Ranger vos finances après les vacances en 5 mouvements

20 janvier 2020, par Alberto Battaglia

Conscient d’avoir exagéré non seulement avec la nourriture, mais aussi avec les dépenses, on pourrait être tenté de négliger une analyse détaillée de l’état de ses économies. Un peu comme avoir tendance à éviter le rendez-vous avec la balance. Qu’on le veuille ou non, cependant, les excès dans la gestion de l’argent (comme les livres supplémentaires) continuent de peser.

Pour cette raison, les premières semaines de l’année devraient accompagner un retour à une nouvelle voie rationnelle de la planification financière. Cela ne peut commencer qu’à partir d’une analyse des déséquilibres survenus pendant les vacances. Prestiamoci, une place de marché pour les prêts personnels entre particuliers jugés parmi les meilleurs de la branche des prêts sociaux par l’Institut allemand de la qualité et des finances, a élaboré un guide en cinq étapes pour reprendre le contrôle de leurs dépenses pour la nouvelle année.

Reprenez le chemin après les vacances

Faites le point. Le premier conseil consiste à analyser réellement les dépenses engagées pendant la période des vacances, pour les comparer avec celles budgétisées. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de comprendre si et dans quelle mesure il est vraiment allé trop loin. «Assoyons-nous tranquillement avec les autres membres financièrement actifs de la famille et faisons une belle vérification générale. Comptes bancaires, prêts, cartes renouvelables, etc. De cette façon, nous saurons à quoi nous attendre pour les mois à venir. ”

Ranger la façon de gérer les dépenses. “Une grande partie des dépenses supplémentaires des Fêtes ont été faites de manière ‘légère’: on n’y a pas trop réfléchi, car l’ambiance festive nous a conduit à être moins prudents”, écrit Prestiamoci. «Il est maintenant temps de revenir en arrière et de vérifier les dépenses. Mieux encore si nous prenons l’habitude de les écrire, d’y penser et d’éviter tous les achats inattendus qui ne sont pas indispensables. De plus, si nous avons contracté de nouveaux prêts, il est temps de les mettre dans les dépenses. ”

Faisons un budget. Si nous ne l’avons pas fait fin 2019, nous profitons des premiers jours de 2020. (Nous avions expliqué comment le faire en cet article).

En savoir plus sur la gestion de l’argent. En savoir plus sur un sujet conduit toujours à faire des choix plus réfléchis, c’est aussi pour cette raison que les questions concernant l’épargne doivent être approfondies. «Nous pouvons également commencer par des choses simples, comme la différence entre le solde du compte et le solde disponible.

Ou, s’il y a un élément sur le relevé bancaire qui n’a jamais été clair pour nous, c’est le bon moment pour commencer à nous documenter “; Prestiamoci écrit: “cela augmentera notre attention sur les aspects financiers, nous permettant de gérer nos économies plus soigneusement”.

Soyez organisé pour suivre les dépenses. Le début de la nouvelle année “est le moment idéal pour commencer à tenir un registre des dépenses, si nous ne l’avons jamais fait, ou pour améliorer ce que nous avons.” Peu importe si nous voulons le faire numériquement, avec des fichiers et des dossiers sur notre ordinateur ou sur papier.

L’important est que nous ayons un endroit pour suivre toutes les dépenses et surtout que nous trouvions un moyen de consacrer du temps chaque semaine “, conclut l’entreprise,” le simple fait de noter toutes les dépenses et de les organiser là-bas ” cela aidera à garder une vue d’ensemble de nos finances “.

Si vous voulez des mises à jour sur les économies, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: