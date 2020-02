Ray Dalio: “L’impact du coronavirus sur les marchés? Exagéré”

L’impact sur le marché des coronavirus est “exagéré”. Parler en ces termes, c’est Ray Dalio, le milliardaire fondateur de Bridgewater Associates, qui a pris la parole lors d’une conférence à Abu Dhabi.

C’est Bloomberg qui rapporte les paroles de Dalio selon lesquelles l’impact de l’épidémie de coronavirus sur les marchés a été exagéré et risque d’être de courte durée.

Les inquiétudes des investisseurs au sujet de la pandémie “ont probablement eu un effet quelque peu exagéré sur le prix des biens en raison de la nature temporaire de ce phénomène, donc je m’attendrais à plus d’un rebond”, a déclaré le milliardaire fondateur de Bridgewater Associates, l’un des plus grand hedge funds du monde, qui gère 160 milliards de dollars d’actifs et qui depuis sa création en 1975, a rapporté 58,5 milliards de dollars à ses clients, selon les estimations de LCH Investments.

“Très probablement là-basépidémie de coronavirus ce sera quelque chose qui, dans un an ou deux, ne sera plus sur toutes les lèvres “.

Marchés en ébullition pour le coronavirus. Dalio: “exagéré”

Des actions mondiales ont été lancées sur les montagnes russes en raison des craintes croissantes concernant la virus de Chine. À ce jour, le nombre de décès a atteint plus de 1 000, même si les mesures visant à contenir la propagation sont au plus haut niveau dans le monde. La propagation du virus a conduit des entreprises et des magasins à fermer leurs portes dans toutes les provinces chinoises, qui représentent plus de 80% du PIB et 90% des exportations de la deuxième économie mondiale, tandis que le gouvernement ordonne aux travailleurs de rester pour tenter de contenir l’épidémie.

Ray Dalio dit que l’impact sur le marché des coronavirus est “exagéré” en suggérant que les investisseurs se concentrent sur des questions telles que la richesse et les écarts politiques, l’émergence de la Chine – et ce que cela signifie pour le paysage concurrentiel mondial – la technologie et environnement.

“Ce qui m’inquiète le plus” souligne Dalio “, c’est écart de richesse et écart politique. Je serais plus inquiet à ce sujet “, conclut Dalio.