Ray Dalio: pourquoi le coronavirus marque le début d’un nouvel avenir

Coronavirus? C’est le début d’un “nouvel avenir”. Pour le dire Ray Dalio, fondateur de la société d’investissement Bridgewater Associates qui a décrit l’épidémie de Covid-19 comme un tournant passionnant de l’histoire, qui pourrait ouvrir la voie à un plus grand progrès social.

Dans une interview avec LinkedIn, le fondateur de Bridgewater Associates a souligné l’effet dévastateur du virus, qui a jusqu’à présent infecté plus de 2,5 millions de personnes dans le monde, avec des répercussions économiques importantes. Cependant, a-t-il poursuivi sur une note d’optimisme, les retombées financières de Dalio doivent être considérées dans un contexte historique plus large.

En comparant la pandémie avec d’autres périodes de difficultés économiques, telles que la Grande dépressionDalio a déclaré que la récession actuelle – bien que douloureuse – serait “relativement courte” et permettrait une “restructuration” mondiale plus large qui pourrait durer de trois à cinq ans.

«Je sais que c’est long, mais ce n’est pas éternel. la capacité humaine s’adapter et inventer et en sortir est beaucoup plus grand “.

Nous devrions être ravis de la prochaine phase, souligne l’investisseur milliardaire, indiquant un saut qualitatif dans la numérisation, les données et la pensée humaine.

Nous devrions être très enthousiasmés par le nouvel avenir. Nous sommes maintenant dans une merveilleuse révolution en termes de capacité à penser et à l’utiliser dans un certain sens. Je dirais que c’est absolument la chose la plus précieuse de l’avenir “.

Pour prospérer dans ce nouvel environnement, Dalio suggère de se concentrer sur la compréhension et l’amélioration des capacités de réflexion logique et créative.