le conducteur lorsqu’un véhicule ou plusieurs véhicules se trouvent dans leur angle mort. Disponible dans toutes les versions de ProMaster, cette fonction améliore la sécurité et réduit le coût total de possession en évitant les réparations par collision, les temps d’arrêt et l’augmentation des primes d’assurance.

L’alerte de collision frontale avec assistance au freinage d’urgence (EBA) est un autre système de sécurité à la disposition de l’acheteur qui, au risque d’une collision imminente, applique partiellement le frein pour atténuer les effets possibles de l’impact et augmenter le temps de réaction du conducteur. Également disponible dans toutes les versions de ProMaster, cet élément réduit le coût total de possession en évitant les réparations par collision, les temps d’arrêt, la perte de productivité et de revenus, ainsi que la réduction des risques de responsabilité.

Enfin, les lumières d’ambiance / de courtoisie améliorent l’éclairage intérieur avec des LED pour les clients qui utilisent leur ProMaster comme bureau mobile ou pour les installateurs professionnels.

Le Ram ProMaster 2021 est disponible en 18 configurations différentes résultant de la combinaison de différents empattements et hauteurs. Toute la famille est équipée du moteur Pentastar V6 de 3,6 litres couplé à une transmission automatique à six vitesses et est équipée de série d’un système de traction avant exclusif à sa catégorie.

ProMaster possède les meilleurs chiffres de sa catégorie pour la puissance du moteur V6, le rayon de braquage, la hauteur intérieure, la hauteur du plancher de chargement, la largeur intérieure disponible entre les passages de pneus et la largeur maximale de l’espace de chargement .

