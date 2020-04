Rarunos Cars – Arrowhead Teardrop, la forme de l’eau

En 1935, le concepteur automobile qui personnalisa les voitures des premières stars hollywoodiennes reçut une commande particulière: l’eau devait être l’élément principal d’un prototype de voiture qui allait être utilisé à des fins publicitaires.

Dans les années 1930, le rationaliser le mouvement, un courant de conception très présent dans le monde automobile qui cherchait à optimiser l’aérodynamisme des véhicules en recourant à des formes de projectiles ou de larmes. Chez Coches Rarunos, nous avons découvert l’un des plus grands représentants de ce style qui a suivi des pionniers tels que le Burney Streamline.

La société d’eau minérale en bouteille Arrowhead Spring Water Company, originaire de Californie, a constaté une baisse des ventes de ses produits suite à la Grande Dépression aux États-Unis. Habitués à faire de gros investissements publicitaires, ils se sont rapidement mis à aller plus loin et ont envisagé un publicité roulante pour annoncer leur eau de source.

Dans 1935 ils ont contacté Wellington Everett Miller, concepteur d’Advance Auto Body Works à Los Angeles. Miller avait de l’expérience dans ce type de commission et ses remarquables camions promotionnels fabriqués pour la compagnie pétrolière Gilmore étaient célèbres, en plus d’avoir créé des voitures personnalisées pour des stars hollywoodiennes telles que Rodolfo Valentino ou Clark Gable.

Le squelette de larme de pointe de flèche

Le concepteur d’Advance Body a rapidement eu une idée claire. La chose la plus simple aurait été de faire une adaptation sur une voiture existante mais Miller pensait grand. Il a conçu un coupé trois roues mais avec un format innovant et fabriqué à partir de zéro, unique. La mode rationalisée est venue comme une bague à son doigt.

Miller a conçu un forme du corps de la goutte d’eau, établissant une connexion visuelle puissante avec le produit Arrowhead. Le profil en forme de larme était très aérodynamique et un cadre Ford convenablement adapté a été pris pour le faire, un squelette en bois complexe a été fabriqué et recouvert d’un corps en aluminium.

La voiture était ronde et large à l’avant et rétrécie à l’arrière de sorte qu’elle avait deux roues sur l’essieu avant et une seule roue à l’arrière. En outre, une ailette longeait le sommet avec l’inscription «Arrowhead Spring Water» qui annonçait l’entreprise lui donnant un aspect pittoresque.

W. E. Miller avec sa création

Les phares avaient également une forme de goutte bien qu’il faille reconnaître que l’éclairage laissait à désirer. La seule chose qui a brisé sa forme de goutte parfaite était le volets de roue avant légèrement saillants de la carrosserie du véhicule. Et oui, ces nageoires étaient également en forme de larme.

Monter dans le véhicule n’a pas été une tâche facile car le seuil de la porte était étroit car le passage de roue était au milieu de l’accès. L’intérieur a été conçu pour trois occupants assis dans des sièges avec accoudoirs tubulaires chromés. Le conducteur était au centre, pratiquement assis sur l’essieu avant. Derrière se trouvaient deux passagers avec une petite table, l’endroit idéal pour poser une bouteille d’eau qui pourrait être bue pendant le voyage.

Le poste de conduite était situé au centre du véhicule

L’intérieur a été réalisé dans un style art déco et la forme a été imposée à la fonction dans certaines choses. Un bon exemple était le combiné d’instruments qui était positionné presque complètement à l’horizontale, ce qui rend pratiquement impossible de voir les informations pendant la conduite.

Avec ce que cela vous a coûté, vous auriez pu acheter 14 berlines Ford

Le pare-brise incurvé offrait une bonne vision vers l’avant mais la visibilité arrière était nulle. Une grande partie de l’arrière effilé a été relevée pour accéder au moteur de la voiture J’avais le moteur derrière Parce que Miller avait pris les pièces mécaniques d’un Ford V-8 et les avait retournées.

La berline de marque ovale avait un moteur avant et une traction arrière, mais dans ce prototype Arrowhead L’essieu arrière de Ford était monté sur l’essieu avant pour fournir une traction aux roues avant et la transmission avant a été déplacée vers l’arrière. Le radiateur, la transmission et le réservoir de carburant provenaient également de Ford.

De cette façon, ce prototype spectaculaire portait un moteur arrière qui a donné de la traction aux roues avant. Si cette configuration vous semble étrange, sachez que la direction était gouvernée par la seule roue arrière. Il avait un très petit rayon de braquage qui le rendait très maniable, mais il valait mieux prendre les virages calmement car il s’inclinait beaucoup, la stabilité n’était pas sa force.

Lorsque le Arrowhead Teardrop était prêt, les responsables de la société des eaux minérales étaient stupéfaits. Ce véhicule peint une couleur bleu doux C’était le rêve de tout annonceur car la forme de la goutte d’eau s’adapte parfaitement au produit à promouvoir et a attiré l’attention de tous.

Un accident de la circulation a détruit la seule unité existante

Ce fut aussi un soulagement pour Arrowhead car la construction du prototype futuriste coûte 8 000 $, une fortune si l’on pense qu’un nouveau Ford V-8 coûte 500 $. Pour Arrowhead, c’était un bon investissement car cette voiture destinée à des fins publicitaires est apparue lors de dizaines d’événements à travers la Californie.

Cependant, la joie de la société d’embouteillage a été de courte durée. Au printemps 1937 la seule unité existante du Arrowhead Teardrop a subi un accident majeur qui l’a gravement endommagé, sans possibilité de reconstruction. C’est la triste fin du prototype qui a poussé le design rationalisé à l’extrême.