Recettes pour la récupération, suivez le direct de Banca Generali (VIDEO)

21 avril 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Nouveau rendez-vous avec l’émission “Recipes for the Recovery”. À partir de 11h30 Gian Maria Mossa, PDG de Banca Generali, sera en direct avec Nino Tronchetti Provera, fondateur et associé directeur d’Ambienta SGR e Daniele Ferrero, PDG de Venchi.

La réunion est animée par le journaliste et animateur de télévision Nicola Porro.

