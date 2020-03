Recherche de liens dans votre propre arrière-cour

Le plan en sept étapes qui vous aidera à tirer parti des relations existantes pour créer des liens vers votre site Web

Mars

5, 2020

8 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’extrait suivant est tiré du livre de Garrett French et Eric Ward intitulé Ultimate Guide to Link Building, 2nd Edition. Achetez-le maintenant sur Amazon | Barnes & Noble | iTunes

L’un des conseils les plus fréquemment cités – mais rarement expliqués – de renforcement des liens est de «tirer parti des relations existantes» ou de «contacter vos contacts». Ce n’est pas une affirmation sensationnelle: nous avons confirmé, après avoir audité et analysé les conseils de création de liens les plus fréquemment cités, que cette suggestion souvent citée n’a jamais reçu la plongée profonde qu’elle mérite.

L’idée derrière ce conseil prend tout son sens, jusqu’à ce qu’il soit temps de le mettre en œuvre. Contactez vos contacts existants et dites quoi, exactement? “Hé, tu veux aider mon entreprise en me reliant à moi s’il te plait?”

La solution ne consiste pas à envoyer aveuglément à vos amis et contacts professionnels des e-mails qui vous font paraître stupide ou non préparé. Au lieu de cela, nous avons détaillé un processus en sept étapes facile à suivre qui vous permettra de rester concentré et sur la bonne voie.

Étape 1: Identifiez les personnes que vous connaissez qui peuvent créer un lien vers votre site Web

Tenez compte de certains des facteurs suivants lors du lancement de votre action:

Qui connaissez-vous qui pourrait potentiellement créer un lien vers votre site Web? Cela ne doit pas nécessairement être un contact commercial. Il peut s’agir de votre dentiste, avocat, cousin ou ancien patron. Ce qui importe, c’est que vous considériez tous ceux que vous connaissez qui sont en mesure d’aider à cet effort. Ont-ils un site Web? La réalité est que beaucoup de vos relations existantes n’ont pas leurs propres sites Web. Dans le même temps, il y a beaucoup de gens que vous connaissez qui le font et qui, s’ils sont correctement motivés, enverraient volontiers un lien vers votre site Web à partir du leur. S’ils n’ont pas de site Web, qu’ont-ils? Quelle est leur présence sur les réseaux sociaux? Sont-ils suffisamment actifs sur Facebook pour justifier un effort, malgré l’absence de site Web? Ont-ils des suivis importants sur les réseaux sociaux? Si vous ne pouvez pas obtenir un lien de leur site Web, il peut toujours y avoir une opportunité médiatique, y compris des codes promotionnels traçables ou du bouche-à-oreille. Qui prend les décisions concernant le site Web? Cela ne disqualifiera pas nécessairement de nombreux contacts, mais il est essentiel de déterminer si vous êtes réaliste. Même si vous connaissez un membre de l’équipe de commerce électronique de Walmart, il est peu probable qu’il soit en mesure de lancer un lien à votre façon. Quelle est la force de la relation? Sont-ils amis? Un contact commercial? Évaluez chaque contact sur une échelle, 1 étant le plus éloigné et 5 le plus fort. Demandez à vos employés et collègues quelles opportunités vous pourriez manquer. Parrainez-vous des choses? Impliqué dans la communauté? Considérez à la fois votre entreprise et vos relations sociales.

Lorsque vous posez les questions ci-dessus, remplissez une feuille de calcul pour suivre ces informations. Commencez par une liste ambitieuse d’au moins 20 contacts – au fur et à mesure, vous constaterez que le nombre augmente et diminue, car vous déterminez que certains contacts ne conviennent pas tout en découvrant de nouvelles opportunités que vous n’avez pas envisagées à l’origine.

Deuxième étape: déterminer quel type d’actif en ligne plaira à chaque individu

Maintenant que vous avez déterminé à qui vous allez vous adresser, vous devez déterminer ce que vous leur offrirez. Demandez-vous: que puis-je créer que mes contacts voudront vraiment publier?

