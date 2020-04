Rebellion Racing veut lancer un programme GT3 après avoir quitté le WEC

La décision de la FIA et de l’ACO de tirer une fin alternative pour COVID-19 pour la saison 2019-20 WEC a causé la fin du projet Rebellion Racing dans la classe LMP1 est «étirée» pour quelques mois de plus. Malgré tout, la formation anglo-suisse regarde déjà vers l’avenir et en plus de rassembler toutes les pièces pour revenir au Dakar 2021 avec deux poussettes, la structure cherche d’autres alternatives. Et dans cette ligne, Calim Bouhadra a avoué que la valeur de Rebellion Racing avait un programme GT3 dans le cadre du GT World Challenge, ce qui pourrait être favorisé par le lien qui est né avec SRO Motorsports.

En fait, la société horlogère Rebellion est devenue un chronométreur officiel de SRO Motorsports et donc du GT World Challenge Europe. Un lien au niveau commercial qui peut être le déclencheur du démarrage d’un programme GT3 de formation anglo-suisse, comme expliqué Calim Bouhadra: «Il faut d’abord voir ce qui arrive à la crise économique dérivée de cette pandémie et, plus tard, voir ce que chacune des catégories peut nous proposer. À la fin, nous sommes impliqués dans les courses GT en tant que nouveau partenaire du GT World Challenge et SRO. Nous ne voulons pas simplement rester comme chronométreurs».

Rebellion Racing veut concurrencer deux voitures sur le Dakar 2021

À cet égard, le PDG de Rebellion Racing a ajouté: «Nous allons ajouter notre propre valeur à ce championnatLa question est donc de savoir pourquoi ne pas créer une équipe pour concourir. Nous devons comprendre le championnat car chaque catégorie est différente. Nous savons ce que c’est que de rivaliser au plus haut niveau, mais au final chaque série a ses particularités. Nous aimerions comprendre cela avant de prendre une décision.. Pour moi, il s’agit d’ouvrir un nouveau livre et d’écrire une nouvelle histoire. Nous sommes probablement l’équipe de résistance privée la plus performante, mais nous ne sommes pas un fabricant et un tel projet doit être étudié».