Recadrer la stratégie économique vers de meilleurs emplois et un plus grand bien-être

Diverses études ont montré l’existence d’une relation positive et statistiquement significative, que plus la politique budgétaire est anticyclique, plus la durée d’une crise économique est courte, de la même manière plus la politique de dépenses est anticyclique, moins la baisse est importante du PIB.

Pendant des décennies, le pays a cherché à garantir des coupes importantes dans les dépenses publiques pour réduire le déficit, ce qui a affaibli l’État providence, ce qui a contribué à la mauvaise préparation du Mexique pour faire face à la pandémie; de même, le faible processus de diagnostic et d’analyse de faisabilité avec lequel les politiques publiques sont mises en œuvre dans le pays actuel place nécessairement le pays en décalage permanent avec les impacts sociaux et économiques du COVID-19.

Pour protéger l’emploi, les salaires, la sécurité sociale et jeter les bases d’une reprise immédiate de l’économie, il est nécessaire d’établir un soutien à l’activité productive en augmentant le déficit public. L’exemple est donné par d’autres nations, comme c’est le cas de l’Allemagne, le pays a prévu de mobiliser au moins quelque 150 000 millions de dollars; Dans le cas de la France, il s’agit de 110 000 millions. Dans le cas du Mexique, la réponse a jusqu’à présent été timide et les mesures annoncées totalisent environ 27 000 millions.

Le soutien à l’usine de production nationale doit être une priorité, en particulier pour les PME, qui ont connu une baisse drastique des revenus, qui découle non seulement de la fermeture obligatoire décrétée par le gouvernement, mais aussi du manque de demande, de l’augmentation l’insécurité ou l’incapacité d’exercer l’activité, aspects qui constituent le plus grand obstacle aux affaires.

L’un des défis est la réactivation durable du dynamisme de la productivité; D’une part, la productivité globale augmenterait si l’efficacité au sein de chaque entreprise augmentait; Cela se produirait, par exemple, lorsque l’innovation et le développement technologique se traduisent par une plus grande capacité des entreprises à produire plus avec moins, ou si les travailleurs qui y travaillent sont mieux formés.