Au témoignage. L’art de la création de liens témoignages existe depuis des décennies. Cela peut être extraordinairement simple: vous fournissez un témoignage (par exemple, un simple examen) à une personne avec qui vous avez déjà travaillé. Cela peut être une option idéale pour quelqu’un avec qui vous avez travaillé ou souhaitez construire une relation plus solide avec. Vous pouvez choisir de rendre ce témoignage aussi simple qu’une boutade d’une phrase ou aussi impliqué qu’une infographie impressionnante. Ce qui compte, c’est que vous partagiez quelque chose qui complimente véritablement et remercie vos contacts locaux d’une manière qu’ils ne peuvent pas résister à partager sur leur site Web.Les images que vous avez liées à leur emplacement ou à leur produit. Considérez le nombre de photographies que vous avez des endroits où vous allez, de la nourriture que vous mangez, des services que vous avez payés et des produits que vous avez achetés. Si vous en avez de haute qualité, pensez à les fournir directement. Un badge de fournisseur préféré. C’est une chose simple que vous pouvez fournir à toute personne avec laquelle vous travaillez et qui vous procure immédiatement plus de publicité, une relation plus forte et un nouveau lien. Il s’agit d’un concept similaire au badge de fournisseur préféré, mais utilisé spécifiquement pour les organisations à but non lucratif locales ou d’autres organisations que vous parrainez.Une entrevue ou un dialogue avec votre contact. Au plus simple, il s’agit d’une conversation entre vous et votre contact, celle que vous allez finalement héberger sur votre site Web ou que vous leur fournirez pour héberger sur leur site. Un mouvement classique pour gagner des liens – et encore plus facile lorsque vous contactez un individu que vous connaissez déjà. Cela peut être aussi simple que de vérifier leurs sites Web pour voir s’ils vous mentionnent déjà. Dans certains cas, vous pourriez avoir une relation commerciale ou une entreprise en cours qui n’a pas encore de mention en ligne. Dans ces scénarios, travaillez avec les individus identifiés pour créer une sorte de contenu qui mentionne votre entreprise sur leur site Web. Marketing de contenu avec un accent local. Un marketing de contenu de qualité peut être aussi simple qu’un article de blog qui parle à un public de niche avec des informations qu’il n’a pas l’habitude d’entendre. Si vous avez plusieurs contacts dans le monde de l’actualité locale ou des blogs, un communiqué de presse est idéal. N’oubliez pas que vous leur faites du bien en leur donnant quelque chose qu’ils peuvent facilement transformer en contenu de qualité sur leur site Web.

Avant de commencer sur la mauvaise voie, pompons les freins sur quelque chose tout de suite: nous ne vous recommandons pas de les inciter avec autre chose qu’un contenu de qualité. Ce n’est pas un guide du contenu sponsorisé, du contenu natif ou, pire encore, des liens payants.

Revenez à la feuille de calcul, et sous une colonne intitulée «Stratégie», gardez une trace du type de contenu qui correspond le mieux à votre situation.

Troisième étape: tendre la main à chaque individu sur l’actif que vous pouvez fournir

Utilisez ces deux façons de classer chaque individu:

1. Force relationnelle. Connaissez-vous bien cette personne? Sont-ils l’ami d’un ami? Vous doivent-ils une faveur professionnelle récente ou une interaction commerciale positive?

2. Niveau de facilité. Cela fait référence à la difficulté de la demande. Si vous leur demandez de transformer une mention non liée en lien, c’est une demande simple avec une solution simple. Si vous leur fournissez un communiqué de presse, cela va prendre plus de leur côté. Considérez ceci: Quels sont ceux qui sont les plus faciles à sortir?

Quatrième étape: créer l’actif approprié

Dans le vide, ce serait la tâche la plus difficile de cette liste. Cependant, si vous avez suivi les trois étapes précédentes, cela devrait devenir votre tâche la plus simple et la plus simple. Créez le meilleur atout possible pour chaque contact intéressé.

Étape 5: envoyer l’actif, adapté à chaque contact

C’est le grand moment – le temps de fournir à votre contact l’actif que vous avez promis. Nous vous recommandons d’utiliser un e-mail professionnel qui comprend un lien vers le contenu.

Étape six: Faites un suivi et assurez-vous qu’ils ont ce dont ils ont besoin

Vous avez traversé la partie difficile! À ce stade, vous devez continuer à communiquer. N’oubliez pas que si vous vous en êtes approché correctement, ce ne sont pas des étrangers que vous avez appelés à froid – ce sont des gens que vous connaissez. Vous devez vous assurer qu’ils ont ce dont ils ont besoin pour créer un lien vers votre site tout en améliorant leur propre site dans le processus. Il est important d’être professionnel tout au long de ce processus afin de maintenir et d’établir des relations, de ne pas brûler de ponts.

Étape 7: Envoyez un remerciement formel

Une fois qu’il est en direct, il est temps de vous remercier. Une note manuscrite va très loin. Une autre option simple consiste à leur acheter une tasse de café. Assurez-vous simplement de faire quelque chose de simple et de réfléchi pour montrer votre appréciation.

.